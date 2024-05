Dolci idee regalo per la Festa della Mamma: le proposte di Ampi

Quattro pasticceri dell'Accademia maestri pasticceri italiani (Ampi) - Denis Dianin, Corrado Carosi, Marco Ercoles e Luigi Biasetto - hanno creato delle vere e proprie opere d'arte dolciarie per celebrare la Festa della Mamma, che si terrà domenica 12 maggio

I dolci di quattro pasticceri Ampi per la Festa della Mamma

Denis Dianin propone il "Bon Bon", un morbido pan di spagna con cuore di namelaka al mango e lime, confit di fragoline e lamponi, caramello esotico e crema al mascarpone e limone. Corrado Carosi presenta "Albicocco", una mousse all'albicocca con creme brulèe alla vaniglia Bourbon, gelée all'albicocca, crumble al cocco e lime, glassa rosa e decoro in cioccolato. Marco Ercoles seduce con un tripudio di sapori esotici: cremoso ai frutti esotici, bavarese al cocco e cioccolato al latte e mousse al mango.

Luigi Biasetto stupisce con la "Torta Mammamia", un cuore di gianduia croccante ai pistacchi e mandorle pralinate, pan di Spagna farcito con crema al mascarpone e pistacchio di Bronte, glassa al latte di mandorla con amarene. Per le amanti dei macarons, poi, Biasetto propone un assortimento raffinato: un macaron alla Mamma con cremoso al latte di mandorla e pistacchio e cuore di coulis all'amarena, uno alla vaniglia e uno alla rosa. E per un regalo davvero speciale, gli "Scrigni della Mamma": rose di cioccolato fondente e bianco con macarons e cioccolatini in edizione limitata. Infine, i "Cuori di cioccolato Mammamia", in rosa e rosso, con praline assortite.

