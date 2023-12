Delyce, l'eccellenza italiana che ispira la gastronomia contemporanea

Nel cuore della tradizione italiana, Delyce emerge come un faro di eccellenza per gli chef professionisti impegnati nell'alta ristorazione. Questo marchio distintivo incarna la passione per la qualità, offrendo prodotti, anche lactose free, realizzati esclusivamente con latte 100% italiano e creati per elevare l'esperienza gastronomica a livelli straordinari.

latte e la panna Delyce sono l'essenza di una produzione consapevole

Delyce, le caratteristiche che definiscono l'eccellenza

Il latte e la panna Delyce sono l'essenza di una produzione consapevole, dove la provenienza del latte da allevamenti italiani selezionati garantisce freschezza, purezza e gusto autentico. Un impegno per la qualità che inizia nelle campagne d'Italia e si traduce in ogni goccia di latte.

I prodotti prodotti Delyce, anche lactose free, sono realizzati esclusivamente con latte 100% italiano

Delyce si impegna a fornire prodotti che vadano oltre le aspettative degli chef più esigenti. Il sapore genuino e bilanciato è una firma sensoriale che accompagna ogni preparazione. Senza compromessi, senza additivi: è questo il mantra di Delyce.

La scelta di mantenere la purezza degli ingredienti si riflette nel risultato finale, contribuendo a creare piatti che raccontano storie di autenticità. Il colore bianco brillante del latte e della panna Delyce è un omaggio visivo alla purezza. In un mondo in cui l'occhio è parte integrante dell'esperienza gastronomica, la brillantezza del prodotto diventa un elemento distintivo.

Delyce, praticità con un occhio alla sostenibilità

La praticità incontra la sostenibilità nel mondo Delyce. Le confezioni sono progettate pensando al professionista della ristorazione, che ricerca soluzioni pratiche senza compromettere l'impatto ambientale. Le confezioni sostenibili, riciclabili e richiudibili dimostrano l'impegno di Delyce nel ridurre l'impatto ambientale, contribuendo a una cucina che è attenta al pianeta quanto ai sapori.

Delyce non è solo un marchio di prodotti lattiero-caseari; è un compagno di viaggio per gli chef che vogliono esplorare nuovi orizzonti gastronomici. Ogni prodotto Delyce è una chiave per aprire le porte di un mondo di possibilità culinarie, dove la qualità è non solo un requisito, ma un'esperienza sensoriale che trasforma ogni piatto in un capolavoro.

per informazioni: www.delyce.it

Frascheri Spa

Via Cesare Battisti 29 – 17057 Bardineto (Sv)

Tel 019 7908005