Le Olive Novelle 2024 di Madama Oliva in arrivo nei supermercati italiani

Torna l'appuntamento più atteso dagli amanti delle olive fresche: le "Olive Novelle" di Madama Oliva, raccolte direttamente dalla campagna 2024/25, sono pronte a conquistare i palati italiani. Questa selezione, caratterizzata da un aroma inconfondibile e un sapore fruttato, arriverà sugli scaffali della grande distribuzione da fine ottobre fino a dicembre. Una vera e propria primizia stagionale che porta in tavola il meglio delle olive verdi dolci giganti, disponibili in pratici formati da 250 e 800 grammi, per un'esperienza gustativa autentica e ricca di freschezza.

Olive Novelle di Madama Oliva

Olive Novelle: freschezza e qualità in tavola

Le Olive Novelle - Nuovo Raccolto arrivano alla dodicesima edizione e rappresentano una primizia autunnale unica, che sottolinea la freschezza e la genuinità del prodotto appena raccolto. Madama Oliva, azienda leader nel settore delle olive fresche da tavola, offre queste olive fino alla fine di dicembre, esaltando il gusto naturale e autentico del frutto.

Sabrina Mancini, direttrice marketing di Madama Oliva

L’obiettivo di Madama Oliva è di valorizzare le olive fresche per educare i consumatori verso una scelta più consapevole. Come spiega Sabrina Mancini, direttrice marketing di Madama Oliva, la freschezza delle olive Novelle è resa evidente anche grazie a una comunicazione mirata che mette in risalto il nuovo raccolto. A differenza delle olive conservate in lattine o vasetti, le olive fresche non subiscono trattamenti chimici e mantengono colore, aroma e sapore autentici, con una salinità inferiore.

Olive Novelle: edizione per i consumatori più attenti

Questa selezione limitata si rivolge a chi cerca prodotti freschi e genuini, ideali per aperitivi e antipasti. Il loro sapore delicato è perfetto per la tavola, offrendo una primizia selezionata per il consumo quotidiano.

Per supportare il lancio delle Olive Novelle, Madama Oliva ha previsto due espositori dedicati e confezioni con l’adesivo "Festa delle Olive Novelle - Edizione Limitata". Saranno presenti anche esposizioni fuori banco con mini-box e bancalini personalizzati, per attirare l'attenzione dei consumatori.

L'esposizioni fuori banco di Madama Oliva

Le olive del nuovo raccolto saranno proposte in due formati: le Dolci Verdi Giganti “Frutto del Mediterraneo” da 250 grammi e il formato convenienza da 800 grammi, per soddisfare le esigenze di tutte le famiglie.

Madama Oliva: un'azienda di eccellenza per le olive fresche

Fondata nel 1989 a Carsoli (Aq), Madama Oliva è oggi un punto di riferimento in Italia e all’estero per la produzione di olive fresche, con oltre 400 referenze e una produzione annua di 22 milioni di confezioni. Grazie a partnership strategiche in Sicilia e Grecia, l'azienda continua a crescere, mantenendo al centro la sostenibilità ambientale e sociale.

Madama Oliva

Via Recocce - 67061 Carsoli (Aq)

Tel 0863 995727