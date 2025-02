Di Marco: da Roma al Nord America con un "sacco" di nuove farine

Di Marco apre il 2025 con una serie di novità: tra queste, il lancio delle nuove farine al Sigep World di Rimini. Progettate per rispondere alle necessità dei panificatori più esigenti, rappresentano un’evoluzione della gamma, studiata per garantire risultati eccellenti. Comprende farine di altissima qualità in diverse varianti e formati, che valorizzano la tradizione e soddisfano la modernità. In più, i nuovi sacchi hanno una grafica contemporanea e accattivante, che - nella semplicità di forme e colori - guida alla scelta in modo pratico e veloce.

La farina Pinsa Expert firmata Di Marco

Di Marco: la gamma dedicata ai professionisti Horeca

La gamma si riunisce sotto un nuovo marchio, dedicato in esclusiva ai professionisti Horeca: Di Marco Professional, riservato agli esperti della ristorazione, per garantire un ventaglio di nuove opportunità, iniziative e vantaggi esclusivi. La nuova linea permette un’ampia scelta a seconda delle esigenze e comprende le farine per Pinsa Expert (dalla Pinsa Classica alla Multicereali, fino alla novità Senza Glutine), le tre varianti di Pizza Romana (Pala, Teglia, Tonda) e gli Spolveri, per manipolazione e finitura. Non manca la tradizionale Pizzasnella, il cavallo di battaglia di Corrado del 1981, nella sua triplice declinazione.

La gamma di farine Di Marco

Un nuovo stabilimento per continuare a crescere, anche all’estero

L’inaugurazione di un nuovo stabilimento produttivo a Roma segna un ulteriore momento di svolta per Di Marco. Questo impianto, dedicato unicamente alle farine e concepito per rispondere ai più alti standard qualitativi, rappresenta un investimento strategico nell’innovazione e nella crescita, non solo in Italia, ma anche nei mercati internazionali. Proprio per questo, l’apertura della nuova filiale in Nord America consolida ulteriormente la presenza del brand nel panorama globale, rendendo Di Marco un ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo.

Di Marco: il segreto di una partnership efficace

Le opportunità del mercato estero sono moltissime e, considerando i diversi approcci nell’alimentazione, l’offerta di prodotti (sia farine che basi pronte) unita a quella di servizi (consulenza e formazione) fa di Di Marco un partner insostituibile per raggiungere i più elevati standard nella ristorazione made in Italy.