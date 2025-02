Le Preferite: cinque ricette con Scrocchiarella firmate da grandi chef

AB Mauri Italy SpA Società Benefit ha presentato 5 nuove ricette interpretate da 5 professionisti della ristorazione all’insegna del format Le Preferite, che prevede l’uso di una base Scrocchiarella® con i prodotti tipici del proprio territorio, per illustrare le infinite possibilità di interpretazione della farcitura per diverse esperienze di consumo nel ricco panorama del foodservice.

Con questo format AB MAURI porta l’attenzione ad un prodotto preparato con lievito madre seguendo i metodi della tradizione e rende la qualità dell’artigianato della panificazione italiana accessibile a tutti. Le basi Scrocchiarella® sono state create all’insegna dell’alta qualità con farine selezionate, lievito madre, Presal®, olio extravergine d’oliva Coppini Arte Olearia e tempi lunghi di lievitazione.

Gli interpreti delle nuove Preferite

Gli interpreti delle nuove Preferite sono stati 5, ognuno proveniente da un territorio diverso e con un’esperienza professionale diversa, per mostrare la grande versatilità d’uso della base Scrocchiarella®: Giovanna Alberti, Saverio Morabito, Roberto Proto, Simona Russo e Xiaoteng Ding.

Scrocchiarella®: una tela bianca di sapori

Come una tela bianca, ogni base Scrocchiarella® è stata dipinta con gli ingredienti tipici di una o più regioni italiane e non è mancata anche una nota importante di internazionalità con la Cina. Come richiesto dal format Le Preferite, ogni chef ha raccontato la sua ricetta con una base Scrocchiarella® e ha spiegato la scelta del formato e del gusto.

Pan Cotto Réal di Giovanna Alberti

Private chef e consulente per aziende del settore food e ristoranti pizzerie, con la base Scrocchiarella® 40 x 30, gusto Riso Venere®, ha interpretato la ricetta Pan Cotto Réal, ispirata nel nome ad un’esperienza professionale importante presso il laboratorio dello chef Niko Romito e al tempo stesso ad un piatto della tradizione popolare abruzzese che veniva consumato come zuppa durante la transumanza.

Giovanna Alberti

La preparazione della ricetta

La chef ha preparato per prima la crema di patate, facendole cuocere e soffriggere in padella con olio extravergine d’oliva e scalogno. Poi l’estratto vegetale con carota, sedano e cipolla, che ha aggiunto alle patate lasciando cuocere per trenta minuti. Poi ha aggiunto il latte a freddo e ha frullato con il mixer.

Ha poi fatto saltare le cime di rapa in padella con aglio, olio extravergine d’oliva, peperoncino e un’acciuga. Ha aggiunto in cottura l’estratto vegetale e ha fatto stufare per alcuni minuti. Ha poi messo il peperone di Altino in forno fino a farlo dorare. Ha posto la base in forno per circa 4 minuti e, all’uscita, ha porzionato la base in 12 tranci, che ha poi farcito individualmente.

Pan Cotto Réal di Giovanna Alberti

Con la crema di patate ha realizzato, con il sac à poche, delle strisce una accanto all’altra fino a riempire tutta la base del rettangolo. Poi ha disposto le cime di rapa e il pecorino di Farindola - Presidio Slow Food a scaglie. Al centro del mucchietto di cime di rapa, ha appoggiato il tuorlo d’uovo che ha fatto cuocere in acqua e sale per circa 1 minuto. Ha poi ultimato la guarnitura di ogni rettangolo con il peperone di Altino, tagliato a piccole striscioline alla julienne.

Per la chef, Responsabile dell’organizzazione banqueting di eventi importanti, Scrocchiarella® è un prodotto di altissima qualità, molto pratico e versatile in occasione di eventi in villa per matrimoni o anniversari aziendali.

Brianza Atipica di Saverio Morabito

Executive chef del Ristorante Atipico Bistró di Cernusco sul Naviglio (Mi), usa regolarmente Scrocchiarella® e per il format Le Preferite ha scelto una ricetta con ingredienti della Brianza, terra dove vive, e della Calabria, terra delle sue origini, che ha chiamato “Brianza Atipica”. Dopo essere stato executive chef per alcuni hotel di lusso in Brianza, oggi cura l’intera proposta del Ristorante Atipico Bistró, dall’aperitivo al dolce.

Saverio Morabito

La preparazione della ricetta

Lo chef ha giocato su ingredienti semplici e ha portato su una base Scrocchiarella® 55 x 25 Rustica un abbinamento sorprendente dall’effetto wow, sfruttando l’insieme di ingredienti rustici nel gusto e nella texture, come il gorgonzola e lo speck di Montevecchia.

Ha disposto per prima la mozzarella a fettine ponendo la base in forno per qualche minuto, finché la mozzarella non si è sciolta. Ha poi tagliato la base in 18 quadrati e ha distribuito su ognuno il gorgonzola tagliato a cubetti e lo speck tagliato al coltello, lasciando cadere il miele a filo su tutta la base.

Brianza Atipica di Saverio Morabito

Poi ha sparso le rondelle di zucchine fritte e, per ultimo, con il sac à poche, ha fatto dei piccoli puntini con la cipolla di Tropea, che ha caramellizzato con miele e zucchero, aggiungendo un’esplosione di gusto a tutti gli altri ingredienti. Ha ultimato la decorazione con foglioline di timo, dal gusto fresco e leggermente amarognolo.

Ha scelto Scrocchiarella® perchè: «Nel nostro locale, è un prodotto fantastico da servire sia come pizza in pala da condivisione che come finger food da aperitivo».

China's Little Red di Xiaoteng Ding

Tecnico degli impasti per pizzeria dell’azienda Ding Ding Li e titolare della catena di pizzerie Cappuccetto Rosso a Pechino, ha ben interpretato la finalità del format Le Preferite, scegliendo una ricetta ispirata a un piatto della tradizione popolare cinese, rivisitato con ingredienti di nicchia della tradizione italiana come il gorgonzola. lo chef per la sua ricetta “China's Little Red”, in italiano “Il Cappuccetto Rosso della Cina”, ha scelto una base Scrocchiarella® Sandwich 50 x 20, che ha diviso in 6 porzioni.

Xiaoteng Ding

La preparazione della ricetta

Per la parte interna del sandwich, ha utilizzato una salsa di peperoni rossi freschi passati al forno, aglio, olio, sale, miso bianco e olio al peperoncino. Poi ha disposto la mozzarella a fette e ha fatto dei piccoli mucchietti con la rucola sbollentata.

Con grande originalità, ha creato altri due strati di farcitura sopra il top del sandwich con il manzo, che ha bollito con radice di daikon, anice stellato, noce moscata, sale e foglie d’alloro, per poi arrotolarlo e tagliarlo a fettine.

China's Little Red di Xiaoteng Ding

Ha disposto con grande abilità i ciuffi di sedano, tagliati in modo particolarissimo, e poi ha fatto altri 3 passaggi con: crema di gorgonzola e daikon, salsa al coriandolo fresco, salsa di peperoni piccanti rinvenuti con olio caldo e olio al peperoncino. Ding, che affianca quotidianamente i clienti, è entusiasta di Scrocchiarella®, soprattutto per la sua texture e il suo crunch, e perché è facile da preparare.

Giardino d'Inverno di Roberto Proto

Chef stellato, titolare del ristorante Il Saraceno, una stella Michelin a Cavernago (Bg), ha conquistato occhi e palato di tutta la platea del Sigep con la sua ricetta Giardino d’Inverno, composta da radici, tuberi e frutti di stagione. Per il format Le Preferite, lo chef ha composto il suo giardino, utilizzando una base Scrocchiarella® tonda 31, Classica.

Roberto Proto

La preparazione della ricetta

Lo chef ha giocato con i colori e consistenze dei frutti di stagione. Ha preparato per prima 4 creme di farcitura, frullando nel mixer separatamente: sedano rapa, topinambur, carota viola, carota arancione. Ha posto la base in forno per qualche minuto e, una volta tolta, l’ha divisa in 8 spicchi. Con ogni crema ha fatto piccoli ciuffi di colore diverso su ogni spicchio.

Poi ha disposto i dadini di zucca saltati in padella con aghi di rosmarino, aggiunto una grattugiata di zest di limone e, per completare la composizione, ha tagliato le carote viola e arancioni a nastri, arrotolandole in spirali decorative. Ha aggiunto i funghi pioppini e ha realizzato piccolissime quenelle di crema Violife, spolverizzandole con prezzemolo in polvere.

Giardino d'Inverno di Roberto Proto

Le patate viola, tagliate a fette sottilissime, si sono trasformate in petali croccanti da appoggiare sui ciuffi di crema. Ha completato la composizione con qualche foglia di spinacino novello, gocce di pesto al basilico fresco e, al centro del piatto, un bocciolo di rosa costruito con nastri di sedano rapa spennellato con salsa di soia.

Ha scelto Scrocchiarella® perchè «È un prodotto costante e di altissima qualità, perfetto per eventi particolari».

That's Amore di Simona Russo

Giovane pizza chef, titolare del ristorante pizzeria That's Amore a Barcellona, con la sua ricetta “Tapas Y Mas” ha ricreato con Scrocchiarella® l’idea delle Tapas, utilizzando 3 diversi tipi di farcitura e incrociando ingredienti tipici della sua terra d’origine, la Campania, e della sua terra d’adozione, la Spagna. Per le sue ricette, Simona ha scelto una base Scrocchiarella® 55 x 25 Classica, che ha tagliato in 3 strisce, a loro volta divise in piccoli quadrati da 8 x 8 cm.

Simona Russo

La preparazione delle 3 tapas

Per la prima tapas, quella con i gamberi, ha sgusciato i gamberi e preparato una tartare, aggiungendo mango a piccoli cubetti. Ha lasciato marinare il tutto con grani di pepe rosa e olio extravergine d’oliva. Per la farcitura, ha creato un ciuffo con la crema di ricotta fresca utilizzando il sac à poche. Successivamente, ha aggiunto un cucchiaio di tartare di gambero e mango, ha spolverizzato con polvere di prezzemolo e guarnito con una foglia di basilico cristallizzata.

Per la seconda tapas con Jamón Ibérico, ha disposto per prima il Jamón Ibérico, seguito dalla mozzarella di bufala e dal pomodorino confit, completando con una foglia di basilico fresco.

Per la terza tapas con le Alici del Cantabrico, la chef ha messo per prima la ricotta fresca mantecata, poi ha aggiunto l’acciuga e ha punteggiato con gocce di confettura di pomodorino confit. Per completare la farcitura, ha aggiunto polvere di olive nere tostate e decorato con scorze di limone candito.

That's Amore di Simona Russo

Per completare l’idea delle tapas, ha accompagnato le tre ricette con un bicchierino di gazpacho fresco, preparato con pomodori maturi, peperone rosso e verde, cetrioli, cipolla bianca, aglio, pane raffermo, olio extravergine d’oliva, aceto di vino bianco, acqua, sale e pepe.

Ha scelto la Scrocchiarella® perchè: «Cercavo da tempo un prodotto leggero, croccante e digeribile. Con Scrocchiarella l’ho trovato!».