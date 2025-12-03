Menu Apri login
Panettoni innovativi firmati Zaghis: tra liquore di caffè, Fragolino e Grappa di Amarone

Zaghis in collaborazione con Bottega, presenta panettoni gourmet con grappa di Amarone, liquore di caffè Ginseng e Fragolino. La linea arricchisce le tradizionali versioni classica, cioccolato, pistacchio e pere al cioccolato

di Giorgio Naccari
 
03 dicembre 2025 | 09:00

Panettoni innovativi firmati Zaghis: tra liquore di caffè, Fragolino e Grappa di Amarone

Zaghis in collaborazione con Bottega, presenta panettoni gourmet con grappa di Amarone, liquore di caffè Ginseng e Fragolino. La linea arricchisce le tradizionali versioni classica, cioccolato, pistacchio e pere al cioccolato

di Giorgio Naccari
03 dicembre 2025 | 09:00
 

Alla Zaghis, azienda dolciaria di Levada di Ponte di Piave, nel trevigiano, da ormai 8 anni entrata nel gruppo vicentino Fietta Food Company, hanno pensato non solo che il panettone è il dolce tradizionale del Natale ma che alla linea classica, al cioccolato, al pistacchio, alle pere e cioccolato al glassato e ad altre prelibatezze, si dovevano aggiungere dei panettoni anche per gli amanti non solo delle novità ma pure per chi ama i distillati.

Panettoni innovativi firmati Zaghis: tra liquore di caffè, Fragolino e Grappa di Amarone

Panettone Gin-Co di Zaghis per Distilleria Bottega

Collaborazione con Bottega

Così Zaghis, in collaborazione con Bottega, azienda vitivinicola che esporta in 165 paesi nel mondo, ha messo in “forno” un panettone che ha origine da una riserva di Grappa di Amarone, frutto della distillazione delle bucce dell’uva che derivano dalla produzione Bottega del pregiatissimo vino Amarone della Valpolicella.

Panettoni innovativi firmati Zaghis: tra liquore di caffè, Fragolino e Grappa di Amarone

Panettone Tradizionale con Grappa Riserva Privata di Amarone Barricata di Zaghis per Distilleria Bottega

Panettoni ispirati ai distillati

Un secondo panettone lo ha sposato con il Gin.Co con liquore di caffè Ginseng, un liquore cremoso dolce e dalla moderata gradazione, mentre per il terzo panettone ha puntato sul Fragolino, bevanda aromatizzata a base di vino, dagli inconfondibili sentori fruttati che ricordano in particolare le fragoline di bosco.

Il futuro del Gruppo Fietta

Fietta Food Company, con sede a Bassano del Grappa, continuerà nella realizzazione di nuovi prodotti anche non di ricorrenza. Del Gruppo veneto fanno parte oltre a Zaghis anche Bolcato, Sapori & Piaceri, Dolce Idea, Mania e per i panificati anche Trevisan e Bio Trevisan.

© Riproduzione riservata

 
Zaghis Bottega panettone Natale grappa di Amarone Gin.Co liquore di caffè Fragolino dolci artigianali Fietta Food Company
 
