Pangasio certificato ASC: sinonimo di sicurezza, tracciabilità e sostenibilità

Il pesce è un ingrediente fondamentale all’interno della dieta mediterranea, il modello nutrizionale celebrato in tutto il mondo, utile per mantenersi in salute e prevenire diversi disturbi. Per raggiungere entrambi gli obiettivi, tuttavia, è importante consumare varietà ittiche di ottima qualità e dotate di diverse qualità nutritive.

Il pangasio, ad esempio, è una valida fonte di proteine, vitamine e sali minerali. Sebbene in passato sia stato spesso bersaglio di critiche legate ai dubbi sulla sua qualità, rappresenta, al contrario un elemento valido nella conduzione di un regime alimentare equilibrato.

Quando decidiamo di introdurre il pangasio nella nostra dieta, è fondamentale fare riferimento al marchio ASC presente sulle confezioni, utile per identificare e scegliere tipologie sicure e certificate.

ASC: il marchio dell’acquacoltura responsabile

ASC, acronimo di Aquaculture Stewardship Council, è un’organizzazione no profit riconosciuta a livello globale che si occupa di certificare i prodotti ittici provenienti da allevamenti responsabili, che rispettano standard di acquacultura molto rigorosi, focalizzando l’attenzione sul rispetto dell’ecosistema locale e sull’impatto ambientale e sociale.

In ciascun allevamento pangasio ASC, ad esempio, viene garantita la tracciabilità lungo tutta la catena di approvvigionamento, con particolare attenzione a salvaguardare l’habitat naturale e il benessere animale, consentendo ai consumatori di compiere una scelta responsabile. A introdurre sui prodotti il marchio di acquacoltura responsabile ASC, infatti, sono le principali aziende che si occupano di commercializzazione e distribuzione ittica, attente alla salute e alla salvaguardia degli oceani.

Da dove proviene il pesce pangasio certificato ASC?

Il pangasio è un pesce che prospera prevalentemente nel delta del Mekong in Vietnam, sebbene esistano allevamenti anche in Tailandia, Nepal, Pakistan, India, Bangladesh, Laos, Myanmar, Indonesia e Cambogia.

Rispetto alla provenienza del pangasio certificato ASC, è importante sottolineare come la presenza del marchio sulle confezioni sia sinonimo di qualità e garanzia: il pesce viene allevato all’interno di impianti di acquacultura gestiti responsabilmente e situati in prossimità di laghi, fiumi, stagni e fonti d’acqua naturali.

Certificazione ASC: biodiversità e responsabilità sociale

Per comprendere l’importanza della certificazione ASC può essere utile soffermarsi sugli standard applicati al settore dell’acquacoltura, riguardanti l’ambiente, il benessere degli organismi acquatici e il rispetto delle comunità locali.

Il programma di certificazione, infatti, permette di valorizzare e premiare gli allevatori responsabili che riducono al minimo l’impatto sull’ecosistema locale tutelando la biodiversità e l'habitat naturale. Gli allevamenti certificati, inoltre, devono prestare attenzione alla densità all'interno delle vasche riducendo al minimo possibili focolai di malattie.

Nell’ottica di garantire la massima responsabilità sociale, inoltre, le aziende certificate hanno l’obbligo di predisporre ambienti di lavoro sicuri, assicurando ai dipendenti un compenso dignitoso e orari di lavoro regolamentati.

Acquistare pangasio certificato ASC, quindi, offre numerose garanzie in termini di qualità e sicurezza alimentare, ma non solo. Preferire prodotti dotati del marchio ASC permette di consumare pesce in modo responsabile e di dare un contributo concreto alla riduzione dell'impatto ambientale dell’acquacoltura, valorizzando la produzione etica e consapevole.