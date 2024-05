Il successo delle farine di Agugiaro & Figna Molini a Cibus 2024

Le farine di Agugiaro & Figna si sono raccontate a Cibus attraverso la pizzeria e la pasticceria d’autore, a cura dei più influenti pizzaioli e maestri pasticceri. Creazioni e degustazioni eccezionali hanno mostrato ancora una volta ai numerosi stakeholder e visitatori della manifestazione l’eccellenza delle farine del gruppo molitorio, oggi anche alla conquista del mondo della ristorazione.

Lo stand di Agugiaro & Figna a Cibus 2024

Con un mercato già consolidato nel mondo della pizzeria professionale grazie alla linea Le 5 Stagioni e una forte ascesa delle linee di farine pensate per la pasticceria e la ristorazione, Agugiaro & Figna Molini ha portato a Cibus 2024 una sintesi dei suoi più grandi successi.

Linea Faridea di Agugiaro & Figna: miscele versatili per panificatori e pasticceri

Pizzeria e Pasticceria d’autore si sono alternate ai banchi dello stand, dove durante la quattro giorni hanno preso forma incontri e degustazioni dalla colazione al pranzo fino all’aperitivo. Ad ogni prodotto la sua farina specifica: così l’ampia gamma di farine di Agugiaro & Figna è stata declinata in una varietà di prelibatezze da forno, dimostrando che un biscotto ai semi di lino può diventare unico se realizzato con Nucleo Rustico e Farina MIA GRA da Macinazione Integrata® Autentica e un Croissant rustico sprigiona al meglio il suo sapore se preparato con la Miscela Gran Muesli Faridea.

I professionisti presenti allo stand di Agugiaro & Figna durante la fiera Cibus

Proprio la gamma Faridea, caratterizzata da grande versatilità delle sue farine, consente infatti a panificatori e pasticceri di interpretare le ricette, basandosi principalmente sulle qualità tecnologiche e organolettiche della farina, che, miscelata con pochi altri ingredienti è in grado di fare la differenza nella resa finale del prodotto.

La linea Faridea, sviluppata da Agugiaro & Figna Molini, include alcune miscele a etichetta pulita, prive di additivi, coloranti, emulsionanti, stabilizzanti e conservanti. Le miscele esclusive per dolci, quando lo contemplano, prediligono aroma naturale.

Agugiaro & Figna: pizza d'autore a Cibus con Le 5 Stagioni e MIA

Tornando ai tasting d’autore proposti da Agugiaro & Figna a Cibus, la pizzeria ha toccato i suoi momenti di punta grazie ai capolavori realizzati con Le 5 Stagioni e MIA - Farine da Macinazione Integrata Autentica.

Lo stand di Agugiaro & Figna a Cibus 2024

Ciccio Vitiello ha scelto infatti la Farina MIA X da Macinazione Integrata® Autentica per celebrare la stagionalità delle materie prime, portando in scena “Il culto della terra”, una pizza al padellino alla canapa con verdure cotte a bassa temperatura. Vincenzo Mansi, campione del mondo di pizzeria napoletana nel 2023, ha deliziato invece il pubblico con una pizza napoletana come da tradizione, preparata con la Farina Napoletana Verde; mentre Gigi Vurchio ha proposto una rivisitazione della pizza classica, miscelando la Farina Tipozero Superiore de Le 5 Stagioni e la MIA M da Macinazione Integrata® Autentica.

Due brand questi ultimi, sempre più centrali nel lavoro dei pizzaioli. Le 5 Stagioni, ormai noto a livello nazionale e internazionale, è il primo marchio di farine di Agugiaro & Figna dedicato alla pizzeria che ha permesso a chef e pizzaioli di trovare la migliore ispirazione. MIA, invece, con la sua peculiarità di essere frutto di un processo brevettato che associa due tipologie di molitura, la tradizionale a pietra con la moderna a cilindri, si presta per un utilizzo ad ampio raggio delle farine, spaziando dalle lavorazioni in pizzeria a quelle di panificazione e pasticceria con la caratteristica di riuscire a preservare tutte le sfumature organolettiche del grano proprio per merito del virtuoso processo di Macinazione Integrata®.

Le Farine MIA sono studiate, testate e perfezionate nel laboratorio di Ricerca & Sviluppo di Agugiaro & Figna e includono le referenze MIA X, MIA M e MIA S (farine di Tipo 1 di grano tenero dal differente valore proteico), MIA GRA (da Grani Antichi 100% italiani coltivati tra le provincie di Parma e Cremona) e MIA SEI (semola rimacinata integrale di grano duro).

Dolci capolavori a Cibus: i maestri pasticceri con Agugiaro & Figna

Protagonista dei più grandi eventi del panorama gastronomico italiano, come il Campionato Mondiale del Panettone, la linea di farine Le Sinfonie ideata per la Pasticceria professionale continua, inoltre, a regalare importanti soddisfazioni al gruppo molitorio e a Cibus non è mancata la pasticceria d’autore, che è stata affidata alle mani esperte dei pasticceri dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre.

Claudio Gatti e Aniello di Caprio

Il primo giorno è toccato a Francesco Elmi, che ha proposto il Bauletto con impasto al caffè, inerti: gianduia, caramello, mandorla e glassa alle nocciole. È stata poi la volta di Aniello di Caprio che con i suoi “Soliti noti” ha sedotto gli ospiti con due versioni di Panettone, uno Classico e l’altro al caffè; due dolci speciali come Il Bossolà e il tradizionale Panettone Milanese sono stati proposti da Oscar Pagani e Maurizio Bonanomi.

