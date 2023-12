Dessert Base Elle & Vire Professionnel, creazioni gourmet per pasticceri e chef

Panna Cotta, Crème Brûlée con semi di vaniglia Bourbon e Tiramisù, da preparare in pochi minuti e servire tal quali o da utilizzare come base per dolci più elaborati: qualunque sia la loro forma, il denominatore comune è quello dell’eccellenza. Parola di Elle & Vire Professionnel® che propone una gamma di Dessert Base pensati per i professionisti della cucina e in generale del foodservice: in pratici brick da un litro, promettono di rivelarsi un vero “braccio destro” per ogni chef e pastry chef in cerca del miglior risultato al maggior valore di servizio. Parola d’ordine: ottimizzazione, senza rinunciare a prodotti finiti che alla vista e al palato stupiscano per gusto strepitoso e qualità.

La Crème Brûlée Elle & Vire Professionnel®

La resa dei Dessert Base è infatti straordinaria, caratteristica comune di tutti i prodotti Elle & Vire Professionnel®, brand di riferimento nei prodotti lattiero-caseari dedicati ai professionisti di ristorazione e pasticceria.

Tanto pratici quanto buoni, i Dessert Base vengono prodotti a partire dai migliori ingredienti accuratamente selezionati, così da garantire una degustazione nella direzione dell’eccellenza: texture impeccabile e resa sempre perfetta, priva di ogni retrogusto artificiale, a zero rischio di errori nel calcolo delle proporzioni.

I Dessert Base sono facili da stoccare, dosare e conservare e garantiscono igiene impeccabile: sterilizzazione Uht, lunga shelf life, conformità Haccp, ingredienti tracciabili. Ideali per ristorazione, ma anche buffet e catering grazie all’ottima tenuta, non necessitano l’aggiunta di uova o altri ingredienti e non si separano con l’aggiunta di alcol, aromi o frutta, consentendo infinite possibilità di personalizzazione.

Un esempio? La Mille foglie crème brûlée e arachidi, per un dessert delizioso e di grande effetto in pochissimo tempo. Qui la croccantezza delicata della millefoglie convoglia nella morbida e avvolgente Crème Brûlée con Vaniglia Bourbon Elle & Vire Professionnel®; il tutto reso intenso dalla nota decisa delle arachidi. Ecco la ricetta!

Mille foglie crème brûlée e arachidi

Mille foglie crème brûlée e arachidi

Ricetta de La Maison de l’Excellence Savencia®

Ingredienti

Per la Crème brûlée

1 L Crème Brûlée con Vaniglia Bourbon Elle & Vire Professionnel®

5 fogli di gelatina

Per la Mille foglie

q.b. pasta sfoglia

q.b. zucchero a velo

Per il montaggio

56 g arachidi tostate

q.b. zucchero a velo

Preparazione

Per la Crème brûlée

Reidratare la gelatina. Portare la crème brûlée a 70 °C. Aggiungere la gelatina reidratata e mescolare. Lasciar riposare per 20 minuti. Far raffreddare per 4 °C dopo avere versato la preparazione in un sac à poche con boccetta liscia da 10 mm.

Per la Mille foglie

Cuocere la sfoglia come di consueto. Spolverare generosamente con zucchero a velo. Passare nuovamente in forno per 2 minuti. Lasciar raffreddare. Tagliare delle strisce da 12x4 cm.

Per il montaggio

Dressare la crème brûlée su una prima striscia di sfoglia, posizionare sopra di questa una seconda striscia di sfoglia. Dressare la crème brûlée. Chiudere con un’ultima striscia di sfoglia. Decorare con le arachidi e zucchero a velo.

Info su: www.elle-et-vire.com/it/it/pro/

Instagram: @elleetvirepro_it