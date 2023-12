Giaveri impreziosisce la tavola per le feste con il caviale Beluga Imperial

Il Natale alle porte è l'occasione per portare in tavola ingredienti pregiati. Un esempio è il caviale, ottenuto dalla salagione e conservazione delle uova di storione. Il caviale nella tradizione italiana è molto legato alle festività perché visto come un cibo da condividere in occasioni speciali, appunto, o come regalo.

Beluga Imperial, fiore all’occhiello della collezione Caviar Giaveri

Storicamente diventa famoso proprio come oggetto di dono tra le Corti russe e europee, ma la storia italiana racconta di una cultura del caviale made in Italy con radici arcaiche, dato che lo storione popolava i nostri fiumi fin dall’antica Roma.

Un tempo molto più diffuso anche nel nostro Paese, oggi è a rischio estinzione. Gli allevamenti, oltre a garantire la conservazione della specie, ci permettono quindi di poter continuare a gustare questa prelibatezza e oggi l’Italia è tra i maggiori produttori di caviale al Mondo.

Caviar Giaveri, leader tra i produttori di caviale italiano sostenibile

È nella provincia di Treviso, che troviamo uno dei più importanti produttori di caviale italiano sostenibile, l’azienda Caviar Giaveri, che da oltre 40 anni ne produce ben 8 tipologie diverse, vantando il parco storioni più vario al mondo con l’allevamento di ben 10 diverse specie nel totale rispetto dell’ecosistema.

Il caviale Beluga Imperial di Giaveri, pronto da degustare

Il caviale varia a seconda della specie: cambiano le dimensioni delle uova, il colore, il sapore. Tra i caviali più rari c'è il famoso Beluga Imperial, fiore all’occhiello della collezione Caviar Giaveri, Questo caviale per antonomasia è un vero e proprio status symbol, uova grandi e burrose che sciogliendosi delicatamente in bocca, coccolano il palato regalando sensazioni sublimi e afrodisiache.

Caviar Giaveri in cucina: il piatto, Semplicemente umami all'italiana

Il caviale è un ingrediente straordinariamente versatile, protagonista indiscusso grazie a cui ideare nuovi e prelibati piatti, come accade da “La Cucina – Non il solito Ristorante” a Rho, Milano. Lo dice il nome stesso: non è il solito ristorante e lo chef Alfonso Daviducci utilizza i migliori prodotti dalle Alpi al Mediterraneo, selezionando scrupolosamente le materie prime, lavorandole in maniera innovativa, ma con grande rispetto della tradizione culinaria italiana.

La ricetta Semplicemente umami all'italiana de La Cucina - Non il solito ristorante di Rho (Mi)

Come in questa gustosa ricetta ideata per esaltare il sapore unico del caviale Giaveri, grande alleato delle sperimentazioni dello Chef: Semplicemente umami all'italiana, uno Spaghettone oro di gragnano igp con burro d'alpeggio affumicato ad arte a modo nostro, nocciole del Piemonte Igp, caviale italiano Giaveri e gel allo yuzu.

Oltre che nei migliori Ristoranti, Caviar Giaveri si può trovare anche in gastronomie ed enoteche selezionate in Italia e nel Mondo. Inoltre, si possono trovare tutte le selezioni di caviale nei formati preferiti presso la boutique aziendale e online nella sezione “il Caviale” direttamente dal produttore al consumatore.

