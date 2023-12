Prosciutto di Carpegna Dop, una storia italiana da gustare e condividere

Il Prosciutto di Carpegna Dop rappresenta un immenso patrimonio gastronomico che negli anni si sta consolidando come un importante protagonista della salumeria italiana, sia sul mercato nazionale che internazionale. Tutto questo anche grazie all'attività del Consorzio che lo rappresenta - il Consorzio del Prosciutto di Carpegna Dop, costituitosi nel 2015 - con lo scopo di tutelare e promuovere questo prodotto che ha le sue origini proprio a Carpegna, nelle Marche.

Il Prosciutto di Carpegna Dop porta con sé, sia in termini produttivi che culturali, una tradizione secolare che risale al 1400, e regolamentata da un disciplinare che dal 1996 ne attesta la Dop, è oggi un’eccellenza apprezzata e ricercata sia nel canale della ristorazione e del Normal Trade sia in quello della Gdo (85,4%). La produzione del Prosciutto di Carpegna nel 2022 è cresciuta del 30% sul 2021 arrivando a raggiungere un fatturato di 12 milioni di euro. Da registrare anche un aumento delle esportazioni all'estero (6% del fatturato totale).

Prosciutto di Carpegna Dop: la singola fetta, l'ambassador più importante

Il valore di un prodotto come il Prosciutto di Carpegna Dop che nasce nel cuore dell’Italia, si accompagna al valore del made in Italy che tutto il mondo riconosce: un prodotto d’eccellenza italiano, realizzato secondo l’egida di un disciplinare in vigore dal 1996 che accompagna tutto il processo produttivo.

Ecco perché il Consorzio si impegna a promuovere la conoscenza di questo protagonista straordinario della salumeria italiana; le attività di comunicazione, infatti, proseguiranno anche nel corso del 2024 e sempre rivolte a diversi target quali i professionisti della ristorazione, i professionisti della Gdo ed il consumatore finale.

Campagne su carta stampata e online, radiofoniche sulle principali emittenti nazionali, eventi, l'organizzazione di incoming per visitare l'unico prosciuttificio che lo produce. Non ultimo le collaborazioni con chef per la creazione di ricette ed abbinamenti con il Carpegna Dop, perché oltre alla sua storia, il Prosciutto di Carpegna merita sempre un momento di degustazione: la singola fetta è la sua più importante ambassador.

Consorzio Prosciutto di Carpegna Dop

Piazza Conti 8 - Carpegna (Pu)

Tel 0722 77521