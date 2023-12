Orobica Pesca, elevati standard di sicurezza per garantire freschezza e qualità

Con 20mila Kg di prodotto ittico mobilitato al giorno, Orobica Pesca rappresenta una delle realtà leader nell’ambito del pesce fresco e dei prodotti ittici in generale a livello italiano e non solo. Un marchio, Orobica Pesca, che con i suoi 58 anni di esperienza è ormai garanzia di freschezza e qualità, questo anche grazie a politiche aziendali che garantiscono standard di sicurezza elevatissimi.

Orobica Pesca, la sicurezza inizia dalla scelta dei fornitori...

L’iter di sicurezza dei prodotti ittici Orobica Pesca inizia molto prima che i prodotti arrivino in azienda. La selezione dei fornitori costituisce infatti il primo passo per garantire un prodotto ottimale. Tutti i fornitori sono tenuti a rispettare parametri obbligatori per legge, in Orobica Pesca l’impegno è di mantenere requisiti qualitativi migliori, più elevati e restrittivi rispetto allo standard minimo obbligatorio, sia in termini di freschezza che di pezzature.

Una volta selezionati i fornitori, la prima attività svolta in azienda sono i controlli spot al ricevimento della merce presso l’hub Orobica Pesca di Stezzano (Bg). Il personale qualificato, con il supporto del team qualità composto da veterinari e tecnologi alimentari, verifica il rispetto dei requisiti di freschezza (odore, rigidità delle carni, colore delle branchie…). Successivamente vengono controllate le etichette dei prodotti per verificare che siano corrette e rintracciabili in modo da garantire la massima trasparenza.

...e si conclude con il controllo degli addetti alla vendita

Successivamente e solo dopo aver passato i primi controlli, i prodotti entrano nella zona dell’hub dedicata alla conservazione e posizionati all’interno di celle refrigerate con termoregistrazione computerizzata, sistemi di allarme automatici ed abbondante ghiacciatura garantita dalla produzione giornaliera interna di circa 400 kg di ghiaccio.

Gli ultimi controlli vengono poi effettuati su ogni singolo prodotto dagli addetti alla vendita, sia all’interno dei nostri negozi che nel cash&carry di Stezzano (Bg). Il nostro personale è infatti formato e costantemente aggiornato per garantire un servizio ottimale ed effettuare i controlli del caso su ogni articolo in vendita. Inoltre, grazie alla rete di distribuzione capillare, i prodotti raggiungano i ristoranti mantenendo la catena del freddo in ogni momento in modo da conservare le proprietà organolettiche della materia prima.

Orobica Pesca si impegna inoltre a rispettare le taglie minime e i periodi di fermo biologico stabiliti dalle autorità per tutelare il patrimonio ittico e garantire una pesca sostenibile. Un’attenzione alla sicurezza e alla qualità che contraddistingue l’azienda da 58 anni.

