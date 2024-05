Bayernland: la qualità di sempre in una veste tutta nuova

Anche nel 2024 Bayernland ha partecipato a Cibus, fiera del settore agroalimentare tra le più rappresentative. Per Bayernland è stata un’arena di confronto con i clienti e professionisti del settore e l’occasione di partecipare con tutta la sua gamma prodotti, a conferma della sua fama di leader in qualità e varietà dell’offerta.

Bayernland rinnova il pack per trasmettere valori e qualità

Proprio per il suo essere un punto di incontro importante per i professionisti del settore, buyer, distributori e rappresentanti della grande distribuzione organizzata, durante la kermesse Bayernland ha presentato il restyling del packaging dei suoi prodotti, azione fortemente voluta dall’azienda per comunicare ancora più efficacemente al pubblico il livello di qualità garantito, dal latte al prodotto finale.

«In occasione di questo evento importante, il Salone Internazionale Cibus 2024, Bayernland presenta tutto il nuovo restyling del pack - commenta Thomas Siller, direttore commerciale di Bayernland - Sono 18 referenze in una veste rinnovata che evidenzia la tendenza dell’azienda verso la modernità».

Lo stand di Bayernland a Cibus 2024

«Bayernland ha sempre avuto la mission di dare, attraverso una gamma ampia, un servizio al retail in Italia, infatti copriamo fino a quattro categorie: dai formaggi affettati, che sono il nostro core business, al comparto delle mozzarelle, con mozzarella julienne e mozzarella in sfoglia dove abbiamo dell'innovazione assoluta per il mercato Italia; passiamo al comparto di burro e panna e ultimo, non per importanza, il formaggio fresco» prosegue Siller.

Il brand ha scelto di rivedere la grafica delle sue confezioni, abbandonando lo stile precedente più bucolico che vedeva come protagonista una mucca distesa sul divano per approdare a un packaging più modero e distintivo che si fa portavoce della modernità della regione bavarese.

Il restyling del packaging è segno della presa di consapevolezza dell’azienda di aver raggiunto ormai da tempo un posizionamento importate in termini di innovazione e caratteristiche delle proposte, e della volontà di fare in modo che questa nuova pelle rifletta al meglio l’eccellenza del Brand nel mantenere al centro le esigenze dei consumatori e comunicare valori come tradizione, rispetto, garanzia dei controlli.

L'attenzione di Bayerland per il senza lattosio e la sostenibilità ambientale

La linea senza lattosio riprende l’impostazione grafica degli altri pack, ma gioca sui colori del bianco che indica purezza e del viola, colore caratteristico del lactos free, e per quanto riguarda questa linea, Siller commenta:« Noi siamo l'azienda che ha creduto in primis a questo segmento importante per il mercato italiano, quello del senza lattosio, che copriamo in tutte le categorie per il retail, partendo sempre dal nostro core che sono i formaggi affettati».

Thomas Siller, direttore commerciale di Bayernland

Per finire Bayernland è molto attenta ai temi della sostenibilità, come spiega Thomas Siller: «Anche in questo caso abbiamo individuato il trend attraverso varie ricerche di mercato, rilevando che tra le tematiche più sentite dal consumatore, in questo momento, c’è l’attenzione verso la sostenibilità; e di conseguenza la richiesta di soluzioni sostenibili anche sul packaging, tematica molto complicata a livello industriale. Non è semplice trovare delle soluzioni, però grazie alla nostra casa madre che investe sempre in tecnologie all'avanguardia, oggi siamo già in grado, sempre nel mondo dei formaggi a fette, di proporre una confezione con il 70% in meno di plastica e assolutamente riciclabile. Questo conferma che la sostenibilità è un tema molto sentito dall’azienda».

