Sigep 2024, tra tendenze ed eccellenze nel mondo delle farine per pasticceria

Negli ultimi giorni, gli occhi del mondo della foodservice dolce sono stati puntati sul Sigep, protagonista alla fiera di Rimini, un appuntamento sempre molto atteso dai professionisti per approfondire la maestria artigianale e scoprire le ultime tendenze di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè.

L'arte bianca dolce protagonista a Sigep 2024

La sezione storica della pasticceria ha ospitato le principali aziende del settore degli ingredienti, tecnologie, arredamenti, packaging, decorazioni e servizi, costituendo la più grande concentrazione al mondo di imprese dedite alla panificazione e alla pasticceria professionale. Sigep ha proposto un programma di eventi straordinariamente dedicati alla pasticceria e in queste occasioni la Pastry Arena e gli stand delle aziende partner diventano il palcoscenico per il massimo dell'eccellenza e della professionalità nell'arte dolciaria.

E, per l'occasione, ecco le novità di alcune delle aziende che si occupano di farine e ingredienti per la panificazione dolce tra cui Molini Pivetti che ha presentato la nuova linea dedicata al mondo pasticceria; Molino Colombo con la gamma di farine dedicate ai grandi lievitati; Molino Dallagiovanna con i con nuovi formati della linea Uniqua e le nuove Uniqua magenta e Uniqua arancio; Molino Pasini con la Panettone Primitiva, la prima farina tipo 1 per grandi lievitati; Molino Grassi con il focus sulle 5 referenze biologiche di 100% grano italiano.

Molini Pivetti nel mondo pasticceria con una nuova linea di farine dedicata

Presso il Padiglione D5, l'azienda storica della provincia di Ferrara, attiva nella produzione di farine di alta qualità dal 1875, ha presentato un programma dedicato alla pasticceria in cui sono stati organizzati tre eventi giornalieri in collaborazione con pasticceri professionisti. «Abbiamo presentato la linea pasticceria composta da quattro referenze, specifiche per i professionisti della pasticceria - racconta Giulia Chessa di Molino Pivetti. Partendo dalla farina con la minore forza V140-170, che è la nostra farina frolla, fino alla farina lievitati, briosche/croissant e sfoglia. Il nostro focus è quello di garantire un prodotto standardizzato e altamente qualitativo, grazie a una selezione dei grani e quello che è ovviamente il supporto tecnico da parte dei nostri collaboratori pasticceri che garantiscono servizio e formazione ad hoc per i nostri clienti».

Le quattro referenze di Molini Pivetti per la pasticceria

«L'azienda quest'anno sta puntando sul nuovo progetto Pivetti in pasticceria, oltre che a continuare ad essere presente su tutto il territorio italiano con il Pivetti in pizzeria - annuncia Vincenzo Iannucci di Molino Pivetti. Quest'anno, quindi, sforneremo anche cornetti, brioches e lievitati. Siamo stati a Sigep per sostenere quello che è il progetto dell'azienda: perché, se sposi un progetto sposi l'intera azienda». Oltre alle farine per pasticceria, Molini Pivetti rimane impegnata nella sostenibilità, basandosi sui 4 pilastri del "Manifesto per la Sostenibilità": agricoltura, territorio, responsabilità, squadra. Dalla digitalizzazione della filiera "Campi Protetti Pivetti" al recente investimento in un impianto di biogas, l'azienda promosse una visione sostenibile di impresa e di economia circolare nel rispetto della Terra e delle future generazioni.

Molini Pivetti

via Renazzo 67 - 44042 Renazzo (Fe)

Tel 051 900003

Molino Colombo punta sulle farine per grandi lievitati

«Per quanto riguarda la pasticceria - spiega Federico Ottolina di Molino Colombo - stiamo puntando sulle farine dei grandi lievitati, le nostre farine di punta. Si sposano con la nostra filosofia di produzione e il nostro diagramma di vaccinazione: una vaccinazione lenta e molto dolce, che non danneggia gli amidi del grano e che consente di avere delle lievitazioni più lunghe e controllate. Si sposa coi prodotti della grande lievitazione come panettoni, colombe e pandori. Ed è una farina che è anche sponsor dell'Accademia pasticceri italiani».

Le farine di Molino Colombo protagoniste al Sigep
Le farine di Molino Colombo sono sponsor dell'Accademia pasticceri italiani
Federico Ottolina di Molino Colombo

Molino Colombo

Via T. Edison 34 - 23877 Paderno D'Adda (Lc)

Tel 039 9515129

Molino Dallagiovanna amplia la linea Uniqua con due nuovi prodotti

L'edizione di Sigep 2024 è stata caratterizzata da un'ampia varietà di eventi e novità per Molino Dallagiovanna. Il Palco del Gusto dell'azienda piacentina è stato animato da grandi Maestri che si sono esibiti durante i cinque giorni di manifestazione, presentando creazioni di pane, pasta, pizza e dolci. Durante l'evento, sono stati lanciate in anteprima due nuove referenze, arricchendo la vasta gamma di oltre 450 tipologie di farine già disponibili per i professionisti dell'arte bianca.

Uniqua magenta e Uniqua arancio di Molino Dallagiovanna
Lo stand di Molino Dallagiovanna al Sigep
Sabrina Dallagiovanna

«Quest'anno la linea Uniqua, ossia la linea di farine multiuso di Molino Dallagiovanna che va ad abbracciare il mondo dell'arte bianca, si amplia sia in formato che con nuovi prodotti: tutta la linea, infatti, sarà disponibile dopo la fiera nel formato da 10 kg e non solo più da 25 kg e da un chilo - annuncia Sabrina Dallagiovanna. E oltre ai nuovi formati ci sono due nuovi prodotti: Uniqua magenta e Uniqua arancio. Entrambe sono farine di tipo 2 dove all'interno troviamo più particelle del chicco di grano esterno. Nello specifico, Magenta è quella con la forza più alta: quindi andiamo ad utilizzarla per fare il panettone nella pasticceria e per le lunghe lievitazioni nel mondo della pizza. Mentre Uniqua arancio - conclude Sabrina Dallagiovanna - si utilizza per frolle e plum cake nella pasticceria e per le brevi lievitazioni nel mondo pizza».

Molino Dallagiovanna

Località Pilastro 2 - Gragnano Trebbiense (Pc)

Tel 0523 787155

Molino Grassi, farine bio con grano 100% italiano per una pasticceria sostenibile

In pasticceria Molino Grassi si è focalizzato sulle 5 referenze biologiche e 100% grano italiano: 5 farine con forze diverse per dare al professionista l'opportunità di realizzare prodotti a favore di una domanda che in modo crescente predilige ingredienti a chilometro zero ed etichetta pulita e soddisfare un pubblico sempre più esigente, che ricerca qualità a fronte di un consumo responsabile dal punto di vista ambientale, il tutto senza rinunciare all'eccellenza del risultato o modificare ricettazione o standard produttivi.

Lo stand di Molino Grassi al Sigep

«Quest'anno a Sigep, così come da diversi anni, Molino Grassi ha puntato sul biologico - rivela Pierluigi Sapiente brand ambassador di Molino Grassi. Abbiamo presentato la linea di pasticceria tecnica Bio. È una farina tecnicamente prestante per il laboratorio però con i grani completamente biologici e di origine italiana. Questo significa che il professionista non deve andare incontro alla farina ma è la farina che va incontro al professionista: in sostanza, non c'è bisogno di rivedere le ricette e la si utilizza come se fosse una farina convenzionale classica».

Pierluigi Sapiente brand ambassador di Molino Grassi

Molino Grassi

Via Emilia Ovest 347 - 43126 Parma

Tel 0521 662511

Molino Pasini presenta la nuova farina Panettone Primitiva

«Nella nostra boutique al Sigep - racconta Gianluca Pasini, amministratore delegato dell'azienda - abbiamo presentato la nuova farina Panettone Primitiva, la prima farina tipo 1 per grandi lievitati. Si tratta di una farina che è più ricca di fibre, che è stata richiesta dal mercato e che è stata studiata con la lievitista Roberta Pezzella. È un prodotto particolare perché permette ai panettoni di ottenere un'ottima lievitazione, sprigionando il profumo delle farine di una volta».

Molini Pasini presenta la nuova farina Panettone Primitiva
La tisana Primitiva di Molino Pasini
Gianluca Pasini, amministratore delegato dell'azienda

«Abbiamo una collaborazione importante con il pastry chef Fabrizio Fiorani: con lui andiamo alla ricerca del sesto senso, del senso perfetto. È un lavoro che abbiamo portato avanti in tutto il 2023, lanciando un magazine che è dedicato a questa tematica e con Fiorani che ci accompagna in questa avventura. La Primitiva è un prodotto che si trasforma, che fa sentire il profumo di grano, unico e indimenticabile, e che negli anni abbiamo trasformato in diversi prodotti: da un cocktail a un sorbetto. A Sigep, quest'anno, - conclude Pasini - abbiamo portato una tisana Primitiva in collaborazione con WildenHerbals, che sprigiona un profumo di grano e che ci accompagna alla riscoperta della nostra farina Primitiva».

Molino Pasini

27/Bis, Strada Buscoldo, 46010 Marcaria (Mn)

Tel. 0376969015