Caseificio Fratelli Castellan: oltre 100 anni di innovazione nel mondo del latte

Il Caseificio Fratelli Castellan proviene dall’esperienza storica della “Latteria Turnaria” di Ponte di Piave del 1919 che lavorava il latte dei soci allevatori.

Lo stand del Caseificio Castellan a Cibus 2024

Oggi il Caseificio è concentrato non solo a garantire l’alta qualità dei formaggi, le antiche ricette e i metodi artigianali ma anche a promuovere un sano stile di vita, una corretta alimentazione e a tutelare la sostenibilità ambientale e sociale.

Fratelli Castellan: da latteria turnaria a colosso, la storia di un'azienda italiana

«Fratelli Castellan nasce nel 1919 come latteria turnaria del territorio a Treviso. - racconta Denis Moro, amministratore delegato del Caseificio Fratelli Castellan - Fino agli anni '80, quindi i conferenti portavano il latte alla nostra azienda che non veniva venduto ma trasformato per loro che poi vendevano il prodotto nel territorio. Una vera latteria turnaria di Ponte di Piave, presente fin dal 1919, negli ultimi decenni Castellan con i propri marchi, che sono ben quattro, ha iniziato a sviluppare i propri prodotti sia nel territorio che a livello nazionale e internazionale, principalmente nel centro Europa»

Denis Moro, amministratore delegato di Caseificio Castellan

«Un'azienda multicanale, perché parte dell'ingrosso, dei negozi di quartiere, dell'horeca e del retail. Siamo ovviamente attenti anche all'export e siamo anche un'aziendamultimarca, con ben quattro marchi, Assaggi del Piave, Fratelli Castellan, Mandriot, che è un marchio storico italiano che abbiamo rilanciato proprio come novità al Cibus e poi Latteria Turnaria 1919, senza dimenticare le nostre linee di prodotto che sono ben sei dallo stracchino allo yogurt, alla casatella, il nostro dop del territorio di Treviso, robiola, caciotta e ricotta. Oltre al latte vaccino, per scelta delle province locali di Treviso e della vicina Vicenza, usiamo anche latte di capra, latte biologico, oltre ad avere una linea di senza lattosio» conclude Moro.

Mandriot: lo storico yogurt torna in tavola con una veste moderna e sostenibile

Fratelli Castellan, in occasione di Cibus, ha deciso di rilanciare il marchio Mandriot, noto a molti italiani per i suoi yogurt. Questo marchio storico viene riportato nelle tavole italiane in una veste moderna, con un formato sostenibile in vetro, come spiega Moro: «Mandriot è un nome che molti italiani ricorda qualcosa. Di fatto lo yogurt Mandriot è un marchio con una buona notorietà a livello nazionale. È un marchio storico che abbiamo deciso di rilanciare, di riprendere e di rivalorizzare, riportandolo nelle tavole degli italiani in una chiave, diciamo moderna nel formato e nel contenuto. Il formato è un formato sostenibile in vetro, quindi riutilizzabile e ovviamente riciclabile e in dimensioni da 300 grammi, quindi per uso domestico, principalmente dedicato per i negozi di vicinato e negozi di quartiere e all'interno solo latte biologico, latte e fieno».

La linea yogurt di Mandriot

«Quindi una novità di prodotto per l'azienda Castellan e sotto questo marchio abbiamo anche il nostro stracchino, la robiola, le caciotte e la ricotta. Quindi è la nostra 4ª linea di prodotto. Siamo molto orgogliosi di questa operazione e siamo convinti che potrà supportare la crescita della nostra azienda e soprattutto ridare emozioni positive a chi conosce questo marchio e se lo ricorda dal passato» conclude Denis Moro.

Caseificio Castellan

Via Giotto 24 - 36027 Rosà (Vi)

Tel 0424 580660