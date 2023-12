Agugiaro & Figna, eccellenza per i professionisti con la linea Alta cucina & Farina

Abilità e mani esperte in cucina necessitano di una materia prima eccellente, indispensabile alleata per conferire alta qualità e creatività alle preparazioni. Per questo, lo storico gruppo molitorio Agugiaro & Figna, che da sempre pone al centro dei suoi valori l’ascolto dei professionisti della ristorazione, spesso anticipando le tendenze di un mercato in continua evoluzione, ha ideato un brand destinato agli esperti dell’arte bianca.

Si chiama Alta cucina & Farina, infatti, la linea dedicata proprio alle abilità in cucina, per gli impasti di pane, pizza, pasta e dolci. Una gamma di farine che permettono di addensare, farcire, separare o friggere: un ventaglio di azioni che grazie all’impiego di una farina pregiata risultano facilitate e consentono di ottimizzarne utilizzi specifici e sostenere la creatività degli chef.

Alla base degli ottimi risultati garantiti da Alta cucina & Farina c’è una selezione accurata dei grani, alla quale si unisce l’uso di una tecnologia moderna che si avvale di precisi diagrammi di macinazione. Una macinazione gentile con procedimenti meccanici non invasivi, capace di lasciare inalterate le qualità organolettiche dei grani. Queste condizioni permettono di ottenere i risultati sperati in cucina, lasciando poco spazio all’errore.

Alta cucina & Farina si presenta in comodi e funzionali involucri da 2 Kg. Un formato nuovo che risulta particolarmente apprezzato anche nell’uso domestico, per esprimere il talento sul banco della propria cucina. Ogni cuoco, a casa o al ristorante, grazie ad Alta Cucina & Farina può dare forma alla propria storia, realizzando le ricette preferite, ognunA con la sua farina.

Agugiaro & Figna, con la linea Alta cucina & Farina otto referenze per ogni necessità

Sono 8 le referenze della linea, tutte specifiche e calibrate sulle esigenze del professionista: Emilia, Pasta linda, Mora, Panfocaccia, Vigorosa, Duttile, Panmuesli, E-legante.

Emilia

Ideale per paste estruse, è uno sfarinato di grano tenero e duro pensato appositamente per la produzione di pasta fresca, trafilata o laminata, con o senza ripieno, dal colore vivo e l’aspetto rustico. La presenza della semola è bilanciata con la farina di grano tenero e dona equilibrio tra estensibilità e tenacità degli impasti ed una colorazione giallo paglierino. Emilia ha una elevata capacità di assorbimento dell’acqua e consente di produrre pasta elastica e resistente, adatta a cotture più lunghe. Uno dei grandi punti di forza è la tenacia degli impasti, che non presentano crepe nemmeno se l’impasto viene congelato. La tenuta e la resa sono perfette anche dopo la precottura per paste risottate.

Le referenze Emilia e Pasta Linda

Pasta linda

Una farina di Tipo 00 dedicata alla lavorazione della pasta fresca laminata e trafilata, con o senza uovo. È setosa al tatto, si lascia impastare e si amalgama con rapidità lasciando gli impasti chiari senza renderli grigiastri. La tenuta e la resa sono perfette in qualsiasi tipo di produzione e con l’uso di diversi quantitativi di acqua e uova. Pasta Linda permette di preparare impasti asciutti, da seccare e stoccare senza incorrere in un cambiamento di colore.

Mora

La farina integrale di grano tenero nata da macinazione extravergine, che preserva le frazioni più nobili di chicco, farinaccio, tritello, cruschello e germe di grano per un inconfondibile sapore dolce e gentile in ogni preparato. Il processo di macinazione elimina gli strati più esterni del chicco e ciò fa sì che gli impasti abbiano un gusto rotondo privo di legnosità. Pane, pizza e grandi lievitati sono i prodotti che grazie all’impiego di Mora, danno al gusto e alla vista maggiore soddisfazione. È calibrata per l’utilizzo in purezza e conferire un sapore deciso a croissant, pasta brioche, pasta sfoglia, pane in cassetta, grandi lievitati che avranno una texture decisamente soffice. Inoltre, è adatta per la pasta fresca in generale, così come per la panificazione e la pasticceria.

Le referenze Mora e Panfocaccia

Panfocaccia

La miscela per pizza e focacce a base di farina tipo 0 e farina di grano tenero maltato che ha la peculiarità di non richiedere l'aggiunta di sale. Ottima per pizze in teglia, focacce e pani morbidi con lavorazioni brevi, Pan Focaccia può essere miscelata con altri prodotti della linea come Panmuesli e Mora, per esaltare le caratteristiche di gusto e aspetto dell’impasto. In genere il risultato è un prodotto soffice al cuore e croccante in superficie, frutto di brevi lievitazioni per lievitati da forno dalla morbida consistenza.

Vigorosa

Il portento degli impasti a lunga lievitazione. Si tratta di una farina di Tipo 0 altamente versatile sia per gli impasti manuali che meccanici. Regala le sue migliori performance se utilizzata per produrre prodotti da forno lievitati o sfogliati dolci o salati, così come pani di grandi pezzature a lunga lievitazione.

Vigorosa rende gli impasti elastici e strutturati in grado di sostenere lunghe lievitazioni e ricette ricche. Per rinforzare gli impasti si può utilizzare anche in blend. I prodotti avranno una consistenza soffice e un ottimo volume senza difetti strutturali. Proprio per la sua struttura, si rivela adatta anche al rinfresco del lievito madre e prodotti di panificazione con metodo indiretto.

Le referenze Vigorosa e Duttile

Duttile

La farina di grano tenero Tipo 00 pensata per prodotti friabili e fondenti, adatta a tutte le preparazioni in cucina. Duttile può essere usata singolarmente o miscelata con farine integrali se si preferisce donare un aspetto più rustico ai prodotti. Estensibile e friabile, conserva un particolare equilibrio tra amidi e proteine che la rende reattiva all’espansione in forno. La sua struttura è gentile e ciò la rende performante nei prodotti da forno come frolle, cake, pan di Spagna e pasta choux, ma anche nei prodotti salati soggetti a brevi lavorazioni. Le creazioni che nascono dalla Duttile mostrano un’elegante scioglievolezza al palato.

Panmuesli

La farina specifica per pane e prodotti da forno di colore scuro, salati e dolci. Il processo di impasto è facilitato dal mescolamento della miscela ai cereali e semi con il lievito madre essiccato. La fragranza e la morbidezza regnano nei prodotti da forno salati e dolci. Le presentazioni in tavola e i cestini del pane saranno più creativi e rustici. Miscelata con farine bianche, la Panmuesli è adattabile ad una produzione di gustose focacce e pizze al padellino. La nota aromatica tostata molto vicina al sapore del caffè è la sua cifra distintiva che si farà ricordare.

Le referenze Panmuesli ed E-legante

E-legante

ha nel suo nome tutto il senso del prodotto. La farina è infatti capace di aderire perfettamente agli elementi umidi, formando una barriera ben salda all'olio di frittura che rimane chiaro e pulito. La farina, caratterizzata da un’elevata propensione all’addensamento dei liquidi, ottimizza i risultati di besciamella, creme, roux e fondi. È un prodotto che si presta per i fritti leggeri all’italiana, i quali non risulteranno mai gommosi ma sempre friabili. Crêpes, gnocchi o polpette saranno più consistenti grazie all’impiego di una minore quantità di farina.

