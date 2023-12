Qualità e benessere: trend positivo delle Prugne della California

I risultati della ricerca condotta nel 2023 in Italia confermano che le prugne secche rimangono uno dei frutti secchi più apprezzati tra i consumatori italiani, grazie alla percezione prevalente che si tratti di uno spuntino salutare. Anche l'intenzione di acquisto di prugne secche è rimasta forte con il 75% del campione totale (acquirenti di frutta secca) e l'86% di coloro che non hanno mai acquistato prugne secche indicando che le acquisteranno di nuovo, se saranno disponibili nei negozi a un prezzo accettabile.

Prugne della California, spuntino naturalmente sano per tutta la famiglia

La frequenza di acquisto delle prugne secche è significativamente più alta rispetto ai livelli osservati prima del 2019/20, in quanto più di 1 su 3 del campione totale (35% degli acquirenti di frutta secca) e circa due quinti di coloro che non hanno (mai) acquistato prugne secche (39%) lo fanno “una volta alla settimana o più spesso” o “una volta ogni due settimane” - in aumento rispetto al 22% del 2018/19, anche se più basso rispetto al 2019/20 quando il 47% le acquistava almeno una volta ogni due settimane.

Le prugne secche sono più che mai apprezzate come spuntino (41%), ma anche come un piacere (27%), rimane forte anche l'incidenza del loro utilizzo "come aggiunta salutare alla dieta". È interessante notare che i consumatori italiani più giovani tendono a utilizzare le prugne come ingrediente, in particolare "aggiunte al muesli" e "servite con altra frutta", mentre quelli di 45 anni o più tendono a "mangiarle/servirle come snack".

Quando scelgono di acquistare prugne secche, i consumatori italiani continuano a ritenere "qualità", "gusto" e "benefici per la salute" gli attributi più importanti, seguiti dal "prezzo". Secondo quanto emerge dai dati 2023, le donne in Italia sono più inclini a considerare le prugne secche come uno "spuntino naturalmente sano per tutta la famiglia", mentre gli uomini sono più inclini a considerarle "buone per la digestione" e "di alta qualità".

La fioritura dei frutteti di Prugne della California (foto California Prune Board)

Per rispondere a queste particolari esigenze dei consumatori italiani, il sito del California Prune Board (www.californiaprunes.net/it/) e gli account Social (Facebook e Instagram) offrono un’ampia selezione di ricette con numerose indicazioni sull’uso delle Prugne della California sia in piatti salati che dolci, mostrandone tutta la versatilità in cucina. Allo stesso modo, numerosi blog post e video pillole, creati e realizzati in collaborazione con la dottoressa Annamaria Acquaviva, dietista e nutrizionista per il Board in Italia, informano i consumatori su tutti i benefici nutrizionali delle Prugne della California.

La denominazione di origine delle Prugne della California come garanzia di alta qualità

La California continua a essere riconosciuta come l'origine di denominazione preminente per la produzione di prugne di alta qualità. Il 52% dei partecipanti ha indicato che la designazione di origine "California" influisce in modo significativo sul loro processo decisionale d'acquisto. Inoltre, il 60% degli intervistati associa la California alla produzione delle prugne di migliore qualità, evidenziando caratteristiche distintive quali dimensioni, alta qualità, sapore, consistenza e proprietà nutrizionali benefiche per la salute.

Esther Ritson-Elliott, marketing and communications director California Prune Board

«Lo studio condotto in Italia illustra come l’interesse per le Prugne della California da parte dei consumatori italiani sia in crescita anche quest’anno. Le Prugne della California vengono riconosciute in Italia da un numero sempre maggiore di consumatori come un prodotto premium per la salute e il gusto, usate in cucina come ingrediente versatile o come snack sia dalle generazioni più giovani che da quelle più adulte. La California, inoltre, viene riconosciuta come paese di origine ideale per la coltivazione e produzione di prugne di alta qualità dalle caratteristiche distintive», afferma Esther Ritson-Elliott, Director of International Marketing and Communications del California Prune Board. «Per supportare al meglio il trend positivo attuale e assecondare la crescente richiesta di prodotti alimentari salutari e di qualità, il California Prune Board rinnova la sua campagna di marketing e comunicazione in Italia anche nel 2024: sia informando i consumatori italiani sulla versatilità e sulle caratteristiche nutrizionali distintive delle Prugne della California», conclude Esther Ritson-Elliott.

Il California Prune Board

La filiera delle Prugne della California è rappresentata dal California Prune Board (CPB) fondato nel 1952 per rappresentare coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California, che producono per diversi marchi di distributori in tutto il mondo. La California è il più grande produttore mondiale di prugne secche con frutteti in 14 contee nelle valli di Sacramento e San Joaquin. Il CPB opera sotto l’autorità del California Secretary of Food and Agriculture, occupandosi di promuovere e incrementare le vendite e la consapevolezza sulle qualità distintive e della versatilità delle Prugne della California.

