Scarpato spinge il panettone nel futuro (senza dimenticare Verona)

Secondo la Pasticceria Scarpato, affermare che la tradizione profuma di innovazione può sembrare un ossimoro, ma è la realtà. Questo, infatti, abbiamo percepito in occasione dell’anteprima della Christmas Collezione 2025 che l’azienda veronese fondata nel 1888 (ma dall’aprile scorso di proprietà della milanese Vergani) ha organizzato a Milano in uno store di mobili, la Casa International Milano.

Le confezioni dei panettoni e pandori di Scarpato

La nuova identità Scarpato: tra artigianalità e sguardo al futuro

Infatti, in parallelo all’affermazione che Scarpato è un nome che significa saper fare bontà artigianale, è emersa la Scarpato che guarda al futuro con lo sguardo rivolto all’innovazione e la volontà di appagare i gusti in continua evoluzione. La collezione natalizia 2025 ne è un esempio, con creazioni che porteranno sulla tavola delle feste l'eleganza di sempre con un tocco contemporaneo.

L'Offella di Scarpato

Così, al Pandoro e al Panettone Classici (quest’ultimo anche nella versione senza canditi) e alle proposte de L’Antica Offelleria Verona - il marchio di Scarpato dedicato all’Offella, icona della pasticceria veronese e antenato del pandoro, realizzata secondo la ricetta originale “Antica Verona”, con pochi ingredienti di altissima qualità e una lavorazione artigianale fedele alla tradizione che ne fa un vero e proprio capolavoro di bontà - sono state affiancate proposte innovative come la linea L’Alternativo, che prevede l’uso dell’olio extravergine di oliva, la versione Panleggero senza zuccheri aggiunti o la variante vegana.

Le novità della linea Special: Dubai Style e Dolce Amore

Ed è proprio dall'incontro tra l’eccellenza dell’arte pasticciera di Scarpato e le più attuali tendenze a livello internazionale che nasce il Panettone Dubai Style Chocolate, nuovissima limited edition della linea Special che parte da una base di soffice impasto al cacao, arricchito con gocce di cioccolato al latte, e si trasforma in una inedita esperienza di gusto. La cremosissima farcitura (fatta in casa da una signora da decenni impegnata a preparare le creme) al pistacchio accoglie l’inaspettata croccantezza della pasta kataifi in un connubio che reinterpreta in modo magistrale quel contrasto di consistenze unico ed estremamente piacevole che ha sancito la grande popolarità del cioccolato di Dubai nel mondo.

Il Panettone Dubai Style Chocolate di Scarpato

Sempre nella linea Special, un’altra novità è il Panettone Dolce Amore, che rivisita la tradizione con un tocco di raffinata golosità. Qui l’impasto classico è arricchito da una bagna artigianale al liquore di ciliegia e da una pioggia di gocce di cioccolato fondente e amarene in pezzi, che creano un equilibrio intenso e aromatico, perfetto per chi ama i sapori decisi. Entrambi i panettoni Special sono proposti nel formato da 800 grammi.

Le limited edition 2025: tra Classico Gourmet, Il Divino e L’Eccellente

Mentre “Amore va verso amore” è la novità della linea Classico Gourmet per il 2025, sempre in limited edition. In questa creazione la competenza artigianale dei maestri pasticcieri Scarpato trova massima espressione, esaltando appieno la bontà avvolgente che nasce dalla semplicità. D’altronde, ogni panettone Scarpato nasce da un processo meticoloso: settantadue ore di lievitazione e l’impiego del lievito madre custodito da oltre un secolo e rinfrescato tre volte al giorno. La base è prodotta esclusivamente da materie prime di alta qualità: farine ad alto contenuto proteico, burro di pasticceria ottenuto da panne fresche, uova fresche e zucchero italiano da agricoltura sostenibile.

Nella linea classica, questa cura meticolosa dell’impasto raggiunge il proprio apice grazie agli agrumi attentamente selezionati: cubetti di scorza di arancia di Sicilia e cedro Diamante, che si fondono armoniosamente con le note aromatiche di miele grezzo italiano, vaniglia Bourbon e oli essenziali, restituendo la ricetta classica nella sua forma più autentica. A sottolinearne il pregio, la prestigiosa latta da collezione che quest’anno è dedicata all’Arena di Verona: uno speciale packaging che è il secondo omaggio in edizione limitata che Scarpato dedica alla propria città, un vero e proprio oggetto da collezione. Il formato è da un kg.

Novità anche nella collezione Il Divino, la linea di panettoni artigianali che celebra l'incontro tra la sofficità dei lievitati e la complessità degli spirits più pregiati. Alle referenze già conosciute come il Panettone rum e cioccolato e quello con Grappa di amarene, per il Natale 2025 si affianca il Panettone al limoncello, soffice dolce a lievitazione naturale rinfrescato da una leggera bagna artigianale a base dell’iconico liquore che gli conferisce un profumo agrumato e un gusto vivace e persistente. Il Panettone al Limoncello è disponibile nel formato da un kg.

Il panettone ai Tre Cioccolati di Scarpato

La carrellata di novità 2025 si chiude in grande stile con l’ultima creazione della linea L’Eccellente, il Panettone ai Tre Cioccolati (nel formato da un kg). Questa collezione si caratterizza per le farciture artigianali realizzate dai maestri pasticcieri Scarpato, e il nuovo Panettone ai Tre Cioccolati ne è la perfetta espressione: l'impasto, infatti, è arricchito con gocce di cioccolato fondente e al latte che si uniscono a una ricca crema al cioccolato bianco, creando un’esperienza di gusto totalizzante e lussuosa.