Il San Valentino al cioccolato secondo Ernst Knam

A San Valentino, oltre all’amore, c’è una cosa che non può mancare! Il cioccolato, parola del maître chocolatier Ernst Knam. Proprio alla bevanda degli dei, che ha stregato Maya e Aztechi, lo chef ha dedicato il suo ultimo libro: La magia e l’arte del cioccolato (Cairo Editore), un tuffo inebriante nella dolcezza che soddisferà i palati più golosi e stupirà quelli più esigenti!

Il maître chocolatier Ernst Knam

Il San Valentino 2024 secondo Knam

La creatività del Re del cioccolato si è sbizzarrita anche quest’anno nelle proposte 2024 dedicate a tutte le persone che festeggeranno in dolce compagnia, e non solo, il San Valentino: dai romanticissimi “Lievitati degli innamorati”, una creazione Limited Edition dello chef, che ogni anno si rinnova con un gusto sorprendente. Le torte a cuore, nelle tre versioni e disponibili anche in monoporzione: Cuore Marrone, con una base alle nocciole, mousse cioccolato gianduia fondente, inserto di caramello salato all’arancia, mousse nocciola e caffè. Decorato con una glassa lucida al caramello e un cuoricino rosso in cioccolato. Cuore Tris, con base marquise, mousse ai tre cioccolati e un inserto di gelèe ai lamponi. Decorato con 5 cuoricini rossi in cioccolato. Cuore di Sacher moderna, in occasione di San Valentino, la Sacher moderna dello chef Ernst Knam diventa un cuore con base sacher, agar agar al cassis e cremoso al cioccolato. Il tutto è decorato da una glassa viola e un cuoricino in cioccolato bianco.

Il cioccolato dell’amore di Knam

Ma è sempre il cioccolato il re della festa degli innamorati che lo chef declina in tante golose versioni: dal celebre ed elegantissimo Cuore Rovesciato realizzato in cioccolato fondente Señorita 72, dalle sfumature rosse alle praline amour, in confezione da sei, con al suo interno cioccolatini a forma di cuore rosso con salsa al lampone e ganache al fondente. Le praline love tris, nei gusti: camicia fondente farcita con salsa ai lamponi e vaniglia Tahiti; camicia al latte farcita con ganache allo yuzu e camicia bianca farcita con ganache al cocco e passion fruit. Lo scrigno a cuore che racchiude dragées alla mandorla e vaniglia. Disponibile in cioccolato fondente, al latte o bianco.

Non solo coppie, le dolcezze di Knam per i single

Lo chef non scorda mai i cuori solitari che hanno voglia di festeggiare e per loro ha realizzato il Mono Cuore Single, con base sablè al cioccolato fondente e sale, cremoso al cioccolato, paté di pere e rum speziato. Decorata con una glassa nera e un filo oro. E una Mono Single Day, con sablè alla vaniglia, cremoso al cioccolato bianco, paté di fragole e Champagne con pepe verde. Glassata di bianco e decorata con un filo rosso. Per chi vuole qualcosa di ironico e romantico allo stesso tempo potrà deliziarsi con i Lecca - lecca Love realizzate in tanti abbinamenti diversi: bicolore fondente, al latte, al cioccolato bianco. E per finire le gustosissime Lollipop Special Edition San Valentino in cioccolato bianco farcito con cremino alla nocciola e decorato con piccole striature rosse. Insomma, una festa per tutti i gusti, per tutti gli amori e soprattutto dal sapore unico quello di Ernst Knam.