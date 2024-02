AB Mauri strizza l'occhio alla salute con la nuova Pizza Proteica

È una pizza di diametro 28 cm, con un alto contenuto proteico, dal gusto caratteristico, ideale per chi segue una dieta sportiva o desidera un prodotto con valori nutrizionali eccellenti.

La nuova Pizza Proteica di AB Mauri

La nuova Pizza Proteica è realizzata con una speciale miscela di farina di lenticchie rosse, ceci, proteine di soia e piselli, tutte di origine vegetale e arricchita con lievito madre. Nasce per soddisfare le esigenze del consumo fuori casa per tutte le persone che praticano regolarmente attività sportiva e hanno quindi bisogno di un’alimentazione ricca di proteine.

Le ricette della Pizza Proteica AB Mauri dello chef Fabrizio Camer

È un prodotto straordinario per tutti i locali che si trovano nelle immediate vicinanze di centri sportivi e per tutti i locali che vogliono offrire a chi è particolarmente attento alla propria alimentazione una pizza con un più alto valore nutrizionale dal punto di vista proteico.

Fabrizio Camer

Fabrizio Camer, chef membro di Euro-Toques Italia e presidente dei cuochi di Bergamo, oltre che consulente food per grandi aziende di ristorazione e hospitality, illustra le caratteristiche della nuova Pizza Proteica della linea le Basi del Gusto di AB Mauri e propone tre ricette ben calibrate dal punto di vista nutrizionale con ingredienti leggeri e di stagione. Fabrizio si occupa regolarmente dell’alimentazione di squadre di calcio primarie e con Sassella Foodservice, è sempre a contatto con l’hospitality del mondo dello sport a 360°.

Fabrizio è un professionista di fama internazionale, e si distingue per le sue competenze dirette di tutti i prodotti, del suo territorio d’origine la Valtellina in primis e di quello d’adozione, Bergamo. Esperto conoscitore di tutte le materie prime e delle loro caratteristiche nutrizionali, individua con grande disinvoltura i prodotti più adatti per ogni ricetta, calibrando con grande attenzione il valore nutrizionale dell’insieme.

Zucca e porcini ricetta di Fabrizio Camer

particolarmente adatta agli sportivi per il ridotto contenuto di zuccheri e grassi

La zucca e porcini

Ingredienti

Crema di zucca

Zucca 80 g

tofu dadolato 120 g

porcini 120 g

pesto di basilico 30 g

Procedimento

Preparate la crema di zucca.Tagliate la zucca a tocchetti e passatela in forno per 10 minuti. Una volta tolta dal forno frullatela con il minipimer aggiungendo un filo d’olio extravergine d’oliva crudo. Ponete la base in forno per qualche minuto. Una volta tolta la base dal forno, distribuite la crema di zucca con il cucchiaio su ogni spicchio e poi il tofu che avrete tagliato a dadini. Tagliate i funghi porcini a spicchi con il coltello e appoggiateli sui dadini di tofu. Punteggiate qua e là con qualche goccia di pesto di basilico che avrete preparato a crudo, pestando le foglie di basilico fresco, pinoli, olio extravergine d’oliva e aglio. Meglio se a mano con il mortaio

Caciocavallo e zafferano ricetta di Fabrizio Camer

si abbina bene al gusto intenso di legumi della base proteica

La caciocavallo e zafferano

Ingredienti

Caciocavallo per Crema di caciocavallo 80 g

Caciocavallo in scaglie 100 g

cipolle 60 g

zafferano

pomodorini pachino 60 g

gherigli di noce per guarnitura 30 g

Procedimento

Preparate la crema di caciocavallo.Tagliate il caciocavallo a fette sottili e fatelo scaldare in una casseruola fino ad ottenere una crema. Una volta tolta la base dal forno stendete uniformemente la crema di caciocavallo. Lasciate in infusione per almeno un’ora in poca acqua i pistilli di zafferano. Affettate le cipolle ad anelli e fatele appassire in padella. A fine cottura aggiungete i pistilli di zafferano insieme ad un po' di acqua di infusione. Distribuite su ogni spicchio i pomodorini pachino confit e la confettura di cipolle con zafferano, qualche lamella sottile di caciocavallo e per ultimi i gherigli di noce.

Crema di verza e pancetta affumicata di Fabrizio Camer

ingredienti poveri dal gusto deciso

La crema di verza e pancetta affumicata

Ingredienti

verza 80 g

pancetta affumicata 100 g

taleggio 120 g

Patate 120 g

Procedimento

Preparate la crema di verze. Scottate le foglie di verza in acqua bollente e frullatele nel mixer fino ad ottenere una vellutata che andrete a distribuire sulla base proteica. Aggiungete una dadolata di taleggio e ultimate con i cubetti di patate. Tagliate la pancetta affumicata a fette sottili e ponetela in forno fino a farla diventare croccante. Guarnite con una fetta di bacon affumicato che avrete tostato in forno

AB Mauri Italy - Divisione AB Italmill

Via S. Pietro 19 - 25033 Cologne (Bs)

Tel 030 7058711