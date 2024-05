Icam arricchisce la linea Vanini Tasting con nuove combinazioni gourmet

Icam, azienda storica nata nel 1946 dall'idea visionaria di Silvio Agostoni, continua a distinguersi nel panorama del cioccolato grazie a un forte impegno verso la sostenibilità e l'eccellenza qualitativa. Fin dalle sue origini, Icam ha sempre posto al centro del proprio operato il controllo completo della filiera produttiva, dalla coltivazione del cacao alla produzione delle tavolette di cioccolato. Questo approccio integrato, che include la negoziazione diretta con i coltivatori e la spremitura del burro di cacao in casa, garantisce prodotti di altissima qualità e sapore unico.

Lo stand di Icam a Cibus 2024

Come racconta Barbara Colombini, direttrice vendite retail Italia di Icam: «Siamo un'azienda che ha sempre fatto della sostenibilità il suo manifesto. Icam lavora la filiera completa, quindi dal controllo in piantagione e una negoziazione fatta direttamente con i coltivatori fino a tutto il processo che ci porta alla tavoletta modellata. Icam è anche una delle poche aziende che ha la spremitura del burro in casa. Questo fa sì, che le nostre tavolette siano ottime dal punto di vista qualitativo e soprattutto che negli anni siamo riusciti ad ottenere dei risultati positivi. L'anno scorso abbiamo chiuso con un fatturato di 200 milioni di euro, con una crescita del 7%. Questo dimostra come il mercato abbia sempre premiato la nostra qualità»

Icam: le novità per le linee Vanini Tasting e Bagua

«Quest'anno a Cibus abbiamo deciso di implementare la linea Vanini Tasting che è stata lanciata l'anno scorso con quattro colori differenti per il packaging, una grandissima novità che ha avuto una grande presa sul mercato. Per esempio, con la tavoletta pop corn e caramello salato cavalchiamo l'onda del mondo gourmet. Abbiamo deciso l'ampliamento di questa linea quest'anno, andando a strizzare l'occhio al mondo del dessert con due nuove tavolette: una tavoletta tiramisù il cui lancio è previsto per settembre e poi una tavoletta al cheesecake e amarena» continua Colombini.

La tavoletta cocco e mandorla della linea Vanini Tasting di Icam 1/4 La tavoletta pop corn e caramello salato della linea Vanini Tasting di Icam 2/4 La tavoletta granella di pistacchio salato della linea Vanini Tasting di Icam 3/4 La tavoletta al biscotto della linea Vanini Tasting di Icam 4/4 Previous Next

«Infine per la linea Bagua, una monorigine peruviana lanciata nel 2014 incentrata molto sul fondente, quest'anno abbiamo deciso di implementare la linea con una base 62 accompagnata al cedro e alla mandorla, una variante molto golosa, in cui la nota agrumata lascia il palato pulito» conclude Colombini.

Icam Cioccolato

via Caio Plinio 5/7 – 22030 Orsenigo (Co)

Tel 031 634 6101