Fish burger, l'hamburger di pesce alla conquista dell'Italia

Il 28 maggio torna l'appuntamento imperdibile per gli amanti del gusto: il World Burger Day, la giornata dedicata all'iconico panino che ha conquistato il mondo. Un classico intramontabile della cucina mondiale, apprezzato in innumerevoli varianti: veggie, di manzo, di pollo o plant-based, ma è il fish burger sta conquistando la scena e i palati degli italiani Stando ai numeri della ricerca "Dal freezer alla tavola: abitudini di consumo di pesce surgelato e bastoncini", commissionata ad AstraRicerche da Findus, non è solo il sapore del fish burger ad attrarre, ma anche la sua versatilità e praticità: ben un italiano su due lo considera il pasto ideale quando si desidera un'alternativa rapida ma gustosa.

Italiani e fish burger: un amore in crescita

Un grande successo caratterizza questa proposta a base di filetti di merluzzo panato e croccante, tanto che, stando ai dati, più di sei italiani su 10 hanno già avuto il piacere di assaggiarlo almeno una volta. Il 32,8% lo ha provato e non vede l'ora di replicare l'esperienza: spiccano tra questi i Millennials/Gen Y in prima linea in materia di tendenze gastronomiche da condividere con amici e familiari. Anche nelle famiglie con figli di età compresa tra 0 e 10 anni (38%) e tra 11 e 19 anni (38%) c'è forte interesse.

Il fish burger uno degli alimenti di pesce preferiti per la dieta

Il fish burger negli ultimi anni è diventato una vera e propria tendenza nel mondo food. Ma la sua popolarità non è dovuta solo alla sua rapidità di preparazione. Oltre un terzo (32,6%) degli intervistati lo sceglie per includere più pesce nella propria dieta, evidenziando il desiderio crescente di integrare il pesce per i suoi benefici sulla salute e il benessere generale. Il 45,6% del campione lo preferisce per la sua praticità e velocità mentre il 43,4% lo considera un'opzione deliziosa per variare il menu. Per quanto concerne le occasioni di consumo, il 34,6% lo sceglie per una cena in famiglia, il 16,1% in compagnia, il 14,4% lo considera una scelta perfetta per occasioni speciali e il 12,4% un'ottima soluzione per un pasto da gustare sul divano davanti alla tv.



Il fish burger piace agli italiani: uno su quattro lo porta in tavola ogni due settimane

Il fish burger sta guadagnando sempre più spazio. Stando all'indagine Findus/AstraRicerche, il 25,4% della popolazione lo include nel proprio menu almeno una volta ogni quindici giorni, il 14% una volta a settimana (con una percentuale significativa del 23% tra gli uomini Millennials/Gen Y). Per il 31% dei consumatori, il fish burger è un appuntamento mensile, con una particolare inclinazione tra le donne della Generazione X (38%) e nelle famiglie con figli maggiorenni (38%).

Fish burger: sapore, praticità e salute in un sol boccone

Oltre a offrire un sapore delizioso, il fish burger si presta a una vasta gamma di abbinamenti. Molti lo accompagnano alle classiche patatine fritte (46,5%) mentre altri optano per combinazioni diverse come contorni di verdure (35,8%), servito in un panino (27,3%), condito con salse (21,1%) oppure sperimentando sempre nuove ricette e condimenti (16%). Croccantezza (47,9%) e gusto (44,9%) le caratteristiche più apprezzate, oltre alla forma (34,2%) e qualità degli ingredienti (34,2%).