Caviale Giaveri, dall'allevamento sostenibile alla tavola

Caviar Giaveri è uno dei più importanti produttori di caviale made in Italy, il suo marchio è subito riconoscibile ed è presente sui mercati internazionali e nazionali dagli Anni '80. Una bellissima storia imprenditoriale che vede Rodolfo Giaveri cominciare, tra i pionieri nel 1970, l'allevamento degli storioni destinato inizialmente alle pesche sportive.

In seguito, quando lo storione stesso viene inserito tra le specie in via di estinzione protette dalla Cites a causa di bracconaggio e inquinamento, Giaveri inizia ad allevare “l'antico pesce” per la produzione di caviale, sopperendo così alla mancanza di prodotto sul mercato e contribuendo a garantire la salvaguardia della specie stessa.

Giaveri, caviale d'eccellenza nel rispetto di ambiente e tradizione familiare

L'impianto è ancora nei possedimenti ittici della Caviar Giaveri nel comune di San Bartolomeo di Breda, in provincia di Treviso, a pochi chilometri da Venezia, lo stesso dispone complessivamente di oltre 15 ettari di allevamento protetti e controllati dove gli equilibri naturali sono rispettati. Caviar Giaveri alleva dieci diverse specie - il parco storioni più vario del mondo - il che permette di scegliere tra una ricca varietà di tipi di caviale. Un modello di allevamento sostenibile, basato sull'italianità e la filiera corta, privilegiando qualità e tracciabilità del prodotto.

Caviar Giaveri alleva dieci diverse specie di storione

Oggi l'Azienda è condotta da Jenny, Giada e Joys Giaveri, 3 giovani imprenditrici che, con grande passione, continuano la tradizione di famiglia a fianco del padre, e esporta in tutto il mondo caviale italiano di alta qualità per una produzione totale di 15 tonnellate. Da sempre Caviar Giaveri si è impegnata a rendere il percorso produttivo più rispettoso per l'ambiente, risparmiando risorse energetiche e idriche utilizzando energia certificata proveniente da fonti rinnovabili: un'importante scelta di responsabilità nei confronti del pianeta.

Caviar Giaveri può essere definita un'azienda “green” a 360°. L'attività è svolta nel rigoroso rispetto della natura, con una particolare attenzione all'integrità degli ambienti naturali, cominciata con il fondatore e, portata avanti ancora oggi, con l'utilizzo di acqua che sgorga direttamente all'interno della proprietà per garantire il benessere degli storioni e la qualità organolettica dei prodotti. L'Azienda possiede i certificati più autorevoli, come Ifs Food higher level. Con questa certificazione vi è il rispetto di severi standard internazionali nella produzione e nella sicurezza dei prodotti alimentari. Ifs è riconosciuto a livello internazionale in ambito Gfsi (Global Food Safety Initiative).

Il caviale Beluga

Uno tra i maggiori fattori distintivi del caviale Giaveri è il totale controllo della filiera produttiva: il ciclo produttivo inizia con l'uovo e si conclude con l'uovo. Ogni fase, dalla riproduzione dello storione al confezionamento del caviale, si svolge in azienda assicurando la freschezza e il controllo in tutte le fasi; infatti il caviale viene prelevato, salato e spedito senza alcun ulteriore passaggio intermedio.

Giaveri, con il cofanetto regalo Caviar Party un viaggio attraverso il mondo del caviale

Direttamente dal produttore al consumatore, una filosofia che permette di avvicinare l'utente finale al mondo del caviale per comprenderne a pieno le differenze.Ogni specie di storione infatti dona un caviale diverso, ognuno con un suo sapore unico.

Il cafanetto regalo “Caviar Party”

Da qui la scelta di ideare il prezioso cafanetto regalo “Caviar Party”: un vero e proprio percorso gustativo ed emozionale, che inizia con gli occhi per proseguire con il gusto elegante, e lungo il quale ogni tipologia mette in luce tutte le sue diverse caratteristiche e la storia del caviale cucchiaio dopo cucchiaio. Una verticale indimenticabile che, come per il vino proveniente dallo stesso produttore, permette di comprendere l'evoluzione di un prodotto unico come il caviale attraverso le sue diverse declinazioni. La selezione in monoporzioni da 10 grammi, inoltre, rappresenta lo scopo di dare maggiore possibilità a tutti, appassionati o curiosi, di avvicinarsi a questo prodotto prelibato e di scoprire tutte le sue diverse sfumature. Il lussuoso Coffret delle Feste, offre la possibilità di degustare la più ampia tra le collezioni di caviale disponibili sul mercato, 8 etichette coloratissime che rappresentano la migliore selezione di caviale dell'azienda trevigiana.

Let's Caviar Party! Cosa contiene:

1 × Caviale Siberian Classic 10 g

1 × Caviale Osietra Classic 10 g

1 × Caviale Beluga Siberian 10 g

1 × Caviale White Sturgeon Deluxe 10 g

1 × Caviale Golden Sterlet 10 g

1 × Caviale Sevruga Imperial 10 g

1 × Caviale Persian Osietra 10 g

1 × Caviale Beluga Imperial 10 g

2 × Cucchiaini in madreperla

1 × Apriscatola

La collezione di caviale Giaveri, dal Siberian Classic al celebre Beluga

La collezione di Giaveri, unica nel suo genere, inizia con il Caviale Siberian Classic di colore grigio ambrato, con note gustative iodate e delicate, sfizio anche per il palato più esigente. Si prosegue con il Caviale Osietra Classic, di colore marrone e un gusto complesso e marino, sfumature di noce, uova croccanti e prelibate, da sempre apprezzato dagli intenditori. È il turno del caviale Beluga Siberian, grigio brunastro con un sapore burroso, uova morbide e di grandi dimensioni: fiore all'occhiello della produzione Giaveri. Si prosegue con il Caviale White Sturgeon Deluxe, grigio antracite con sfumature amabili e leggere, un caviale equilibrato e versatile. Si passa poi al Caviale Golden Sterlet, esclusivo e raro, giallo oro con uova morbide e decise, un'esperienza di sapore unica.

Il Persian Osietra

L'assaggio procede con il Caviale Sevruga, grigio perlato dal gusto strutturato, è il caviale più piccolo per eccellenza carico del finissimo aroma che lo ha reso famoso. In escalation arriva il Persian Osietra, il più ricercato, esistono solo pochissimi esemplari che donano questa selezione di uova tra le più pregiate ed apprezzate. I riflessi dorati delle stesse e il gusto indescrivibilmente delicato con consistenza croccante, lo rendono una delle prelibatezze più esclusive in assoluto. Dulcis in fundo, il famoso Caviale Beluga: grigio perlato, uova delicate e di grandissimo calibro, ci vogliono 30 anni per ottenere questo caviale per antonomasia, da degustare in tutta la sua purezza per un'esperienza inimitabile e indimenticabile.

Il nuovissimo cofanetto e il caviale Caviar Giaveri si trovano nei migliori Ristoranti in Italia e all'estero, in gastronomie e enoteche selezionate. Inoltre si può facilmente ordinare nella boutique online, e verrà spedito a casa vostra in 48 ore, direttamente dal produttore al consumatore

Caviar Giaveri

Via Villanova 10 - 31030 San Bartolomeo di Breda (Tv)

Tel 0422 686038