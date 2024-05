Acetaia Giusti e NIO Coktails: l'aceto balsamico sposa la mixology

Acetaia Giusti - l'azienda che dal 1605 porta l'eccellenza dell'Aceto Balsamico di Modena in giro per il mondo - prosegue il suo percorso all'insegna delle contaminazioni nel settore della mixology, presentando una nuova partnership con NIO Cocktails, brand che nasce con l'obiettivo di rivoluzionare la cultura dei cocktail e, in particolare, le abitudini di consumo del grande pubblico grazie ai suoi premium drink “pronti da bere”.

Come racconta Claudio Stefani, ceo di Acetaia Giusti: «Proseguendo il nostro percorso in cui abbiniamo l'aceto balsamico alla mixology di cocktail, abbiamo appena lanciato la nostra collaborazione con NIO Cocktails, azienda leader nel ready to drink premium e con cui abbiamo sviluppato due cocktail che hanno come caratteristica quella di unire il nostro vermouth Giusti, invecchiato in botti di aceto balsamico e lanciato già cinque anni fa, all'Aceto Balsamico di Modena cinque medaglie d'oro che noi chiamiamo “Banda Rossa”, un balsamico molto invecchiato e molto buono».

Claudio Stefani, ceo di Acetaia Giusti

I due cocktail proposti, “Negroni 1605” e “Milano-Modena”, sono la rivisitazione firmata Giusti dei grandi classici a base Vermouth, le cui ricette sono state curate da Patrick Pistolesi, master mixologist italiano, considerato tra i primi 50 bartender al mondo da World's 50 Best Bars e parte del team di NIO Cocktails. Le due realtà sono infatti accomunate dalla volontà di valorizzare e raccontare l'alta qualità degli ingredienti e dell'artigianalità Made in Italy.

