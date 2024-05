Tante novità per La Nef: dal salmone selvaggio alla linea di super frozen

Per il 2024, l'azienda La Nef, rinomata per la sua dedizione all'eccellenza nel settore ittico, a Cibus ha presentato una serie di entusiasmanti novità. Dopo 15 anni di successo con il salmone d'allevamento, introduce sul mercato il coda nero selvaggio, un prodotto unico e distintivo.

Dall'allevamento al selvaggio: la rivoluzione del salmone di La Nef

Come racconta Nico Palazzo, vicedirettore de La Nef: «Dopo 15 anni di solo prodotto allevato, che è andato sempre benissimo e di cui siamo soddisfatti, ci siamo detti che forse era arrivato il momento di aggiungere qualcosa alla nostra gamma: il coda nera selvaggio. Abbiamo caratterizzato il prodotto con un pack leggermente diverso, con una colorazione che tende al marrone per distinguerlo dal tradizionale: il coda nera riserva che c'è tuttora, con il pack nero».

Il salmone coda nera selvaggio è caratterizzato da un pack differente

«Perchè la scelta del selvaggio? - continua Palazzo - Perché andiamo a trattare un pesce completamente diverso. Parliamo di un pesce che nuota per tutta la vita, caccia il proprio cibo e quindi è più magro e fa un altro tipo di attività rispetto a un pesce allevato. Vale la pena quindi di parlare di prodotto diverso, perché anche al gusto troviamo delle note opposte a quelle che troviamo in un salmone d'allevamento. La cosa che ci sta caratterizzando anche sul selvaggio è che siamo riusciti ad addolcire un pesce con sapori intensi, conferendogli un gusto molto delicato. Abbiamo raggiunto un buon equilibrio e siamo contenti di questo risultato».

La Nef amplia la linea Mosaico con le nuove acciughe del Cantabrico

Inoltre, anche la linea Mosaico si arricchisce con nuove proposte per il 2024. Tra queste, spicca la acciuga del Cantabrico vintage, con una stagionatura di due anni, ideale per gli estimatori che apprezzano i sapori intensi e maturi. La gamma si amplia ulteriormente con le acciughe marinate con aceto e limone, una novità che coniuga la tradizione spagnola con un tocco di italianità, offrendo un gusto fresco e innovativo».

«Il gruppo Mosaico - spiega Palazzo - è una parte della nostra azienda che si dedica solo alle eccellenze e come tutti gli anni sono sempre in aumento i prodotti per la ristorazione che cerca il top, l'eccellenza. Per esempio la nostra acciuga del Cantabrico è presente da anni nel mercato con ottimi risultati. Anche qui c'è una bellissima novità che è la stessa acciuga, ma in versione vintage, che sta sotto sale almeno due anni. Un prodotto caratterizzato da una stagionatura eccezionalmente lunga e dedicato all'estimatore dell'acciuga del Cantabrico».

Nico Palazzo, vicedirettore de La Nef

«Altra novità per quanto riguarda le acciughe, sono quelle marinate con aceto e limone. Un prodotto con un gusto completamente diverso rispetto all'acciuga sotto sale poi messa sott'olio, e sta riscuotendo anche questo un ottimo successo perché si mantiene la carnosità dell'acciuga del Cantabrico che è tipicamente più grande rispetto all'acciuga nazionale, ma con una ricetta completamente diversa: il limone porta anche un po di italianità a quello che è il cosiddetto boccone spagnolo, quindi fatto con l'aceto».

La Nef: arriva la nuova linea di super frozen

L'azienda ha anche lanciato una nuova linea di prodotti surgelati, mantenendo l'alta qualità che contraddistingue La Nef. Grazie alle tecnologie avanzate della nuova sede, è possibile conservare i prodotti a temperature fino a -60°C, garantendo freschezza e integrità. Tra le novità spiccano il baccalà tradizionale portoghese e il salmone pre rigor dalla Norvegia, adatto per preparazioni a crudo come il sushi, grazie alla sua carne solida e priva di additivi.

Il salmone selvaggio è un prodotto totalmente diverso da quello di allevamento

«Parliamo sempre della linea Mosaico, quindi per il ristoratore che cerca l'eccellenza. - continua Nico Palazzo - E da quando ci siamo spostati nella nuova sede siamo in grado di avere prodotti super frozen, quindi tenuti non -20° ma fino a -40° e congelati all'origine a -60° per mantenere la qualità del prodotto. Quindi grazie a questa nuova sede riusciamo a fornire la ristorazione con baccalà tradizionale portoghese sempre congelato e salmone pre rigor, una grande novità dalla Norvegia. Viene abbattuto a -60° in poche ore da quando viene tirato fuori dall'acqua, questo fa sì che il pesce abbia una carne talmente solida da non riuscire a rimuovere tutte le spine. Quindi il ristoratore si ritrova un prodotto che una volta decongelato va lavorato, vanno rimosse le ultime lische dal filetto e questa secondo noi è l'ultima frontiera della freschezza sul salmone non affumicato».

La Nef introduce sul mercato il coda nero selvaggio

«In questo caso parliamo di salmone adatto per il sushi, per chi cerca un crudo, mentre il baccalà è la tradizione portoghese portata in Italia, un prodotto completamente senza additivi, il colore non è bianchissimo proprio perché non mettiamo additivi, quindi ha un leggero colore perlaceo, ma mantiene la sua naturalezza».

La Nef

via Edison 1 - 60027 Osimo (An)

Tel 0717 276042