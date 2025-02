L'aperitivo cambia volto con i cocktail analcolici di Fonte Margherita 1845

Fonte Margherita 1845 è stata presente a Beer & Food Attraction di Rimini, uno degli eventi più attesi per il settore beverage e food service. L'azienda ha portato in fiera la sua acqua minerale delle Piccole Dolomiti e la nuova linea di aperitivi e bevande analcoliche.

Lo Spritz Zero di Fonte Margherita 1845

L'acqua minerale Fonte Margherita 1845

L'acqua minerale Fonte Margherita 1845, proveniente dalle incontaminate Valli del Pasubio, è stata un elemento distintivo dell'azienda. «La nostra acqua è stata un fattore determinante per la qualità dei nostri prodotti. Proviene da un contesto montuoso straordinario e l'abbiamo imbottigliata esclusivamente in vetro, nel pieno rispetto dell'ambiente» ha spiegato Dennis Moro, amministratore delegato di Fonte Margherita 1845.

La novità degli aperitivi analcolici

Tra le ultime novità che l'azienda ha presentato alla fiera ci sono stati gli aperitivi analcolici, una proposta innovativa che ha puntato sulla crescente domanda di alternative senza alcol. «Abbiamo voluto promuovere il non alcol, che è stato uno dei valori alla base della nostra visione. Abbiamo studiato le tendenze di mercato e sviluppato cinque referenze di aperitivi analcolici: Spritz Zero, Gin Tonic Zero, Bellini Zero, Limoncello Spritz Zero e Mojito Zero. Sono le versioni senza alcol di alcuni dei cocktail più amati, realizzati con la nostra acqua minerale e solo aromi naturali o polpe naturali, senza coloranti artificiali e con un basso contenuto calorico» ha proseguito Moro.

Denis Moro, amministratore delegato di Fonte Margherita 1845

Successo in Italia e all'estero

L'azienda ha già registrato un grande successo per i suoi aperitivi analcolici in Italia e nel mercato internazionale. «Attualmente il prodotto è stato lanciato in tutta Italia e ha ottenuto ottimi risultati in Germania, Belgio e Olanda, grazie alla collaborazione con ambasciatori italiani che hanno introdotto i nostri aperitivi in questi mercati. La risposta del pubblico è stata molto positiva e la richiesta ha continuato a crescere» ha aggiunto Moro.

Le bibite gassate della tradizione italiana

Oltre agli aperitivi analcolici, Fonte Margherita 1845 ha offerto una gamma di sette bibite gassate realizzate con ingredienti di alta qualità e senza coloranti artificiali: Cola, Chinotto, Ginger, Aranciata, Mandarino, Gazzosa e Limonata. «Abbiamo portato avanti la tradizione delle bibite italiane, utilizzando ingredienti autentici come il miglior succo d'arancia di Sicilia per l'Aranciata o l'infuso di veri chinotti di Savona per il Chinotto. Sono stati prodotti che hanno conservato la cura e il sapore di un tempo, in linea con la nostra filosofia di qualità e autenticà» ha affermato Moro.

Alcune bibite gassate di Fonte Margherita 1845

L'impegno per la sostenibilità

La sostenibilità è stata un altro pilastro della strategia di Fonte Margherita 1845, che ha scelto di eliminare completamente la plastica dal suo catalogo e di puntare esclusivamente su vetro e cartone riciclabile. «Abbiamo fatto una scelta chiara: abbiamo lavorato solo con il vetro e offerto anche soluzioni in cartone riciclabile. La nostra acqua minerale è stata disponibile nei formati da 80 cl, 44 cl e 27,5 cl, che hanno ripreso il design delle storiche bottiglie del passato reinterpretate in chiave moderna» ha sottolineato Moro.

L'acqua in brick di cartone di Fonte Margherita 1845

Un marchio di riferimento per l'horeca

L'attenzione alla qualità, al gusto e alla sostenibilità ha reso Fonte Margherita 1845 un marchio di riferimento per il settore horeca, sia in Italia che all'estero. «Il mercato ha risposto con grande interesse, sia per la nostra attenzione alla tradizione che per l'innovazione delle nostre referenze. Chi ha scelto Fonte Margherita 1845 ha scelto un prodotto che ha espresso al meglio l'italianità di qualità» ha concluso Moro.

A Beer & Food Attraction, i visitatori hanno potuto scoprire e degustare l'intera gamma di prodotti Fonte Margherita 1845, apprezzando la cura per il dettaglio, il design raffinato delle bottiglie e l'impegno dell'azienda nel promuovere un consumo responsabile e sostenibile.