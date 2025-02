Molini Pivetti lancia il nuovo sito web: più accessibile e dinamico

Molini Pivetti ha deciso di dare una nuova veste al suo sito web, trasformandolo in uno spazio più moderno, dinamico e accessibile. Dopo 150 anni di storia, l'azienda di Cento (Fe) ha voluto festeggiare così questo traguardo con un portale rinnovato (clicca qui per scoprirlo), pensato per offrire un'esperienza di navigazione più fluida e un racconto più coinvolgente del suo mondo.

Molini Pivetti, un nuovo sito web per entrare ancora più in sintonia con clienti e partner

Tra le novità più interessanti c'è "Farina in opera", un progetto fotografico realizzato da Simone Bramante, noto come Brahmino: le sue immagini catturano la bellezza del processo che porta il grano a diventare farina, restituendo attraverso luci e colori l'energia di un lavoro che intreccia natura e sapere artigianale. Ma il restyling non si ferma qui. Il sito dà ampio spazio anche alla sostenibilità, un tema su cui Molini Pivetti investe da anni. L'azienda racconta il suo impegno per ridurre l'impatto ambientale e migliorare le pratiche produttive, con un occhio sempre rivolto alle generazioni future.

«Il restyling del nostro sito dimostra il nostro continuo impegno nell'innovazione e nel miglioramento dei tool di comunicazione aziendale. Con il nuovo portale, vogliamo entrare ancora più in sintonia con i nostri clienti e partner, supportando le loro esigenze e promuovendo al contempo i valori che ci contraddistinguono: qualità, tradizione e sostenibilità» spiega Giulia Chessa, marketing manager di Molini Pivetti. Un altro tassello fondamentale è il "Magazine", una sezione ricca di aggiornamenti su progetti, eventi e fiere in cui l'azienda è protagonista. Qui, chiunque voglia restare aggiornato sulle ultime novità del settore troverà articoli e approfondimenti sempre freschi e interessanti.

Molini Pivetti, il nuovo sito web è stato realizzato con Italian Design Farm

Insomma, il nuovo sito è pensato per rispondere alle esigenze di tutti i professionisti della filiera, dalle grandi industrie ai piccoli laboratori artigianali. Grazie a una struttura chiara e contenuti mirati, diventa così uno strumento utile per chi lavora con la farina ogni giorno e cerca prodotti di qualità senza compromessi. Il progetto, ricordiamo, è stato realizzato con Italian Design Farm, agenzia specializzata in digitalizzazione e inbound marketing. Un'evoluzione importante per Molini Pivetti, che guarda al futuro con la consapevolezza delle proprie radici. Perché, alla fine, la farina non è solo un ingrediente, ma un pezzo di storia che continua a essere scritto, giorno dopo giorno.