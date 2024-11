Tre ingredienti per il gelato al panettone del maestro Onorio Vitti

Tra i capolavori dell'alta pasticceria rientra a pieno titolo il panettone, non solo salvaguardato da uno specifico disciplinare che ne impone dosi, ingredienti e procedure, ma anche replicato in più declinazioni dalle farciture alle combo più gettonate. E sotto il vischio, proprio in fatto di tendenze, ecco la proposta firmata da un decano del settore: Onorio Vitti, maestro gelatiere, giudice internazionale in competizioni di livello, patron di "Vitti Antica Gelateria dal 1898", marchio storico da 130 anni e punto di riferimento del gelato artigianale nella Città Eterna, con la centralissima location di piazza San Lorenzo in Lucina.

Il maestro Onorio Vitti

Quest'anno si è cimentato nel gelato al panettone, fusione di gusti e mix di sapori, setoso e dalla consistenza decisa: «La nostra proposta è con tre ingredienti: uva sultanina, farina italiana e chateau de creme. Semplicità nel rispetto della tradizione a artigianalità per valorizzare il gusto autentico del gelato italiano e del panettone» spiega Onorio Vitti, ambasciatore del gelato italiano nel mondo.

Il gelato al panettone di Vitti, un abbinamento perfetto per le feste

Il gelato al panettone di Vitti è un buon diversivo per le papille gustative da spilluzzicare sotto le feste, dove l'aroma dolce e delicato dell'uvetta sultanina si può abbinare anche fin dalle prime ore del mattino magari - un modo per reinventare la classica colazione italiana - insieme a un croissant, a dei lievitati oppure a degli sfogliati. Oltre ad essere una variante da gustare semplicemente o da abbinare ai dolci natalizi, è anche un modo virtuoso per destagionalizzare un prodotto che può essere consumato anche nei mesi invernali.

Una proposta che ben si sposa anche con i dati elaborati in occasione della 44° edizione di "Sigep - The Dolce World Expo", il salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè di Italian Exhibition Group - secondo cui la filiera del gelato artigianale muove nel complesso un giro d'affari da 3,8 miliardi di euro e impiega oltre 100mila addetti. Nel 2022 le vendite di gelato artigianale hanno raggiunto i 2,7 miliardi di euro tra gelaterie, pasticcerie e bar con gelato, in crescita del 16% rispetto al 2021 (2,3 miliardi nel 2021 e 1,85 miliardi nel 2020).