PanPinsa Molino Spadoni: la pinsa surgelata in versione schiacciatina

PanPinsa è una linea di schiacciatine che nasce dalla ricetta di un prodotto bakery di grande tendenza: la pinsa. Alla base vi è infatti un mix di farine composto da farina di grano tenero, di soia e di riso. L’impasto è realizzato solo con pasta madre, rinfrescata giornalmente dagli anni ’60 e biga ed è caratterizzato da un’alta idratazione (oltre il 90% di acqua sulla farina), che lo rende ben alveolato e soffice.

PanPinsa farcita di Molino Spadoni

Come da tradizione dell’azienda, è steso a mano, dopo una lievitazione di almeno 48 ore, e condito in superficie con olio evo. Croccanti fuori e morbide dentro, altamente digeribili, le schiacciatine sono disponibili in 6 versioni diverse (13 x 13 cm, 100 g, confezione da 4 pezzi):

PanPinsa tipo “0”;

Integrale;

Riso Nerone, dal caratteristico colore violaceo;

Curcuma e Semi di Lino, dall’impasto giallo oro;

7 Cereali, con un mix di farine e semi;

Mediterranea, con pomodoro, capperi, olive e origano

Versatili, si prestano a ogni tipo di farcitura, e hanno un alto grado di servizio. Già cotte e pretagliate, il loro rinvenimento richiede un passaggio in piastra o in forno per 3/4 minuti (180-200 °C). A queste si aggiunge la versione Maxi tipo “0” (24 x 14 cm, 200 g, in confezione da due pezzi) non pretagliata, ideale anche da tagliare a fette per il cestino del pane.

Molino Spadoni

Via Ravegnana 746 - 48010 Coccolia (Ra)

Tel 0544 569056