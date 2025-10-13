Olio e territorio: la Puglia di Sabino Leone brilla al Best Chef Awards 2025

Da anni eccellenza della Puglia, l'azienda di Canosa (Bt) Sabino Leone è stata l’unica pugliese selezionata tra i partner ufficiali del prestigioso Best Chef Awards 2025, tenutosi a Milano il 1 e 2 ottobre, che ha visto protagonisti i migliori chef internazionali in due giornate di talk, cooking show e degustazioni. L’evento ha celebrato i più grandi talenti della gastronomia mondiale, con la partecipazione di chef, esperti e appassionati da oltre 69 paesi.

Sabino Leone, «orgogliosi di rappresentare la Puglia nel mondo»

Sabino Leone ha avuto l’onore di rappresentare la Puglia, con la sua produzione di altissima qualità, portando il valore delle proprie cultivar autoctone e l’impegno costante verso la sostenibilità. Il team aziendale ha presentato la gamma di oli a chef, giornalisti e operatori del settore, con degustazioni tecniche che hanno consentito di raccogliere i preziosi giudizi dei professionisti più importanti del settore a livello mondiale.

Sabino Leone, titolare dell‘omonima azienda (foto Gianfranco Laforgia)

«Essere l’extravergine ufficiale del Best Chef Awards - ha commentato Sabino Leone, titolare dell’azienda - rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio, un’occasione preziosa per raccontare il nostro lavoro in campo, il valore delle cultivar autoctone pugliesi e la filosofia che guida ogni fase della nostra produzione. Teniamo più di ogni altra cosa al rispetto del territorio e alla cura meticolosa del prodotto, pertanto ricerchiamo il massimo della qualità tenendo sempre d'occhio la tradizione ma attraverso l'attenzione continua all'innovazione che ci consente di ottenere risultati eccellenti riconosciutici a livello mondiale. Confrontarsi con gli chef presenti, veri ambasciatori e interpreti dei prodotti di qualità, è stato per noi estremamente stimolante e costruttivo. Siamo convinti che il territorio in cui operiamo possa fare la differenza, in quanto la Puglia è sempre più apprezzata e riconosciuta nel Mondo per la sua autenticità e per la ricchezza di biodiversità agroalimentare».

Sabino Leone, oli dal profilo aromatico inconfondibile

Gli oli di Sabino Leone hanno le loro peculiarità principali nell'equilibrio organolettico e nei profili aromatici a forte vocazione territoriale, che li rendono riconoscibili e in grado di accompagnare al meglio ogni preparazione gastronomica.