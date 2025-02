Fondente, praline e lievitati: cioccolato ingrediente per una Pasqua speciale

Icam Cioccolato è sinonimo di eccellenza e innovazione da oltre tre generazioni. Con i brand Icam Professional e Agostoni, l’azienda si rivolge ai professionisti dei settori della pasticceria e cioccolateria, offrendo prodotti dalla performance e qualità superiori, capaci di soddisfare le più diverse esigenze di lavorazione.

Icam Professional si distingue per una gamma di prodotti altamente performanti e versatili

In particolare, Icam Professional si distingue per una gamma di prodotti altamente performanti e versatili, pensati per diverse applicazioni, senza mai rinunciare al gusto e alla qualità, rendendo unica ogni creazione. Ogni ricetta diventa quindi l’occasione per mettere alla prova la propria creatività, presentando ai propri clienti creazioni che uniscono la qualità artigianale e il gusto autentico del cioccolato.

Creatività in pasticceria per le festività

In particolare, nei periodi di festa come la Pasqua, la pasticceria prende vita con colori, consistenze, decorazioni e abbinamenti di gusto. Il cioccolato, infatti, è tra i protagonisti indiscussi di questa ricorrenza grazie alle uova, simbolo della tradizione pasquale, amate da grandi e piccini e massima espressione della creatività dei pasticceri.

Fondente Onice 70%

Per uova o soggetti di cioccolato dal gusto intenso, è consigliato il Fondente Onice 70%, per il suo gusto marcato con delicate note di tostato. Grazie alla sua bassa fluidità, è perfetto per la creazione di corpi cavi, ma anche per modellaggi, ganache, decorazioni, creme e spume per arricchire le preparazioni.

Fondente Onice 70%

Le praline di Agostoni

Per chi desidera sperimentare con sapori, colori e texture, la gamma delle Pralinate di Agostoni è ideale per proposte di cioccolateria che strizzano l’occhio alla Pasqua e alla bella stagione.

Le Pralinate di Agostoni

Oltre ai classici gusti mandorla, nocciola e pistacchio, la gamma offre anche nuove proposte di gusto per abbinamenti diversi e creativi:

La Pralinata Croccante al Cocco , con il suo intenso gusto di cocco , cioccolato e caramello , offre un’interessante struttura grazie alla presenza delle sfogliette croccanti .

, con il suo , e , offre un’interessante grazie alla presenza delle . La Pralinata Croccante Esotica , a base di mandorle con sfogliette croccanti e zucchero caramellato , unita al gusto fresco e vivace dei frutti tropicali .

, a base di con e , unita al e dei . La Pralinata ai Frutti Rossi è un’esplosione di sapori con mandorle pralinata e frutti rossi disidratati, in polvere e con pezzi di amarena, fragola e ribes rosso. Ideale per chi ama il sapore autentico dei frutti rossi.

Chocolate Nuances per i grandi lievitati

Infine, la Pasqua in pasticceria è anche sinonimo di grandi lievitati. Proprio per queste preparazioni è nata la gamma Chocolate Nuances, cubettoni di cioccolato bianco o al latte unici per struttura e gusto, ideali per l’uso ad alte temperature.

Chocolate Nuances, cubettoni di cioccolato bianco o al latte

Tra gli 8 gusti, spiccano le referenze a base cioccolato bianco al Limone, Lampone e Mirtillo, perfetti per portare una nota di freschezza nelle creazioni di pasticceria.

Choco Cube: alta formazione per professionisti

Oltre a offrire prodotti eccellenti, Icam investe nella formazione dei professionisti del settore attraverso il polo di alta formazione Choco Cube. In questo spazio, il team di tecnici Icam condivide competenze e passione attraverso workshop e masterclass. Sulla piattaforma online, sono disponibili corsi per ogni esigenza: dalle ricette tematiche alla realizzazione di praline, spalmabili: i corsi offerti rappresentano un’occasione unica per perfezionare il proprio talento e scoprire nuove tendenze nel mondo del cioccolato.