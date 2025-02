Il tè Pu'er incontra la torta al cioccolato e arance al Grand Hotel Continental

Cosa rende davvero indimenticabile la colazione in hotel? Non si tratta solo della qualità degli ingredienti, ma di un'esperienza che coinvolge tutti i sensi. Albino Ferri, Tea Master dell'Accademia Ferri 1905 ed esperto nella selezione e nell'arte dell'abbinamento di tè e sapori gourmet, ci guida in un viaggio sensoriale unico alla scoperta delle colazioni più esclusive e originali d'Italia.

Gianluca Tozzi, Food & Beverage Manager del Grand Hotel Continental di Siena e Albino Ferri, Tea Master

Ogni episodio della rassegna “Colazioni Speciali” (in collaborazione con Italia a Tavola) porta il pubblico in una destinazione d'eccellenza, dove la colazione diventa un rito da assaporare, tra accostamenti sorprendenti, eccellenze artigianali e atmosfere raffinate. Per questa prima puntata, la nostra tappa è il Grand Hotel Continental di Siena, un luogo dove l'arte dell'accoglienza incontra la creatività gastronomica.

Una colazione d'autore al Grand Hotel Continental

Al Grand Hotel Continental, ogni mattina inizia con un dettaglio che fa la differenza: una speciale torta del mese, creata per esaltare un ingrediente stagionale e rendere il momento della colazione un'esperienza unica. A raccontarci questa tradizione è Gianluca Tozzi, Food & Beverage Manager della struttura: «Ogni mese selezioniamo un ingrediente particolare, che sia un frutto, una spezia o un aroma, e lo trasformiamo in un dolce dedicato alla nostra colazione».

Per il mese invernale protagonista di questa puntata, la scelta è caduta sull'arancia, un frutto che porta con sé tutta la freschezza e il calore della stagione. La torta del mese è un raffinato connubio tra l'intensità del cioccolato e le note agrumate dell'arancio, creando un equilibrio perfetto tra dolcezza e freschezza. Ma l'esperienza non si ferma alla colazione: «L'ingrediente del mese viene utilizzato anche per arricchire il nostro menù con un cocktail speciale, creato dal nostro barman, e un piatto dedicato nel ristorante à la carte».

Il perfetto abbinamento con il tè: il consiglio di Albino Ferri

Una colazione speciale merita un abbinamento altrettanto esclusivo. Albino Ferri suggerisce una miscela a base di Pu'er, un tè invecchiato che perde la sua componente tannica, risultando l'accompagnamento ideale per la torta cioccolato e arancia. Il Pu'er bilancia la corposità del cioccolato e si armonizza con le note agrumate dell'arancia, arricchito da scorzette di agrume per un effetto in assonanza con i profumi del dolce. «Per un'esperienza ancora più raffinata, suggerisco di aggiungere delle scorzette di agrume alla tazza di tè, esaltando così le note aromatiche e creando un perfetto equilibrio di sapori», commenta Albino Ferri.

La miscela a base di Pu’er in abbinamento alla torta cioccolato e arance

L'esperienza al Grand Hotel Continental di Siena è solo la prima tappa di un viaggio straordinario tra le migliori colazioni d'hotel d'Italia. Ogni episodio di “Colazioni Speciali” ci porterà alla scoperta di nuovi sapori, nuove tradizioni e nuovi abbinamenti studiati con cura da Albino Ferri.