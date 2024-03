“Frullato proteico” di Valfrutta: la nuova ricetta con più proteine vegetali

In un periodo in cui l'attenzione di un consumatore consapevole è massima nei confronti di una corretta e sana alimentazione e dove è crescente la tendenza al consumo di proteine a base vegetale, Valfrutta lancia una nuova ricetta raddoppiando il contenuto di proteine: al supermercato arriva il "Frullato proteico". Una novità in Italia per quanto riguarda lo scaffale dei succhi di frutta arricchiti, in quanto ora passa da 20 grammi al litro di proteine a 40.

I nuovi frullati proteici di Valfrutta

Com'è il "Frullato proteico" di Valfrutta?

Il "Frullato proteico" è composto per il 97% di frutta unita a 40 g/l di proteine vegetali derivate da frumento lavorato in Italia perché Valfrutta crede nel rispetto dell'ambiente e nelle scelte sostenibili a sostegno del pianeta. Ideale per colazione o come spuntino pieno di gusto e naturalità, è adatto a tutta la famiglia poiché è ottenuto con ingredienti salutari e prodotti con la massima cura:

senza zuccheri aggiunti, contiene naturalmente gli zuccheri presenti nella frutta;

senza conservanti e coloranti.

Ogni bicchiere da 250ml di frullato contiene:

97% di frutta;

10 grammi di proteine vegetali.

Il "Frullato proteico" di Valfrutta è disponibile in tre diversi gusti

L'alto contenuto di frutta si coniuga perfettamente con nocciola, avena e mandorla che caratterizzano tre referenze con una pienezza di gusto e una delicatezza di aromi che conquisterà sin dal primo sorso. Il "Frullato proteico" è proposto in tre gusti innovativi per un mix equilibrato di bontà e benessere:

pera-mela e nocciola, deciso e vellutato con la dolcezza della frutta;

mela-frutti di bosco e avena, ottimo per cominciare la giornata con vitalità;

mango-pesca e mandorla, per una merenda dal sapore goloso e avvolgente.

"Il Frullato proteico" è in vendita nella confezione da 1 litro, al prezzo consigliato di 2,29 euro, ed è reperibile nei punti vendita della grande distribuzione e della distribuzione organizzata. Maggiori informazioni al seguente link.

Conserve Italia

Via Paolo Poggi 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bo)

Tel 0516228311