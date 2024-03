Linea "Asettico" di Menù, alleato in cucina grazie ad una tecnologia esclusiva

Da ormai quasi un secolo, Menù, storica azienda di Medolla (Mo) leader nella produzione di specialità alimentari per il foodservice, fa della ricerca un suo caposaldo e grazie allo studio e all’impiego di attrezzature moderne riesce a soddisfare ogni esigenza dei professionisti della ristorazione.

La linea Asettico di Menù

È il caso della “Linea Asettico” che combina l’autenticità delle materie prime a una tecnologia esclusiva Menù all’avanguardia per offrire un prodotto finito senza eguali.

Menù, con la tecnologia asettica: qualità, risparmio di tempo e sapore autentico in un'unica linea di prodotti

Ciò che rende unica questa tecnologia è il rapido processo termico che preserva le qualità organolettiche originarie degli ingredienti. Il prodotto, infatti, non ancora confezionato, viene pompato in un fascio tubiero molto caldo in cui viene sterilizzato in pochissimi minuti affinché non venga stressato: un unico rapido passaggio che mantiene l’autenticità della materia prima senza aggiunta di conservanti per 24 mesi.

Pizza in pala con Gransalsa di cuori di carciofo e Carciofi alla Giudia

La “Linea Asettico” di Menù offre prodotti di altissima qualità, pronti per essere cucinati o finalizzati in pochi passaggi, garantendo quindi un notevole risparmio di tempo in cucina. Tra le referenze della linea, infatti, ci sono Creme, Grancreme e fondute ai formaggi, Grancreme e Gransalse di verdura (carciofi, porro, asparagi, funghi porcini, zucchine, melanzane), porcini e funghi prataioli trifolati, ricettazioni che normalmente richiedono lunghi tempi di preparazione.

La “Linea Asettico” si distingue per garantire un sapore autentico della materia prima, ricco e costante, che conferisce corposità e gusto a qualsiasi preparazione. I profumi sono intensi, di carattere, mentre i colori risultano naturali e vivi. Non per ultimo, la consistenza è ottimale: i funghi champignon e i porcini, ad esempio, si presentano a fette intere, croccanti, così come i pezzi di verdura nelle Gransalse, ed hanno tutti un alto potere condente.

Tutti i prodotti della gamma, infatti, possiedono una speciale emulsione, creata proprio grazie a questa unica tecnologia, che risulta particolarmente condente sia nei primi piatti che sulla pizza, aspetto non trascurabile in fase di mantecatura perché evita l’aggiunta di altri ingredienti grassi.

La “Linea Asettico” è disponibile nelle innovative scatole “Evolution Steel Box” e nelle pratiche buste.

