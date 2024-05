Mulino Caputo festeggia il secolo e celebra a Napoli il successo di Aria

Mulino Caputo, il mulino di Napoli dal 1924, compie 100 anni. Un secolo di attività che vedrà un importante festeggiamento con la finalissima della Caputo Cup, la manifestazione che attraversa alcune delle 100 nazioni in cui Mulino Caputo esporta le sue farine.

Antimo Caputo, ad di Mulino Caputo

Dopo diverse tappe i campioni locali si sfideranno per conquistare il Campionato mondiale del Pizzaiuolo a Napoli il 17, 18 e 19 giugno. Il Campionato, al quale sarà riservato un intero padiglione presso la Mostra d'Oltremare, vedrà l'organizzazione tecnica a cura dell'Apn - Associazione pizzaiuoli napoletani.

E proprio presso la Mostra d'Oltremare, dal 20 al 22 maggio è andato in scena Tuttopizza, il salone internazionale della pizza giunto quest’anno alla settima edizione. Più che affollato lo stand di Mulino Caputo, dove si sono alternati al banco diversi maestri pizzaioli che hanno lavorato le farine del mulino di Napoli.

Mulino Caputo, tre generazioni di maestri mugnai

Farine prodotte nel pieno rispetto delle materie prime e della tradizione. L’esperienza maturata in tre generazioni di maestri mugnai napoletani consente di garantire elevati standard qualitativi e di preservare al massimo la naturalità e autenticità dei sapori. Questo grazie alla selezione dei grani migliori, miscelati lentamente per non danneggiare amidi e proteine secondo i principi dell’antica arte molitoria. Farine, quindi, che garantiscono un’alta idratazione degli impasti.

Grande successo ha riscosso anche a Tuttopizza la farina Aria, 100% naturale realizzata con antica pasta madre. Per impasti leggeri e croccanti e di facile manipolazione, è indicata per pinsa, pizza alla pala e in teglia.

Mulino Caputo

corso San Giovanni a Teduccio 55 – 80146 Napoli

Tel 081 7520566