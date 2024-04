Il Grana Padano è ancora il formaggio Dop più consumato al mondo

Produzione in crescita e vendite da record: il 2023 si chiude con un bilancio più che positivo per il Grana Padano Dop. La produzione ha raggiunto i 3.609.206 forme, con un incremento del +4,84% rispetto al 2022. Le vendite, sia in Italia che all'estero, hanno sfiorato i 3,7 miliardi di euro, registrando un +16% sul 2022. Un successo che consolida il Grana Padano come formaggio Dop più consumato al mondo.

Grana Padano Dop: un'eccellenza italiana che continua a crescere

«In questi quattro anni abbiamo continuato a crescere le produzioni, abbiamo performato ottimamente all'estero e in Italia e siamo stati la destinazione più remunerativa al mondo per il latte da silomais» ha commentato il presidente Renato Zaghini, facendo una sintesi del proprio mandato (2020-2024), che per statuto non può essere rinnovato. «Costi maggiori, certamente, rispetto ad allevamenti per latte alimentare o formaggi generici, ma valorizzazione al top, come nessun'altra destinazione. Terminiamo quindi un quadriennio davvero oltre le aspettative, con alcune scelte difficili, coraggiose, ma altrettanto vincenti». Sono stati annunciati poi i 27 membri del nuovo Consiglio di amministrazione, che alla prima convocazione eleggeranno il presidente e dieci componenti del comitato di gestione, in carica sino alla primavera 2028.

Questi i nuovi membri del Cda: Gianni Bergamin, Tiziano Campagnari, Giorgio Cecchin, Gabriele Gorni Silvestrini, Stefano Pezzini e Attilio Zanetti di Mantova; Gianmaria Bettoni di Bergamo; Paolo Boldini, Paolo Cattaruzzi, Cinzia Ferretti, B. Valter Giacomelli e Luigi Giovanni Sala di Brescia; Francesco Saverio Borgo e Michele Miotto di Vicenza; Giacomo Fugazza e Giancarlo Pedretti di Piacenza; Fiorenzo Finco di Trento; Tiziano Fusar Poli, Giovanni Guarneri e Liberio Stradiotti di Cremona; Riccardo Ghidetti di Verona. Per gli stagionatori sono stati eletti Emanuele Attanasio e Antonio Auricchio di Cremona, Federico Barbi di Trento, Laura Maria Ferrari di Milano, Nisio Paganin di Verona e Renato Zaghini di Mantova. Il nuovo collegio sindacale è composto dai revisori contabili Francesco Landriscina, presidente, Marco Bianchi e Lucio Leoni, sindaci effettivi, e da Aldina Boldini, sindaco supplente come Giorgio Angelo Fontana, produttore di Mantova.

La produzione del Grana Padano Dop

Dal 1998, anno di attivazione della Dop Grana Padano, al 2023, l'incremento della produzione è stato del 66,87%, del 46,11% egli ultimi 20 anni e del + 4,84% rispetto al 2022. Ripartita su base territoriale e comprendendo tutte le strutture produttive, la provincia di Mantova con 27 caseifici risulta il territorio più produttivo con 1.656.325 forme pari al 30,36% della produzione (29,8% nel 2022). Seguita da Brescia, con 1.255.020 forme lavorate in 29 aziende, e Cremona, con 946.156 forme uscite dai suoi 9 caseifici, che hanno quindi la media produttiva più alta nel consorzio con più di 105mila forme lavorate.

Vendite (retail) di Grana Padano Dop in Italia

Nell'anno 2023 la categoria “Formaggi duri tipici italiani” ha sviluppato in Italia un trend a volume positivo pari al +4,8% rispetto al 2022. Con una quota di 45,2% a volume, il Grana Padano si conferma leader della categoria insieme al Trentingrana, mostrando una performance stabile a volume (+0,4%) a fronte di una crescita a valore del +8,8% legata al protrarsi della fase inflattiva nel corso dell'anno. Se poi si esclude il Trentingrana in forte calo con volumi a -9,6%, la performance del Grana Padano risulta ancora migliore, con un +0,7% a volume. Il prezzo medio del Grana Padano Dop ha inoltre registrato una crescita del +8,9%, arrivando ad un prezzo medio di 14,68 €/kg. Su base annua il valore raggiunto dall'intera categoria dei formaggi duri si è attestato a 15,76 €/kg, registrando una crescita del +6,8% rispetto al 2022, quindi inferiore a quella del Grana Padano Dop e del Trentingrana, salito del 7,7% sino a 15,40 €/kg.

Grana Padano Dop: +16% nelle vendite nel 2023

Il Grana Padano Dop si conferma inoltre leader in tutte le aree geografiche Nielsen, pur con trend diversi, e con quote di mercato nel comparto tra il 43,7% nel Nord est ed il 46,8 di Sud e Isole. Tendenze analoghe per le vendite nei vari canali distributivi. Grana Padano e Trentingrana detengono la quota di mercato più alta tra i formaggi duri tipici, tra il 41,5% dei discount e il 46,7% dei supermercati. Tre le tipologie volumi di Grana Padano e Trentingrana in crescita del +6,0% tra le forme, che valgono il 56% del mercato, miglioramento dello 0,7% tra i pezzi preconfezionati a peso imposto dell'1,6% nei grattugiati e dell'1% sul segmento scaglie. In calo solo i bocconcini, dello 0,3% su un decremento complessivo dei duri del 2,3%.

Grana Padano Dop, i dati sull'export

Elaborando i dati pubblicati da Istat sull'export dei formaggi, emerge che nel 2023 le esportazioni di Grana Padano Dop raggiungono complessivamente 2.482.891 forme, in crescita del 6,55%. «Ciò significa che nel 2023 il 48,4% della produzione marchiata è stata destinata ai mercati esteri - commenta il direttore generale del Consorzio di tutela, Stefano Berni. Considerando, inoltre, un incremento dei prezzi al dettaglio di Grana Padano superiore al trend dell'inflazione, l'incremento della spesa mondiale di Grana Padano sfiora il 15%».

Stefano Berni e Renato Zaghini di Grana Padano

Un risultato in controtendenza, quindi, con quello di altri settori del food che hanno visto crescere i volumi solo a fronte di crescita dei prezzi al consumo al di sotto il trend dell'inflazione, a valori inferiori. «Questo straordinario traguardo raggiunto da Grana Padano rappresenta un incoraggiante segnale per il futuro - sottolinea Berni - perché denota un apprezzamento costante da parte dei consumatori in tutto il mondo e un ottimo rapporto qualità-prezzo del nostro formaggio».

L'Europa, con 2.060.484 forme, assorbe l'83% delle esportazioni di Grana Padano Dop, con un incremento del 6,9% rispetto al 2022. E la Germania, con una crescita del 5,53%, consolida sempre di più il primato di principale destinatario per le esportazioni di Grana Padano Dop, per un totale di 599.448 forme. Nel complesso, anche i mercati extra Ue28, dopo l'espansione registrata nel 2022, consolidano un incremento del 5,14%, per un volume complessivo di 607.530 forme. «È anche l'effetto del buon andamento del mercato statunitense, tradizionalmente uno dei principali mercati di sbocco per il Grana Padano - aggiunge Berni -, che ha reso possibile, nonostante la debolezza del mercato canadese, un risultato così significativo per le esportazioni di Grana Padano nei paesi extra-Ue».