Dr. Schär contro l'uso della plastica: pack innovativo per Mastro Panettiere

Coniugare sostenibilità, sicurezza e buona conservazione dei prodotti è la sfida raccolta da Dr. Schär, che si è posta l'obiettivo di rendere tutte le confezioni degli oltre 200 prodotti a marchio Schär riciclate, riciclabili e compostabili. Leader mondiale nel senza glutine e nell’alimentazione specifica, ha rafforzato ulteriormente il suo impegno nell’ambito della sostenibilità con lo sviluppo di un nuovo packaging per la gamma di pane Mastro Panettiere Schär, uno dei suoi prodotti più popolari sul mercato globale.

Mastro Panettiere: confezione con il 38% di plastica in meno

Dr. Schär, prodotti senza glutine sicuri

Mastro Panettiere, uno dei pani a fette più apprezzati del marchio Schär, oggi si presenta con un nuovo packaging ecologico. Riducendo la pellicola ed eliminando la vaschetta, l'azienda altoatesina è riuscita a ridurre del 38% l’imballo del singolo prodotto e del 15% l'uso complessivo di plastica per gli incarti Schär, una percentuale che offre l'opportunità di avviare un vero cambiamento. Un impegno che si muove su due binari paralleli: continuare a garantire ai consumatori prodotti senza glutine sicuri e di alta qualità e ottimizzare l'uso della plastica, riducendone le quantità e sostituendola con la carta quando è opportuno e possibile.

Nicole Mattei, head of global design and packaging strategy di Dr. Schär

«Mantenere la promessa fatta ai nostri consumatori di offrire loro prodotti con un elevato standard di qualità è essenziale per noi – ha dichiarato Nicole Mattei, head of global design and packaging strategy di Dr. Schär. La maggior parte delle nostre referenze, compresa la gamma Mastro Panettiere, è priva di conservanti e le nostre confezioni devono essere in grado di mantenere la freschezza e il gusto del prodotto. Il nostro approccio al packaging sostenibile e le azioni che mettiamo in pratica sono, quindi, il risultato di un'ampia ricerca di soluzioni in grado di soddisfare i nostri requisiti di qualità e sicurezza».

Dr. Schär, seminare un mondo migliore, una confezione alla volta

Mastro Panettiere rappresenta un nuovo passo in avanti nel percorso intrapreso per seminare un mondo migliore, una confezione alla volta. Già nel 2020, infatti, il 35% delle confezioni dei prodotti era costituito da materiale riciclabile e nel 2021, con Panini Rolls, è stata lanciata la prima confezione al mondo in plastica circolare certificata per il pane senza glutine, realizzata con il 46% di materiale riciclato. Inoltre, Dr. Schär ha da tempo abbracciato la visione del packaging come elemento di comunicazione della propria impronta sostenibile, sfruttando l’elemento più visibile ai consumatori per affermare il proprio impegno nel campo della sostenibilità. Tutti i passi fatti in questa direzione sono realizzati in stretta collaborazione con il Dr. Schär R&D Center di Trieste, che studia e sviluppa nuove soluzioni coerenti con le esigenze dei consumatori e dell'ambiente.

Hannes Berger, ceo di Dr. Schär

«Il packaging è parte integrante dell'esperienza che offriamo ai nostri consumatori - ha puntualizzato Hannes Berger, ceo di Dr. Schär. Abbiamo quindi raccolto con entusiasmo la sfida della sostenibilità anche su questo importante touchpoint. I consumatori che terranno in mano Mastro Panettiere sapranno che il nostro impegno nel seminare un mondo migliore è davvero concreto».

Dr. Schär

