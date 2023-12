Con i Dessert Base Elle & Vire Professionnel la qualità incontra la semplicità

Le migliori materie prime unite a prestazioni d’eccellenza, ad altissimo valore di servizio: Elle & Vire Professionnel® presenta la sua gamma di Dessert Base. Deliziosi, facili da preparare e da declinare all'infinito, mantenendo alta l'asticella della qualità. Un risultato reso possibile dall'expertise di Elle & Vire Professionnel®, brand di riferimento nei prodotti lattiero-caseari dedicati ai professionisti di ristorazione e pasticceria.

I Dessert Base di Elle & Vire Professionnel

Sono Panna Cotta, Crème Brûlée con semi di vaniglia Bourbon e Tiramisù: i Dessert Base si preparano semplicemente e rapidamente e possono poi essere serviti tal quali o utilizzati come base per dolci più elaborati, variegati in mille e più modi, per offrire una carta dessert sempre nuova e in linea con la stagionalità o altre esigenze.

Dessert Base Elle & Vire Professionnel®, ingredienti selezionati per una qualità elevata

La resa al palato è straordinaria come nel segno di ogni prodotto firmato Elle & Vire Professionnel®: niente gusto artificiale, texture impeccabile e resa garantita. Questi dessert sono pensati per i professionisti della cucina e in generale del foodservice, con un occhio attento alla qualità, e per questo vengono prodotti a partire dalle migliori panne e da ingredienti accuratamente selezionati, così da garantire una degustazione nella direzione dell’eccellenza.

In comodi e pratici brick da un litro, sono facili da stoccare, dosare e conservare e garantiscono igiene impeccabile: sterilizzazione Uht, lunga shelf life, conformità Haccp, con ingredienti tracciabili. La profittabilità è poi garantita da Elle & Vire Professionnel®, con un risultato finale perfetto e costante, senza rischio di errori nel calcolo delle proporzioni.

I Dessert Base Elle & Vire Professionnel® sono ideali per ristorazione, ma anche buffet e catering, grazie all’ottima tenuta: non necessitano l’aggiunta di uova o altri ingredienti, non si separano con l’aggiunta di alcol, aromi o frutta.

Elle & Vire Professionnel®, spunti creativi per dessert gourmand in pochi passaggi

Proposte deliziose, facili e veloci: è questo ciò che Elle & Vire Professionnel® mette a disposizione di tutti i professionisti della ristorazione con i suoi Dessert Base. Una parte, quella del dolce, fondamentale in ogni menu: apprezzata dai clienti per concludere in bellezza un pasto, contribuisce inoltre ad alzare lo scontrino medio, dando un boost significativo a livello di business.

Gli Chef de La Maison de l’Excellence Savencia® hanno messo a punto ricette semplici, rapide da realizzare e soprattutto squisite - grazie alla praticità di utilizzo e all’elevata qualità dei prodotti Elle & Vire Professionnel® - unite a qualche piccolo consiglio per renderle irresistibili.

Dessert Base Elle & Vire Professionnel® alleati perfetti in cucina

È il caso di Panna Cotta, Granola e Frutti Esotici: in pochissimo tempo, con un litro di Panna Cotta Elle & Vire Professionnel® è possibile preparare 15-20 dessert ricchi di consistenze, sfumature al palato e tutta l’avvolgente cremosità di una squisita panna, selezionata da chi della migliore materia prima ha fatto un vero e proprio leitmotiv.

Panna Cotta, Granola e Frutti Esotici 1/3 Crème Brûlée in variazioni di Agrumi 2/3 Tea Time 3/3 Previous Next

Ancora, Crème Brûlée in variazioni di Agrumi: con un litro di Crème Brûlée Elle & Vire Professionnel® e pochi semplici passaggi si ottengono 16 dessert in verrina, intensi e strutturati. Gli accenti peculiari dello zafferano si uniscono al vigore degli agrumi, con una nota di naturale dolcezza conferita dal miele.

E per chi desidera proporre il tiramisù in versione creativa, Tea Time è l’ispirazione: con un brick di Tiramisù Elle & Vire Professionnel® si preparano 12 dessert al piatto. Bergamotto e cioccolato allo yuzu caratterizzano un dessert elegante e delizioso, capace di stupire anche il cliente più esigente.

Per le ricette complete:

Info su: www.elle-et-vire.com/it/it/pro/

Instagram: @elleetvirepro_it