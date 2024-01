Latte e derivati, in anteprima le novità delle aziende al Sigep 2024

Il Sigep, Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianali, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile nel panorama fieristico dedicato al settore alimentare. All'interno di questo prestigioso evento, le aziende specializzate nella produzione di latte e derivati occupano un ruolo di spicco, contribuendo a creare un'atmosfera unica di innovazione, qualità e tradizione.

Le imprese del settore lattiero-caseario presenti alla Sigep hanno offerto una panoramica completa delle eccellenze lattifere, dalla produzione di latte fresco a quella di formaggi, yogurt artigianali e creme spalmabili. Queste aziende incarnano l'impegno costante verso la valorizzazione delle materie prime, la sostenibilità ambientale e la promozione di prodotti che rispondono alle esigenze di un mercato sempre più attento alla salute e al benessere.

Il Salone rappresenta l'occasione ideale per professionisti del settore, chef, gelatieri e appassionati di gastronomia di entrare in contatto con le ultime tendenze e le innovazioni nel mondo dei latticini. Le dimostrazioni culinarie, i laboratori e gli incontri con esperti consentono di approfondire le conoscenze tecniche e sensoriali legate ai prodotti lattiero-caseari, promuovendo una cultura alimentare basata sulla qualità e sulla tradizione artigianale.

Brazzale a Sigep 2024 con il Burro Aroma Naturale e Il Gelato Fratelli Brazzale

Brazzale, il più antico burrificio d’Italia, ha fatto il suo ritorno al Sigep di Rimini con due entusiasmanti novità di prodotto destinate ai professionisti dell’arte bianca. Accompagnate da un programma ricco di eventi e masterclass, tra cui una tavola rotonda internazionale con ospiti di prestigio provenienti da tutto il mondo. Le cinque giornate riminesi di Brazzale sono state il palcoscenico ideale per presentare innovazioni nel settore lattiero-caseario, con una particolare enfasi sul prodotto più nobile: il burro.

«Per noi le novità di quest'anno - racconta Roberto Brazzale - riguardano innanzitutto il Burro Aroma Naturale, una preparazione alimentare costituita da burro di latte di fattoria della nostra filiera panna arricchito con aromi naturali stabilizzati in veicolo burro, per una migliore resa in fragranza durante la cottura. Già esistono gli aromi cocco, vaniglia, agrumi di Sicilia, cacao, mandorla amara, tropical e mandarino di Sicilia. Abbiamo aggiunto una variante salata con gli aromi di salmone e curry, tutti aromi naturali. Questa preparazione costituisce una grande facilitazione per i laboratori e per le cotture, perché offre appunto un prodotto dove l'aroma è micronizzato, distribuito in maniera regolare, e viene incapsulato naturalmente dal burro e trasportato oltre la cottura per espandersi.»

«Seconda novità per noi molto importante - continua Brazzale - è quella del Gelato Fratelli Brazzale, ossia il gelato che viene realizzato a partire dal Burro Fratelli Brazzale con una preparazione etichetta pulita di nostra realizzazione. La composizione prevede 40 grammi di burro, 700 grammi di latte parzalmente scremato nei vari gusti bitter, cioccolata, e Sicilia, un bouquet misto di vari aromi siciliani interpretato da noi. Un'altra cosa molto interessante è che abbiamo iniziato a lavorare al primo gelato Nutri-Like, fonte di proteine naturali, e questo costituisce per noi un ramo sul quale lavoreremo molto nel prossimo futuro per abbinare il risultato di un grande gusto, di una piacevolezza e di una grande amabilità di sapori e di aromi, ad una funzione nutrizionale che si basa sempre sulla stessa filosofia, cioè sulla pulizia e sulla naturalità dei prodotti»

Un altro protagonista indiscusso è stato il grande lievitato della tradizione italiana: il Panettone. Brazzale, dopo la partecipazione al Mondiale del Panettone a Squadre con il Burro Superiore Fratelli Brazzale e BurroAroma Naturale, ha lanciato il progetto “Panettone etichetta pulita” attraverso il suo Brazzale Science Nutrition & Food Research Center (Bsc). Questo progetto, già accolto con entusiasmo, si è proposto di formare i professionisti nell'arte dolciaria, approfondendo le conoscenze nel settore della nutrizione e promuovendo l'innovazione secondo i principi della Nutritional Pastry Art attraverso un corso di formazione biennale che è culminato con l'attestato di “Nutritional Pastry Art Operator”.

I protagonisti di questo evento sono stati maestri rinomati come Aniello Di Caprio, Claudio Gatti, Luigi Biasetto e Giuseppe Mascolo, insieme a chef stellati come Gennaro Esposito. Sono stati loro a svelare le ultime innovazioni Brazzale per il settore professionale e a discutere le tendenze e gli sviluppi futuri, con una particolare attenzione alla selezione dell'ingrediente perfetto per ogni preparazione. All'interno dello stand, spiccava lo Spazio Gelato, un'area dedicata alla continua realizzazione delle varietà del Gelato Superiore Fratelli Brazzale.

Debic presenta a Sigep 2024 la panna senza lattosio

Debic ha confermato la sua partecipazione al Sigep 2024, il prestigioso appuntamento mondiale dedicato all'arte del dolce, tenutosi a Rimini dal 20 al 24 gennaio. Il team di ambassador, guidato dal Maestro Leonardo Di Carlo, è stato presente con numerose dimostrazioni. Tra gli altri, presenti anche Frank Hasnoot, Davide Malizia e Luca Montersino, tutti ambassador Debic da lungo tempo. Silvia Federica Boldetti ha tenuto una demo dedicata alla pasticceria free, e LuCake, impegnato nella demo "L’importanza dell’estetica".

In particolare, Debic ha presentato il suo prodotto iconico, Debic Panna Spray, una panna montata pronta all'uso, di qualità e perfetta per arricchire dessert, dolci al piatto, frutta, prime colazioni, cocktail e piatti salati. Il prodotto, realizzato per i professionisti della ristorazione e della caffetteria, ha garantito qualità costante nel tempo e risultati perfetti in modo semplice.

«In questa edizione di Sigep - spiega Emanuela Tesselli - nello stand di Debic stiamo presentando finalmente la panna senza lattosio, una panna al 35% di grassi, con le caratteristiche tecniche di una panna fatta apposta per le mani dai professionisti. Come tutti gli anni lo stand di Debic è animato da tante dimostrazioni fatte dai nostri brand ambassador. Uno tra tutti Luca Montersino che il 2024 aiuterà a sviluppare anche la pasticceria salata, che è un trend di quest'anno in pasticceria e anche molto utile in ristorazione. Debicquest'anno ha voluto anche provare ad avvicinarsi sempre di più al mondo dei giovani, coinvolgendo un influencer come Luca Perego in arte LuCake, che ha ha fatto una dimostrazione al nostro stand, riscontrando una grandissima affluenza, parlando dell'importanza dell'estetica nella pasticceria. Questo èerché Debic tiene molto ai nuovi trend e a stare vicino ai giovani, quindi ci piace sperimentare e iniziare nuove collaborazioni con giovani talenti.»

L'edizione è stata incentrata sui professionisti, sottolineando uno dei valori fondamentali del brand: l'attenzione alle esigenze di pasticceri e chef, con l'obiettivo di proporre soluzioni innovative. Questa edizione è stata progettata nei minimi dettagli per mettere al centro il professionista, soddisfare le sue esigenze, cogliere le evoluzioni del settore e offrire prodotti di qualità, formazione, ispirazione e momenti di confronto.

TreValli Professional e Hoplà Professional al centro della proposta di TreValli Cooperlat a Sigep 2024

Il Sigep ha rappresentato una vetrina di riferimento per le future tendenze e le innovazioni nel settore del Foodservice Dolce e non solo, offrendo una panoramica completa di tutte le novità di mercato. TreValli Cooperlat ha avuto uno spazio di rilievo durante l'evento.

L'azienda cooperativa marchigiana ha presentato i due principali marchi destinati al canale professionale: TreValli Professional e Hoplà Professional, con gamme di prodotti a base latte e a base vegetale, indirizzati a pasticcieri, gelatieri, baristi e ristoratori.

«Per l'edizione 2024 del Sigep innanzitutto abbiamo pensato di esplorare il segmento plant based attraverso il nostro brand Hoplà Idee Veg che risponde ad un trend in forte crescita nel mercato dei consumi a casa, ma che sempre di più si sta diffondendo nelle proposte dei locali di consumo fuori casa, non soltanto in quelli dedicati, ma anche nei più tradizionali, che arricchiscono la propria offerta con proposte 100% vegetali.» spiega Milvia Panico.

«Un'altra novità - continua Milvia Panico - per noi è quella di focalizzarci, attraverso i nostri brand TreValli Professional, prodotti a base latte, e Hoplà Professional, prodotti a base vegetale, su specifici momenti di consumo: dalla colazione, con i nostri latti, fino alle preparazioni dolci e salati con panna, da montare e panne spray per i pasti principali e per i momenti di snack o di dessert. I nostri focus saranno innanzitutto anche il segmento dell'alta digeribilità, a partire dai latti, ma poi andremo a toccare altri segmenti di mercato, ovviamente sia per il canale consumer che quello professionale. Per quanto riguarda quest'ultimo mercato, grazie anche ai nostri prodotti lattiero-caseari, vorremmo sviluppare sempre di più la nostra rilevanza all'interno di canali dedicati che possono essere pasticcerie e gelaterie, ristoranti, pizzerie, bar e paninoteche.»

La versatilità dei prodotti Trevalli e Hoplà Professional è stata ulteriormente evidenziata grazie alla partecipazione di Valentina Baldoni, Chef Consultant, e Ottaviano Pellini, Maestro Pasticcere. Questi esperti hanno realizzato ricette creative e prelibatezze dolci e salate, da ammirare e degustare in diversi momenti di consumo fuori casa, come la colazione, il pasto principale e il dessert.

Inoltre, ogni giorno, dalle ore 15 alle ore 16, uno spazio esclusivo è stato dedicato alla presentazione e degustazione della pasticceria 100% vegetale realizzata con prodotti Hoplà Idee Veg. Questi erano rivolti a chi sceglie di non consumare derivati del latte non solo per allergie e/o intolleranze, ma anche per la ricerca di prodotti più leggeri e digeribili, senza rinunciare a un momento di golosa bontà.

