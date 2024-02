Magistrale & Lievitati, le farine per l'alta pasticceria di Agugiaro & Figna

Le otto farine dedicate alla pasticceria di Agugiaro & Figna hanno conquistato un posto speciale nei laboratori dei grandi pasticcieri e sono diventate protagoniste delle dolci creazioni dell’alta pasticceria.

La linea Le Sinfonie di Agugiaro & Figna

Complice delle performance nelle lavorazioni è la farina, che è frutto di un processo di macinazione che prevede l’attenta selezione dei grani dalle migliori coltivazioni d’Italia e del mondo, selezionati per varietà, caratteristiche delle proteine, proprietà organolettiche e qualità delle annate agrarie.

La farina è l’ingrediente principe nei grandi lievitati poiché supporta la struttura degli impasti, favorendo trame fiammate di pregio e texture eccezionali. Per questo Le Sinfonie ha dedicato più di un prodotto alla realizzazione di grandi lievitati.

Auguaro & Figna: forza, stabilità e qualità per Impasti perfetti con la farina Lievitati

La farina Lievitati è una farina di forza di tipo 00 che assicura un migliore assorbimento dei liquidi e un’ottima tenuta della forma acquisita in fase di lavorazione e cottura dopo il confezionamento. È stabile, perché mantiene gli impasti performanti a lungo, elastica, perché supporta elevati stress di lavorazione, sia d’impasto sia di lievitazione, e sostiene grandi carichi di ingredienti.

La farina Lievitati di Agugiaro & Figna

Disponibile anche nella versione Lievitati 60 appositamente maturata 60 giorni in un ambiente dedicato, al riparo da luce, sbalzi di temperatura e umidità, che migliora la propria resa naturalmente.

Farina Magistrale di Agugiaro & Figna, sintesi tra robustezza tecnica e morbidezza estetica per lievitati

La farina Magistrale è una farina di tipo 00, naturalmente robusta, che rappresenta il connubio perfetto tra esigenze tecniche e risultati estetici poiché coniuga la forza di una farina strutturata alla morbidezza della texture dei lievitati.

La farina Magistrale di Agugiaro & Figna

In questo modo permette di incorporare con successo ingredienti grassi e uova, senza dare una consistenza troppo tenace. I tempi d’impastamento risultano meno lunghi, la fermentazione resta equilibrata durante tutta la fase di lievitazione, scongiurando così difetti strutturali nel lievitato finito.

Le Sinfonie di Agugiaro & Figna: farine naturali e innovative per pasticceria

La varietà offerta da Le Sinfonie permette di creare consistenze, morbidezze e croccantezze differenti con la certezza di conseguire risultati eccellenti e costanti. Il punto di partenza del lavoro di ricerca e innovazione di Agugiaro & Figna nella realizzazione di farine tecniche dedicate alla pasticceria è la naturalità delle referenze, tutte prive di glutine aggiunto e additivi, la qualità e la costanza di farine affidabili e precise. Il senso del lavoro quotidiano del gruppo molitorio va ricercato in tre aspetti fondamentali: le relazioni, il rispetto per l’ambiente e per ciò che produce e la cura con la quale ogni giorno l’Azienda si pone in ascolto dei professionisti.

Il punto di partenza del lavoro di ricerca e innovazione di Agugiaro & Figna nella realizzazione di farine tecniche dedicate alla pasticceria è la naturalità delle referenze che sono tutte prive di glutine aggiunto e additivi, e la costanza di farine affidabili e precise. Il senso del lavoro quotidiano del gruppo molitorio va ricercato in alcuni aspetti fondamentali: il rispetto per l’ambiente e per ciò che produce e la cura con la quale ogni giorno l’azienda si pone in

ascolto dei professionisti.

Sono questi i valori che hanno ispirato Le Sinfonie a Sigep 2024 - The Dolce World Expo, il 45° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione e Caffè, dove Agugiaro & Figna è stato protagonista della presentazione del libro dedicato al Campionato Mondiale del Panettone 2023, edito da Italian Gourmet. Una pubblicazione importante di circa 200 pagine in italiano e in inglese, che celebra in particolar modo l’importanza del gruppo e del lavoro di squadra, della sinergia con le aziende che hanno preso parte a questa importante manifestazione organizzata da Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano e con cui Agugiaro & Figna collabora da tempo.

Agugiaro & Figna Molini

Via Monte Nero 111 - 35010 Curtarolo (Pd)

Tel 049 9624611