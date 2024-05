Pesca “bagnata”, pesca sfortunata: su il prezzo di alici e triglie

Il maltempo di inizio maggio limita la pesca e fa salire il prezzo del pesce: da alici a triglie i prezzi arrivano fino a +20%. A confermarlo all'Ansa è l'analisi di Bmti, la Borsa merci telematica italiana, nei mercati all'ingrosso.

Prezzi dei prodoti ittici in rialzo fino al 20% a casua del matempo

Lievitano i prezzi delle alici e delle triglie

A salire, in particolare, sono i prezzi delle alici che, a causa della scarsità dei quantitativi pescati, oggi costano dai 5 ai 7 euro/kg, a fronte dei 2- 3 euro/Kg per cui, solitamente, sono vendute nei periodi maggiormente pescate. Ad aggravare la situazione, si aggiunge il fermo pesca riservato alle barche volanti del mar Adriatico di questi giorni. Poche e care fino a + 20% rispetto a 12 mesi fa la situazione per le triglie di fango, che vanno dai 7 ai 10 euro/Kg, mentre quelle di scoglio tra i 15 e i 20 euro/kg.

Scarseggiano i calamari

Da qualche settimana scarseggiano nei mercati all'ingrosso anche i calamari: le limitate attività di pesca hanno accentuato ulteriormente tale carenza, spingendo le importazioni, in particolare da Marocco e Olanda; una situazione che ha portato ad un aumento del prezzo del 20% circa rispetto allo stesso periodo del 2023 e uno spostamento della domanda verso il totano che, ugualmente, sta avendo un rialzo del 20% rispetto allo scorso anno, arrivano a costare dai 12 ai 15 euro/Kg.

Video Cliccabile

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

I prezzi dei pesci d’allevamento, dalla trota salmonata alla spigola

Solitamente, in caso di condizioni meteorologiche avverse, la richiesta da parte dei consumatori si sposta sui prodotti allevati, comunque disponibili e con prezzi stabili rispetto al 2023. La trota salmonata allevata in Italia sta intorno ai 5,80 euro/Kg, la spigola, invece, per le pezzature piccole fino a 600 gr, intorno ai 13 euro/Kg. Una cosa è sicura, la fine delle perturbazioni riporterà una situazione di regolarità delle vendite e, di conseguenza, dei prezzi.