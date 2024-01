Caffè, esperienza di gusto e passione con le novità di Sigep 2024

Immersi in un'atmosfera unica e coinvolgente, Sigep ha presentato una straordinaria esposizione dedicata al caffè, celebrando ogni fase del suo processo di produzione, dall'origine nei Paesi produttori fino alle tante sfumature che si incontrano nei vari settori espositivi.

Questa rassegna ha offerto un'opportunità imperdibile per esplorare nuovi prodotti e tecnologie che ruotano attorno alla famosa bevanda nera, mettendo in risalto la vastità e la diversità di questo immenso universo gustativo.

Sigep, un'occasione per scoprire novità e tendenze del mondo caffè

In questa cornice, l'interconnessione tra il mondo del caffè e gli altri settori espositivi ha creato un ambiente ricco di scoperte e connessioni, permettendo agli appassionati di immergersi appieno in questa esperienza sensoriale unica. Un viaggio attraverso l'arte e la scienza del caffè, in cui la passione si fonde con le ultime innovazioni tecnologiche, dando vita a un mondo di sapore e creatività.

E, per l'occasione, ecco le novità di alcune delle aziende che si occupano di caffè tra cui Bazzara, che ha raccontato la profumeria sostenibile con la nuova proposta della Italian Perfumery Academ, l'importanza dei corsi formativi e discusso il summit "Trieste Coffee Experts"; Diemme Caffè che ha portato il progetto dedicato alla pasticceria "Torrefazione Dubbini" con la presentazione de "Le Sinfonie"; Essse Caffè che ha presentato la nuova immagine aziendale puntando sulla miscela Masini e sul modello s20 Latte e Julius Meinl con la limited edition mono origine Costa Rica e il lancio della Meinl Barista Cup.

Bazzara: a Sigep tra profumeria sostenibile, corsi formativi e Trieste Coffee Experts

La torrefazione triestina Bazzara ha annunciato nuovi progetti e iniziative per il 2024, presentandoli alla fiera Sigep di Rimini. Durante l'evento, Marco Bazzara ha parlato di profumeria sostenibile, avendo recentemente ottenuto il riconoscimento di finalista al "New Luxury Awards 2023" a Barcellona e ha presentato i corsi formativi dell'accademia e la nuova proposta dell'IPA "Italian Perfumery Academy", un ambizioso progetto della Bazzara Academy con un'offerta formativa esclusiva e servizi dedicati al mondo della profumeria. Mentre Andrea Bazzara, Export Sales Manager della torrefazione, ha discusso del summit "Trieste Coffee Experts".

Lo stand di Bazzara a Sigep 1/3 Bazzara CoffeeBooks 2/3 I corsi della Italian Perfumery Academy 3/3 Previous Next

«Tante le novità - dice Marco Bazzara, Sensory project manager e Academy Director della Bazzara Academy - oltre a promuovere quella che è un po' la cultura olfattiva, spinta dalle nostre nuove miscele dalla linea Panarabica: Panamericana, Panafricana e Panasiatica supportate dalla capostipite, Dodicigrancru; portiamo anche nuove iniziative legate al discorso education, quindi alla formazione, e sempre sotto il cappello della Bazzara Academy promuoviamo la cultura olfattiva e profumiera attraverso questo nuovo progetto dell'Italian Perfumery Academy. Consiste nel promuovere la profumeria naturale, e non solo, in un'ottica legata alla sommelierie. In azienda ci occupiamo prettamente di caffè ma grazie alla mia passione ed esperienza sensoriale accumulata negli anni, riusciamo ad unire al contesto della profumeria anche quello della sommellerie e quindi, trattare i temi afferenti ai diversi universi sensoriali della filiera gastronomica in un unico percorso strutturato per trasformare il professionista in un profumiere e in un esperto sensoriale»

«Per quanto concerne il Trieste Coffee Experts - Continua Bazzara - che va ad unire il fior fiore degli operatori e degli esperti di filiera sia a livello nazionale che internazionale, possiamo ritenerci più che soddisfatti anche perchè i numeri e i risultati sono consistenti, sempre migliori e maggiori, anche perchè il pubblico con al quale ci riferiamo rappresenta il meglio dell'industria italiana. Parliamo di industria, di sostenibilità e di education, tutti temi trattati nell'edizione di fine novembre 2023 con grande enfasi e lasciano aperto un quesito con la possibilità di poter incrementare questo fare rete, ma sempre mantenendo una consapevolezza legata ai concetti di sotenibilità, chiarezza e visibilità. Quando si parla di caffè è importante mantenere un continuo collegamento tra produttore e operatore finale. Lo scopo del summit consiste anche nell'unire tutti gli anelli della catena caffeicola per fare in modo che ci sia tracciabilità e trasparenza».

Marco Bazzara

Presentato anche Bazzara CoffeeBooks, parte del progetto editoriale condotto da Andrea Bazzara Tra i volumi esposti si trovano "La Filiera del Caffè espresso," "Coffeexperts," e "Cappuccino italiano - Latte Art," con il primo appena ristampato. Questi libri affrontano temi interessanti per appassionati e amanti del caffè, contribuendo con la partecipazione di grandi realtà come Cimbali, Rancilio, Club House e altri.

Il progetto editoriale ha ricevuto il supporto di fiere internazionali come Internorga, Cafeex Shanghai, Thailand Coffee, Tea & Drinks, Cafeshow Vietnam, e molti altri. Tra i partecipanti di rilievo figurano Michele Cannone, Global Brand Director Away From Home di Lavazza, Luigi Odello, Presidente dell'Istituto Internazionale Assaggiatori, e Giuseppe Biffi, Digital Enterprise Business Development Manager Siemens.

Bazzara

Via Cesare Battisti 1 - 34125 Trieste (Ts)

Tel 040 767849

Diemme Caffè, porta a Sigep il progetto per pasticceria Torrefazione Dubbini con "Le Sinfonie"

Grazie alla collaborazione con Silikomart Professional, una rinomata azienda italiana leader nella produzione di stampi in silicone per pasticceria, gelateria e settore Horeca, la storica torrefazione padovana Diemme ha presentato con orgoglio il suo progetto dedicato all'alta pasticceria, Torrefazione Dubbini, al Sigep 2024.

In aggiunta al caffè e alle preparazioni a base di latte e bevande vegetali, sono state presentate in anteprima "Le Sinfonie di Torrefazione Dubbini", drink appositamente studiati per l'alta pasticceria. Questi includono abbinamenti di caffè con una monorigine di cioccolato Agostoni sciolta nella cioccolatiera in oro rosa baby del brand Camurri, oltre a altre preparazioni tradizionali della pasticceria come marmellata di arance, crema pasticciera, amaretti e panna montata.

Le Sinfonie di Torrefazione Dubbini hanno coinvolto i visitatori in un'esperienza sensoriale

Le Sinfonie di Torrefazione Dubbini hanno coinvolto i visitatori in un'esperienza sensoriale, presentando la miscela "fatta su misura" ideata per raggiungere l'equilibrio ideale con il latte e i prodotti dolciari. Durante i cinque giorni di fiera, il brand è stato in degustazione nell'area Bar gestita dai trainer certificati Diemme Academy.

«Portiamo l'unico progetto di caffetteria dedicato esclusivamente alle pasticcerie con laboratorio, che è torrefazione dubbini - racconta Matteo Briguglio, Direttore Commerciale di Dubbini - una miscela di 85% arabica e 15% robusta nata con l'intenzione di mettersi al servizio di artigiani del dolce. Quando abbiamo creato questa miscela nel 2012 la nostra intenzione era di trovare un caffè che fosse ottimo in espresso ed eccellente in armonia con il latte. Questo perchè le pasticcerie, rispetto ai bar, hanno una quantità (secondo i dati Istat) di preparazioni a base latte molto superiori. Quindi, hanno una necessità tecnica diversa, e i nostri clienti pasticcerie avevano la voglia e l'intenzione di avere un prodotto super esclusivo che parlasse di buono, di qualità, di artigianalità, di famiglia, di tradizione, di trasparenza e amore per il prodotto e che fosse identitario con ciò che i pasticceri pensano di sè stessi, dei propri clienti e fornitori».

Matteo Briguglio

Durante i giorni di fiera, nell'area Demo di Silikomart si sono esibiti chef di fama internazionale, tra cui Luca Bernardini, Carmine Di Donna, Florent Margaillan, David Vidal, Tommaso Foglia, Marco Mostarda, Giovanni Giordano, Lluc Crusellas, Enzo Roussel, François Daubinet, Michael Bartocetti e Jimmi Eriksson. Questi chef hanno realizzato capolavori unici e presentato le ultime novità nell'alta pasticceria e nella ristorazione.

Infine, il trainer Diemme Academy e brand Ambassador Davide Cavaglieri ha tenuto due masterclass in collaborazione con il Pastry Chef e teacher Brand Ambassador Silikomart Luca Bernardini. I temi delle masterclass sonostati "Il caffè d'autore accompagna il semifreddo 100% vegetale" e "L’equilibrio delle masse di cacao nel mondo del freddo".

Torrefazione Dubbini - Diemme Caffè

via Battaglia 69 - 35020 Albignasego (Pd)

Tel 049 8713311

Essse Caffè: a fianco della nuova immagine aziendale, la miscela Masini e il modello S20 Latte

Essse Caffè ha partecipato all'edizione 2024 di Sigep a Rimini presentando la nuova immagine aziendale e una linea di merchandising rinnovata. Tra le novità c'era il "Tavolo degli Aromi", una serie di appuntamenti dedicati al mondo sensoriale del caffè. La torrefazione bolognese, Essse Caffè, ha raccontato l'espresso attraverso esperienze sensoriali, dalla tostatura alla tazzina. La scuola di formazione "La Classe di Essse" ha tenuto talk show e demo su diversi temi per un’evoluzione del modo di vivere - e far vivere - il mondo caffetteria

Il Brand Ambassador Sebastiano Caridi è stato presente con collegamenti tra il mondo del dolce e dell'espresso. La miscela Masini è stata protagonista insieme alle nuove campane in latta per macinadosatore, caratterizzate da design, tecnologia e qualità. Queste campane sono oggetti di valore estetico riutilizzabili o riciclabili al 100%. Nuove miscele per il vending e prodotti in capsula sono state tra le novità e un particolare focus è stato dedicato al Sistema Espresso.

Lo stand di Essse Caffè 1/4 La miscela Masini 2/4 La miscela Masini nel formato da 3kg 3/4 La torrefazione bolognese, Essse Caffè, ha raccontato l'espresso attraverso esperienze sensoriali, dalla tostatura alla tazzina 4/4 Previous Next

Il modello S20, con le sue prestazioni elevate e la linea elegante, ha attirato l'attenzione offrendo un eccellente e cremoso espresso grazie alla perfetta estrazione del caffè, sottolineando il suo beccuccio brevettato e le varie funzioni avanzate. Il modello S20 Latte è emerso come il top di gamma nel suo segmento, dotato di un milk box da 0,5 litri e un hot pipe, consentendo la preparazione di 8 diverse bevande a base di latte, tutte personalizzabili secondo le preferenze.

«Sigep quest'anno è ancora più ricco per Essse Caffè - dichiara Gianluca Frassoldati, brand manager - soprattutto per quanto riguarda gli ospiti e tutto il calendario di showcooking e demo. La novità 2024 per Essse Caffè è che siamo diventati partner dell'associazione Ambasciatori del Gusto, collaborazione nata in maniera molto spontanea perchè abbiamo dei valori fondanti molto simili: il fatto di puntare sempre sulla qualità, sul comunicare e fare cultura sul mondo enogastronomico e, in questo caso del caffè e della torrefazione, in Italia e soprattutto all'estero. Noi siamo una buona bandiera del made in italy essendo un'azienda ancora 100% italiana».

Gianluca Frassoldati

«A proposito di questa collaborazione - continua Frassoldati - abbiamo avuto modo di avere ospite Tommaso Vatti, esponente dell'alta ristorazione e pizzeria gourmet, abbiamo quindi fatto questo connubio vincente tra pizza gorumet e caffè. Abbiamo avuto anche le due campionesse mondiali di latte art, Manuela Fensore e Carmen Clemente, abbiamo ll brand ambassador e maestro pasticcere Sebastiano Cariddi con due showcooking legati alla pasticceria. Diciamo che prendiamo tutti i segmenti, dalla mixology, alla ristorazione fino pasticceria, con il nostro caffè d'eccellenza sempre protagonista. Ci presentiamo a Sigep, dopo l'anteprima di Host, con la nostra immagine totalmente rinnovata, partendo dalla miscela Masini che è la nostra miscela premium, non solo nel pack e nel prodotto ma anche per tutti i materiali legati al punto vendita e come supportare al meglio l'immagine dei nostri clienti. Per finire, stiamo cominciando a presentare alla nostra rete vendita un progetto che vedrà luce nel primo semestre del 2024, un'offerta pensata ad hoc per ristorazione e hotellerie , settore molto in crescita che vogliamo approcciare in maniera più strutturata da quest'anno.»

Essse Caffè

Via Puglia 14 - 20900 Monza

Tel 051 6425711

Julius Meinl a Sigep con la limited edition mono-origine Costa Rica e il lancio della Meinl Barista Cup

Julius Meinl ha partecipato alla 45ª edizione di Sigep a Rimini. Durante la fiera, ha presentato la sua nuova immagine aziendale e una linea di merchandising rinnovata. La storica torrefazione viennese ha esposto i suoi prodotti di punta insieme allo chef Cristiano Tomei, al pasticcere Rudolf Rainer e al panettiere esperto di viennoiserie Mirko Zenatti.

Presentata anche la nuova mono-origine "Costa Rica Hacienda Sonora, Black Honey Catuai" selezionata da Antonio Bachour, Global Brand Ambassador di Julius Meinl. Questo caffè 100% Arabica ha offerto un'esperienza sensoriale unica con note di torrone, cioccolato e un retrogusto dolce di mandarino.

Julius Meinl ha anche presentato il progetto globale Meinl Barista Cup insieme al Brand Ambassador Jacopo Indelicato, un contest di caffè e cappuccini che da marzo a settembre, il via al primo Campionato Barista globale della storica torrefazione viennese che vedrà i migliori baristi d'Italia protagonisti di una competizione tutta da gustare.

La nuova miscela Costa Rica 1/3 Mirko Zenatti 2/3 La viennoiserie di Mirko Zenatti 3/3 Previous Next

La competizione si concluderà il 19 settembre, con la finalissima a Vienna: i vincitori dei diversi paesi coinvolti, tra cui Italia, Austria, Usa, Germania e tanti altri, si sfideranno ancora una volta davanti a giudici d'eccezione e saranno loro a decretare i campioni del caffè per le tre categorie in gara (Espresso, Latte Art, Ricetta Speciale). Per i primi classificati ci sarà la possibilità di fare un viaggio speciale in uno dei paesi d'origine dei chicchi per scoprire le origini delle Limited Edition Julius Meinl.

Per finire, sono stati presentati nuovi formati delle miscele The Originals Bio Fairtrade, ispirate a Vienna, disponibili in pack sostenibili da 500g di caffè macinato a partire da aprile. Queste miscele sono certificate Bio e Fairtrade, garantendo coltivazione responsabile e un equo compenso ai coltivatori locali.

Le miscele interessate da questo formato sono Belvedere Blend (100% Arabica del Nicaragua e dell'Honduras) Ispirata al museo Belvedere, questa miscela offre un'esperienza gustativa raffinata. Il Belvedere Blend è stato creato in omaggio ai giardini in stile francese accanto al museo, fra i più rilevanti storicamente in Europa e Danube Delight, una miscela ricca e intensa, bilanciata da note di cioccolato fondente con sentori di noce moscata e un tocco di pepe nero. Questa miscela è dedicata al fiume Danubio, che attraversa la città di Vienna.

Andreea Postolache

Come racconta anche Andreea Postolache, responsabile globale innovazione canale Horeca di Julius Meinl «Il protagonista di Sigep per Julius Meinl è ancora il concetto di The Originals. The Originals nasce per celebrare l'origine dei chicchi, l'artigianalità, la passione e la tradizione di oltre 160 anni nella produzione di caffè dell'azienda. The Originals è stato rilanciato l'anno scorso con una nuova gamma con doppia certificazione, Biologico quindi con agricoltura sostenibile da pratiche biologiche e Fairtrade per garantire anche un compenso equo per i produttori di caffè nei paesi di origine. Quest'anno The Originals si amplia con una nuova monorigine limited edition, Costa Rica, 100% arabica catway ottenuta con il meotodo del black honey. L'azienda produttrice si chiama Sonora e si trova vicino ad una area vulcanica e ad un mulino di zucchero di canna che assicura al caffè, grazie alla terra coltivata, una dolcezza naturale. Per questo è stato proposto da Antonio Bachour, il nostro global brand ambassador, in abbinamento a dolci e presentato anche da Rudolf Rainer, pasticcere austriaco in forza a Firenze e anche da Mirko Zenatti, tre pani gambero rosso.»

«La nostra gamma - conclude Postolache - si rivolge ai pasticceri e tutto il mondo Horeca che cerca un prodotto artigianale, sostenibile e l'eccellenza in tazza. Ma non è l'unica novità, annunciamo anche la Mainl Barista Cup che partirà da fine febbraio a livello a nazionale, il partecipante che vincerà seguendo le logiche delle gare sca, quindi con l'espresso latte art come signature drink, competerà in finale a Vienna con altri 20 concorrenti proveniente per vincere poi un viaggio in uno dei paesi di origini del caffè.»

Per partecipare alla sfida dedicato a tutti i clienti di Julius Meinl, una volta aperte ufficialmente le iscrizioni nel mese di marzo, basta iscriversi sul sito https://juliusmeinl.com/it e provare a vincere una esperienza nella terra d’origine del caffè. In questa prima fase è possibile accedere ad informazioni ed iscrizioni anticipate tramite una mail a marketing@meinl.it

Julius Meinl

Viale Verona 70 - 36077 Altavilla Vicentina (Vi)

Tel 0444 334411