Grana Padano Dop e pizza: ambasciatori del gusto italiano nel mondo

Nell’universo della pizza che ha portato l’Italia nel mondo, in tante varianti è stato protagonista il Grana Padano Dop. È stato quindi naturale che il formaggio a denominazione d’origine protetta più consumato nel mondo sia stato main sponsor di “Pizza Senza Frontiere”, uno degli eventi più importanti dello scorso Sigep World.

Grana Padano Dop è stato main sponsor di “Pizza Senza Frontiere” durante il Sigep World 2025

Grana Padano Dop protagonista nel mondo della pizza

Dalle gare tra i maestri pizzaioli provenienti da tutti i continenti sono usciti i Campioni Mondiali della Pizza, nelle varie specialità, e il Campione mondiale di Pizza Classica 2025 Alberto Paolino, consacrando “Pizza senza Frontiere” come punto d’incontro tra pizzaioli di ogni Nazione e cultura.

Il Grana Padano Dop è stato a disposizione dei concorrenti per poter essere utilizzato nelle preparazioni, sia nelle masterclass e negli show-cooking

«Si tratta di un appuntamento nel segno del gusto e della condivisione con un prodotto diffuso in tutti i continenti - commenta Renato Zaghini, presidente del Consorzio Tutela Grana Padano - Tante possono essere le varianti cotte al forno, ma solo uno il Grana Padano Dop che le rende più gustose. Insieme sono ambasciatori di un saper fare alimentare che il mondo ci invidia, partendo da eccellenze popolari».

Il Grana Padano Dop è stato a disposizione dei concorrenti per poter essere utilizzato nelle preparazioni, sia nelle masterclass e negli show-cooking, sia nelle gare del Campionato, in particolare nella competizione con “Mistery Box”, in cui i partecipanti hanno scoperto gli ingredienti da utilizzare solo al momento del fischio d’inizio.