Cooking Cream Sour Taste Elle & Vire Professionnel®: la panna che piace agli chef

«L’acidità esalta i sapori. Questa panna, dalle note acidule perfettamente bilanciate, conferisce personalità ad un piatto. È una grande scoperta che colmerà un vuoto». Con queste parole Pierre Gagnaire - chef pluristellato e storico volto Elle & Vire Professionnel® - descrive sapientemente la nuova Cooking Cream Sour Taste, una panna leggera, con solo il 12% di materia grassa, che esalta in modo straordinario il gusto di piatti caldi e freddi, in ristorazione ma anche pasticceria. Studiata in stretta collaborazione proprio con chef Gagnaire, è frutto dell’ineguagliato know-how di Elle & Vire Professionnel®, iconico brand francese che della migliore panna normanna ha fatto il proprio marchio di fabbrica.

Cooking Cream Sour Taste Elle & Vire Professionnel®

A fare eco alle sue parole, un altro grande esponente dell’alta cucina e anch’egli volto di Elle & Vire Professionnel® Antonio Guida: «Ha quel tocco di acidità che noi chef ricerchiamo per esaltare alcuni sapori e la sua texture è densa al punto giusto. Il basso tenore di grassi la rende ancora più interessante».

Cooking Cream Sour Taste Elle & Vire Professionnel® : la panna acida perfetta per i professionisti

La nuova panna Cooking Cream Sour Taste offre versatilità, cremosità e un sapore leggermente acido tipico della “crème fraîche” francese. Conferisce intensità e carattere a salse da abbinare a carne o pesce, a creme, mousse e piatti in generale; ma sono molte altre le applicazioni, non ultime quelle in ambito dolce, ad esempio nelle creme da accompagnare ai dessert.

Pierre Gagnaire e Antonio Guida

«Questa cooking cream ha una bella texture - continua Pierre Gagnaire - e resiste bene al calore. È anche perfetta da utilizzare come elemento di cottura. Proprio qui entra in gioco il savoir-faire di Elle & Vire, perché la panna non si separa: tiene molto bene. Ti intriga ed è rassicurante al tempo stesso».

Le sue caratteristiche tecniche la rendono adatta alle esigenze dei professionisti, garantendo una consistenza ottimale anche in presenza di ingredienti acidi. Il suo alto valore di servizio si traduce in convenienza e praticità d'uso e proprio su questo tema Antonio Guida aggiunge: «noi chef cerchiamo quel tocco di acidità che ci aiuta a tirare fuori il gusto, la naturalezza degli ingredienti dei nostri piatti. Cooking Cream Sour Taste ha un gusto e un’acidità perfettamente bilanciati. Si utilizza con facilità, garantendo costanza nel risultato».

Cooking Cream Sour Taste Elle & Vire Professionnel® : gusto straordinario e grande valore di servizio

Una ventata di novità che coniuga gusto strepitoso e grande valore di servizio: sono tanti i vantaggi di Cooking Cream Sour Taste, eccone alcuni

Buon gusto fresco di panna con note acidule: il suo sapore è ben equilibrato, per piatti autentici; Texture scioglievole, corposa e liscia per applicazioni gourmet a freddo, con performance eccellenti anche a caldo; Conveniente: risparmio di tempo e passaggi. Non è più necessario aggiungere ingredienti acidi per dare sapore o addensare, questa panna è pronta all'uso, donando perfetta consistenza. Lunga shelf life: 9 mesi, in un formato pratico e richiudibile per una perfetta conservazione. Leggerezza: con il 12% M.G. si rivela ideale per una cucina leggera, a ridotto contenuto di grassi.

Info su: www.elle-et-vire.com/it/it/pro/

Instagram: @elleetvirepro_it