Bindi svela le anticipazioni per Sigep: novità, creatività e gusto

L’arrivo dell’anno nuovo e del mese di gennaio in particolare vuol dire una sola cosa per chi opera in questo settore: uno degli appuntamenti più importanti della stagione, il Salone Internazionale della Pasticceria che si terrà come consuetudine a Rimini dal 20 al 24 gennaio.

La Venere Nera di Bindi

Come ogni edizione, questa fiera è una grande vetrina per presentare le ultime novità in lancio. Lo scorso anno Bindi ha sorpreso con un’immagine totalmente rinnovata espressa attraverso i prodotti e uno stand elegante e raffinato in cui ha accolto i numerosi curiosi e clienti che sono rimasti catturati da questo concept.

Bindi, 16 nuovi dessert in anteprima a Sigep

Tutte le novità in lancio sono tenute segrete ma da qualche indiscrezione sembreranno esserci ben 16 nuovi dessert che si aggiungeranno alla gamma già ampia di Bindi. Prodotti che seguiranno le linee strategiche delineate dall’azienda milanese in questi ultimi anni.

Tra quelle che hanno avuto maggior successo troviamo “l’Ispirazione dello Chef”, una selezione di prodotti pensati per liberare la massima creatività nell’impiattamento offrendo al tempo stesso un altissimo livello di personalizzazione. Dopo l’Ispirazione al mandarino e il Kit Millefoglie, entrambi presentati lo scorso Sigep, i visitatori saranno estremamente curiosi di scoprire con quali golose novità Bindi saprà stupire quest’anno.

Bindi a Sigep rivoluziona i classici e svela un'innovazione vegana

Un’altra linea su cui la pasticceria milanese sta puntando molto è quella dei Nuovi Grandi Classici, dessert iconici che vengono proposti in nuove varianti di gusto, veri e propri must di pasticceria in una veste del tutto innovativa. E a proposito di innovazione, a dimostrazione del fatto che Bindi sia sempre al passo con i trend del momento, tra le novità che in presentazione a Rimini c’è anche una nuova proposta di dessert vegano, una nicchia che si sta ritagliando una sempre maggiore fetta di mercato in ambito alimentare.

Sappiamo per certo che a Sigep ci sarà l’intera Bindi Collection, vista allo scorso Host, completa della sua ultima arrivata, la Venere Nera. Questa linea esclusiva di monoporzioni è pensata appositamente per l’alta ristorazione. Le materie prime ricercate regalano al palato esperienze di gusto uniche attraverso diversi giochi di consistenze, mentre il design moderno e ricercato incarna alla perfezione lo stile elegante e raffinato di Bindi.

In attesa degli effetti speciali in preparazione per Rimini, Bindi delizia i palati de consumatori con il nuovo Panettone Premium, ideale da assaggiare in questi giorni di festività. E dopo averlo provato non potrete che essere impazienti di far visita alla più Grande Pasticceria d’Italia dal 20 al 24 gennaio al padiglione B5-D5 stand 001.

Bindi

Via della Liberazione 1 - San Giuliano Milanese (Mi)

Tel 02 982941