Molino Dallagiovanna, masterclass con grandi Maestri e nuovi prodotti a Sigep 2024

Sarà un’edizione ricca di eventi e novità quella di Molino Dallagiovanna a Sigep, 45° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè, in programma alla fiera di Rimini dal 20 al 24 gennaio 2024.

Il team Molino Dallagiovanna e i Maestri del Palco del Gusto 2023

Il Palco del Gusto dell’azienda familiare piacentina (Pad. B5 Stand 067) si animerà di grandi Maestri, che si esibiranno durante i cinque giorni di manifestazione in creazioni di pane, pasta, pizza e dolci. In più il lancio in anteprima di due nuovi prodotti, che si andranno ad aggiungere alle oltre 450 tipologie di farine, già oggi a disposizione dei professionisti dell’arte bianca per soddisfare ogni loro esigenza di impasto.

Molino Dallagiovanna, appuntamento con i grandi maestri sul Palco del Gusto a Sigep

Tra i principali appuntamenti di questa edizione quello di domenica 21 alle 13.00 con una demo di pasticceria del Maestro Leonardo Di Carlo. Lunedì 22 alle 12.30 appuntamento con il Maestro Iginio Massari e con Giacomo Pini, consulente marketing e docente Cast Alimenti, per la presentazione dell’edizione 2024 di Meet Massari R-evolution.

Sul Palco del Gusto si avvicenderanno anche i vincitori e alcuni finalisti di Pizza Bit Competition e di Pastry Bit Competition, le gare che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli e i pasticceri professionisti con la collaborazione di Gambero Rosso. Lunedì 22 alle 11.15 Luca Valle, vincitore di Pizza Bit Competition e del titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2024”. Martedì 23 alle 13.00 sarà la volta del vincitore della Pastry Bit Competition Luca Rubicondo.

Molino Dallagiovanna

Località Pilastro 2 – Gragnano Trebbiense (Pc)

Tel 0523 787155