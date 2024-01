Arriva la giornata delle Coccole e con Bonduelle... si mangiano!

Sapete che 21 gennaio è la giornata mondiale delle Coccole? Coccole che possono essere di tanti tipi: da un caldo abbraccio durante l'inverno a un piatto genuino e buono che fa bene al corpo e all'anima. Ed è proprio su questo concetto che Bonduelle ha ideato le sue famose Coccole, deliziosi tortini a base di verdure per avvolgere con un'esplosione di sapore e naturalezza chiunque li assaggi, regalando una gustosa coccola. Quale miglior modo quindi per celebrare questa speciale giornata?

Coccole Bonduelle, pratiche ricette surgelate a base di verdure

In questa occasione, Bonduelle vuole ricordare l'importanza di fermarsi e staccarsi dalla frenesia della quotidianità, invitando a donare affetto a chi più ci sta a cuore con tutta la bontà delle Coccole Bonduelle, pratiche ricette surgelate a base di verdure coltivate nel rispetto dell'ambiente e pronte a soddisfare anche i palati più esigenti. Le Coccole, disponibili nelle referenze Coccole spinaci, fagiolini e broccoli, Coccole broccoli e carote, Coccole zucca e carote e Coccole Falafel, sono create proprio per deliziare il palato in un caldo abbraccio ricco di sapore, ideale per tutta la famiglia.

Una volta provate, sarà difficile tornare indietro. Le Coccole, oltre a un avvolgente sapore di verdure appena colte, regalano grandi soddisfazioni per la semplicità di preparazione: solo pochi minuti in forno o in padella e saranno pronte per essere servite! Da gustosi falafel da accompagnare allo spritz dell'aperitivo a sfiziosi miniburger a base vegetale, da stuzzicanti contorni per la carne o il pesce fino a ricche e colorate bowl di verdure: sono tantissime le ricette con cui sbizzarrirsi, per coccolare tutta la famiglia con passione, gusto e originalità. Questi tortini sono anche a prova dei più piccoli, un modo creativo per avvicinarli alle verdure: una coccola che conquisterà i cuori di grandi e piccini!

Coccole Bonduelle, amiche dell'ambiente

C'è di più, le ricette surgelate Bonduelle sono una coccola anche per le persone e l'ambiente: da sempre, infatti, Bonduelle vuole ispirare il cambiamento verso un'alimentazione a base vegetale, rendendola più gustosa, sana, semplice e sostenibile. È per questo che le Coccole introducono alcune novità, risultato concreto di ricerca e innovazione costante: nuove ricette, con uova provenienti da galline allevate all'aperto e senza additivi. Inoltre, il packaging utilizza unicamente carta certificata FSC, che assicura un approvvigionamento da foreste gestite responsabilmente.