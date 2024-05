Polli: tante novità vegetali all'insegna del gusto e della sostenibilità

Polli, azienda leader nella produzione di pesti, sughi pronti, sottoli e conserve vegetali, ha presentato le novità del marchio a Cibus, Salone Internazionale dell’alimentazione 2024.

La manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare made in Italy è stata l’occasione per far conoscere le nuove proposte del brand, realizzate per coniugare tradizione, gusto e nuove esigenze di consumo. Polli, in linea con le tendenze di mercato e le nuove necessità dei consumatori, ha affrontato Cibus confermando la propria ambiziosa missione: proporre uno stile alimentare sano, genuino e sostenibile.

«Quest'anno a Cibus abbiamo presentati diverse linee di prodotto - racconta Manuela Polli - che hanno nel loro cuore la proteina vegetale. Partiamo dai Crispy Veggie, degli snack a base di verdure croccanti; abbiamo poi la linea dei Plant Based, ovvero dei pesti a base di proteine vegetali come i legumi; e infine abbiamo i Ragù vegetali, ovvero dei ragù in cui ovviamente manca la carne, sostituita da una componente di legume».

La grande novità Polli nel comparto dei sughi pronti Uht sono i Ragù vegetali, 100% plant based, senza soia e con una texture golosa, nati per rispondere alla crescente consapevolezza dell’importanza di un’alimentazione basata su verdure e proteine vegetali, sia per la salute individuale che per l’ambiente. Questa nuova gamma segna un punto di svolta nel settore, offrendo ai consumatori un'esperienza gastronomica senza precedenti, nel segno di uno stile di vita sano, equilibrato e sostenibile.

«il ragù, è un altro sugo per pasta che sta prendendo molto piede all'estero, sempre più popolare, sempre più apprezzato - continua Polli - E vogliamo, visto che siamo un'azienda di verdure, offrire ai consumatori una variante vegetale, di questo sugo famoso in tutto il mondo»

La linea comprende tre varianti, tutte preparate con pomodori ciliegino italiani di alta qualità. Disponibili dal febbraio 2024, il Ragù vegetale di olive e il Ragù vegetale di peperoni e melanzane, con peperoni italiani, racchiudono sapori mediterranei unici, mentre il Ragù di funghi, in arrivo a ottobre, è realizzato con funghi freschi per celebrare l’ingrediente principe della stagione autunnale.

Le tre ricette hanno una confezione bipack con due vasetti monoporzione da 90 grammi ciascuno, progettati per ridurre gli sprechi alimentari, sono la soluzione ideale per le famiglie moderne e per chi vive da solo.

Polli: la linea di pesti, dai classici ai plant based

Protagonisti a Cibus 2024 anche i pesti Polli: il classico Pesto alla genovese, anche nella versione senza aglio, il genovese con olive taggiasche e quello con pomodori secchi, preparati con basilico fresco italiano da filiera certificata lavorato fresco entro 24 ore dalla raccolta, formaggi Dop e pinoli selezionati. A questi si aggiungono il Pesto ai pomodori secchi e formaggio, e il Pesto alla calabrese, con peperoni italiani da filiera certificata. tutti ripensati in formato antispreco da 190g, per andare incontro alle esigenze delle famiglie moderne e dei single.

Si aggiungono le più recenti innovazioni 100% plant based, tra cui la linea di Pesti plant based (Pesto ai ceci, Pesto al cavolo riccio, Pesto al cavolfiore, Pesto alle lenticchie) senza glutine e lattosio, eletti “prodotto dell'anno 2023” nella categoria salse e condimenti: «i plant based nascono proprio come pesti, in cui, invece di avere la componente animale rappresentata dal formaggio, troviamo una componente di proteina vegetale rappresentata sempre dai legumi» commenta Polli.

Crispy Veg Polli: un'alternativa sana allo snack

Per finire gli snack di verdure Crispy Veg: unici per la croccantezza delle verdure, sono disponibili nelle varianti broccoli e chips di barbabietola, fagiolini e chips di carote e la nuovissima variante chips di patate e barbabietola. Tutte in confezioni da 20g, già porzionate per un consumo gustoso ed equilibrato.

«Per quanto riguarda i Crispy Veg sono uno snack che vuole essere un'alternativa alla classica patatina nel sacchetto, ci sono delle verdure croccanti che mantengono la consistenza e la forma della verdura e quindi diventano un perfetto snack. Sicuramente un po' più sano, ma allo stesso tempo dal gusto sfizioso» aggiunge Polli.

Polli: da bottega alimentare a multinazionale

Riguardo all'azienda, Manuela Polli racconta: «Nasce nel 1872 a Milano come piccola bottega dove si commerciavano prodotti alimentari, oggi è guidata dalla 6ª generazione della famiglia. Un lunghissimo percorso storico nel quale l'azienda ha vissuto tantissime modifiche, tantissime evoluzioni e oggi è un gruppo internazionale a tutti gli effetti. Oltre a essere di proprietà e di sede italiana abbiamo anche tre filiali commerciali all'estero e uno stabilimento in Spagna. Quindi è a tutti gli effetti una piccola multinazionale tascabile».

Pensando ai progetti futuri, Polli aggiunge: «Ne abbiamo tanti, molto ambiziosi. Oltre a proseguire lo sviluppo internazionale, che oggi è già piuttosto importante in azienda con l'80% del fatturato sviluppato oltreconfine, vogliamo intraprendere un percorso di trasformazione, cercando di entrare anche in altri mercati affini al mondo vegetale, andando a cercare nuovi orizzonti nei quali sviluppare i nostri prodotti e il nostro brand».

