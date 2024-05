Pinsa Margherita Premium Frozen: Pinsami porta l'innovazione nel foodservice

Pinsami, tra le aziende italiane leader nella produzione di basi panificate pronte di alta qualità, prosegue il suo percorso di crescita e innovazione con il lancio di un prodotto rivoluzionario: la Pinsa Margherita Premium Frozen. Si tratta di una pinsa già pronta da infornare, studiata per soddisfare le esigenze dei professionisti della ristorazione che desiderano un prodotto di eccellenza, pratico e versatile.

La Pinsa Margherita Premium Frozen di Pinsami

Com'è la nuova Pinsa Margherita Premium Frozen?

La Pinsa Margherita Premium Frozen è infatti caratterizzata da:

alta qualità: la ricetta tradizionale Pinsami con un mix di farine di grano, riso e soia, lievito madre, lunga lievitazione e ingredienti 100% italiani;

la ricetta tradizionale Pinsami con un mix di farine di grano, riso e soia, lievito madre, lunga lievitazione e ingredienti 100% italiani; praticità: pronta da infornare in pochi minuti, anche con forni da bar;

pronta da infornare in pochi minuti, anche con forni da bar; versatilità: ideale per molteplici occasioni di consumo;

ideale per molteplici occasioni di consumo; spreco zero: shelf life di 12 mesi senza conservanti, per una gestione ottimale delle scorte.

La Pinsa Margherita Premium Frozen è disponibile in confezioni da un pezzo (370 grammi) e sarà distribuita a partire da giugno 2024.

Pinsami, l'eccellenza al servizio del food service

Con un fatturato di 24,4 milioni di euro nel 2023, Pinsami si posiziona come punto di riferimento nel mercato delle basi panificate pronte di alta qualità destinate al food service e al retail. L'azienda vanta una filiera produttiva controllata in Italia e offre un'ampia gamma di prodotti, tra cui basi per pizza, focaccia, grissini e piadine.

Pinsami

Via Marino Mazzacurati, 13b - 42122 Reggio nell'Emilia (Re)

Tel 0522 18498