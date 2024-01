Pepsi aumenta i prezzi, Carrefour non ci sta: rimossi i prodotti dagli scaffali

La catena di supermercati Carrefour ha deciso di interrompere la vendita dei prodotti della multinazionale PepsiCo nei suoi negozi in Francia dal 4 gennaio 2024, estendendo poi questa decisione ai supermercati in Italia, Belgio e Spagna. Ciò significa che sugli scaffali dei Carrefour in questi Paesi non saranno più disponibili prodotti come i cereali Quaker Oats, il tè Lipton, le patatine Lay’s e le bevande come Pepsi Cola, 7 Up e Gatorade. Carrefour, con oltre 12 mila supermercati in 30 Paesi, ha preso questa decisione a causa di richieste di aumenti ingiustificati da parte di PepsiCo.

Carrefour contro i rincari di Pepsi: «Non vendiamo più questo marchio: aumenti di prezzo inaccettabili»

La catena di supermercati transalpina, negli ultimi giorni, ha inserito cartelli con la scritta "Non vendiamo più questo marchio a causa di aumenti di prezzo inaccettabili" nei supermercati francesi e si prevede che una simile comunicazione verrà esposta anche nei supermercati italiani. PepsiCo, di fatto, ha registrato un notevole aumento dei profitti negli ultimi anni, alzando i prezzi dell'11% nel trimestre terminante a settembre 2023.

Inoltre, ha annunciato l'intenzione di ridurre le dimensioni delle confezioni e il contenuto dei prodotti per contenere gli aumenti, una mossa che potrebbe essere vista come una "sgrammatura" e che è stata criticata dalle organizzazioni dei consumatori poiché può trarre in inganno i consumatori durante gli acquisti.